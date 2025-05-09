母親節禮物首選! Bauhaus x Salad大抽獎:逾百萬獎品、禮盒49折起

母親節將至，各位廿四孝子女想向媽媽衷心表達愛意與感謝，準備一份實用又充滿儀式感的母親節禮物絕對是首選！為迎接母親節，由即日起至2025年5月31日，Bauhaus及Salad特別推出「Style & Shine 母親節盛典閃耀大抽獎」活動，讓大家在Bauhaus挑選心儀禮物時，更可即時參加抽獎，有機會贏取豐富獎品！獎品總數高達10,000份，總值超過HK$100萬港元，當中包括六福珠寶「小香唇」18K金紅玉髓頸鏈」、人氣時尚手袋等，非常吸引！

除此之外，多款Salad母親節禮盒更低至49折入手，不論是為在職媽媽或全職媽媽，送上長青百搭的Salad真皮手袋，總不會出錯！立即為摯愛的媽媽送上最閃耀的驚喜，帶著多重喜悅回家！



即買即抽！珠寶、手袋獎品總值超過$100萬港元

在母親節當天和媽媽享受美味佳餚後，一同前往購物會是溫馨又滿足的行程安排。由即日起至2025年5月31日，凡於Bauhaus及Salad 香港任何分店或 Bauhaus官方網店 (www.bauhaus.com.hk) 購物，即可透過Bauhaus 官方WhatsApp登記參加刮刮卡抽獎，有機會贏取豐富獎品！獎品總數高達10,000份，總值超過一百萬港元，為讓媽媽們送上窩心驚喜。

Bauhaus 及 Salad 推出 「Style & Shine 母親節盛典閃耀大抽獎」 (圖片由品牌提供)

是次活動大獎更特別由六福珠寶冠名贊助，送出「小香唇」18K金紅玉髓頸鏈（價值$3,140）。將色澤飽滿、鮮豔明亮的紅玉髓鑲嵌於18K金唇膏外殼之中，精緻時尚，別具心思。而中間位置亦如同真唇膏一樣能夠扭動伸縮，玩味十足。

另外，六福珠寶更送出超過500張現金折扣券，凡於六福珠寶官方網店（香港特別行政區）購買限定「指定定價黃金飾品」或於六福珠寶店舖買「鑲嵌類/18K金飾品」可享8.5折及 8.8折優惠，寵愛媽媽同時，為自己添置心儀珠寶。

Salad真皮手袋、銀包一直深受女士歡迎，有見及此，品牌亦送出多達100個人氣SALAD手袋、銀包、背包及化妝包等，以及超過8,000張現金優惠券，和大家一起慶祝母親節，增添溫馨甜蜜氣氛！

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詳細獎品如下：



大獎：六福珠寶「小香唇」 18K金紅玉髓頸鏈1條 (價值$3,140) (共2名)

二獎：Salad Bestow 手袋1個 (價值$3,100) (共13名)

三獎：Salad Diagonal 手袋1個 (價值$2,695) (共7名)

四獎：Salad 背包1個 (價值$1,495) (共40名)

五獎：Salad 長銀包1個 (價值$1,095) (共25名)

六獎：Salad 零錢包1個 (價值$795) (共15名)

七獎：「免費獎品」電子兌換券 - Salad化妝袋一個(價值$255)(總值: $127,500，共500名)

八獎：「免費獎品」電子兌換券 - Salad手機鏈一條(價值$195)(總值: $97,500，共500名)

九獎： 價值$80現金優惠券: 於Bauhaus 及 Salad 香港門市買任何產品減$80(共2,000名)

十獎：價值$50現金優惠券: 於Bauhaus 及 Salad 香港門市買任何產品減$50(共5,003名)

十一獎：65折現金折扣券: 於Bauhaus 及 Salad 香港門市全單正價65折(共1,295名)

十二獎：85折現金折扣券: 於六福珠寶官方網店（香港特別行政區）買限定「指定定價黃金飾品」可享8.5 折(共300名)

十三獎：88折現金折扣券:於六福珠寶店舖買「鑲嵌類/18K金飾品」可享8.8折(共300名)



把握機會寵愛媽媽！49折起入手Salad母親節禮盒

還沒準備好給媽媽的母親節禮物嗎？Bauhaus 及Salad 貼心地為大家準備了多款實用又超值母親節禮盒，讓你輕鬆為媽媽帶來驚喜！每位媽媽都有自己的獨特性，而Salad手袋系列的靈活搭配，不論是經典款或休閒款，都能讓媽媽展現自己的獨特魅力。

溫馨提示大家，Bauhaus及Salad的25多間分店遍佈香港、九龍及新界多區，選購禮物非常便捷！立即搜尋最近你的門市，詳情：https://bit.ly/4jIrTcx

「Style & Shine 母親節盛典閃耀大抽獎」參加方法

第一步：即日起至2025年5月31日，前往指定的Bauhaus 及 Salad 香港門市或Bauhaus官方網店www.bauhaus.com.hk完成任何購物。

第二步：結帳後，透過WhatsApp登記，進行抽取電子刮刮卡，即時知道抽獎結果，有機會贏取大獎！敬請注意，每個手提電話號碼及每張收據只可參加一次抽獎。參加抽獎均須以收據登記，並須出示有關收據作核實及兌換獎品用途。

推廣期：即日起至2025年5月31日

登記期：即日起至2025年6月4日

母親節盛典閃耀大抽獎詳情：https://bit.ly/3EX3lNU

推廣生意的競賽牌照號碼：59894

*活動優惠受條款及細則約束