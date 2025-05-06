2025Met Gala｜西裝外套多種演繹：Madonna強勢反叛、Rihanna玩味

2025Met Gala｜被譽為「時尚奧斯卡」的Mela Gala，昨晚在美國紐約大都會藝術博物館舉行，不僅Madonna、Rihanna、妮歌潔曼和Sabrina Carpenter等盛裝出席，而且韓國女團BLACKPINK成員Jennie、Rosé、LISA，以及Seventeen隊長S. Coups等亦驚喜現身。今屆大會主題為「Superfine: Tailoring Black Style」，因此西裝外套佔據大多造型，到底一件端莊優雅的單品，可以有多少的時尚造型變化呢？



2025 Met Gala晚宴每年定在5月的首個周一舉行，旨在籌集資金予服裝學院（Costume Institute），有說單張票價就高達3萬美元；每張餐桌則為27.5萬美元，一般由各大品牌贊助，並邀請名人出席，而出席者亦需經Anna Wintour認可。由此可見，有份參與的明星都是在時尚界舉足輕重的人，每個造型都會引起全城熱話。

2025 Met Gala造型盤點1. BLACKPINK Jennie - CHANEL

Jennie造型永遠不令人失望！她穿上CHANEL的訂製服飾，運用西裝的俐落感打造輪廓，並以一字肩的設計，來增加肩膊寬度，展現出斗漏身材比例。在黑色主導的造型上，襯搭一點對比的白色珍珠和山茶花，更顯出個性鮮明的魅力，加上紳士帽別具老佛爺時期的優雅美學。

2025 Met Gala造型盤點1. BLACKPINK Jennie (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點2. BLACKPINK Rosé - Saint Laurent & Tiffany & Co.

外表具知性美的Rosé，則利用Saint Laurent西裝外套領口的V型，展現出微性感的風格，同時襯搭Tiffany & Co.高級珠寶鉑金及黃金頸鏈，吊墜中間鑲嵌逾14卡藍寶石，盡顯華麗美艷感覺。為增添活力層次感，她亦穿上垂墜皺褶拖尾大衣，並戴上逾7卡圓形切割藍寶石戒指作呼應。不過，由於紅色鞋子過於搶眼，或許會分散造型的焦點，可以選擇寶藍色款會較適合。

2025 Met Gala造型盤點2. BLACKPINK Rosé (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點3. BLACKPINK LISA - Louis Vuitton & Bulgari

LISA穿上Louis Vuitton造型出席，透過盤髮和「下半身失蹤」的技巧，來將焦點放在較高位置，讓身材比例更為高挑和顯長腿。她以鏤空西裝外套襯bodysuit，加上Bulgari珠寶，感覺時尚優雅。

2025 Met Gala造型盤點3. BLACKPINK LISA (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點4. Seventeen S. Coups - BOSS

首次參與Met Gala的S. Coups，身上的BOSS造型亦很矚目，運用3款領口設計及皺褶元素，來締造出層次感，看來文質彬彬，與他的灰髮色非常適合。

2025 Met Gala造型盤點4. Seventeen S. Coups (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點5. Madonna - TOM FORD

Madonna叛逆地以白色造型，來回應大會的「黑色」主題，同時口中著叼著雪茄，展現出隨性和強勢的氣場。她穿上TOM FORD西裝，透過不同布料和線條，加上寬肩設計，塑造出好看的身材輪廓。

2025 Met Gala造型盤點5. Madonna (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點6. Rihanna - Marc Jacobs

腹大便便的Rihanna以Marc Jacobs馬甲搭短被西裝外套，來展現出俐落和性感，加上波點煲呔和袋巾，看來玩味十足。細看的話，她的開叉裙子也是件西裝外套，充滿看點，而頭上的寬邊帽，更可以平衡腹部隆起的比例，打造好看的輪廓。

2025 Met Gala造型盤點6. Rihanna (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點7. Nicole Kidman（妮歌潔曼）- Balenciaga & CINDY CHAO

妮歌潔曼身上的Balenciaga禮裙，展現出品牌的設計基因，以較俐落、清素和性感的上身，配搭浮誇的傘裙，看來充滿簡練的魅力。她亦襯搭CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環、花園戒指，以及20周年系列葉片耳環，展現出優雅感覺。

2025 Met Gala造型盤點7. Nicole Kidman（妮歌潔曼） (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點8. Sabrina Carpenter - Louis Vuitton

Sabrina Carpenter亦是以Louis Vuitton造型亮相，同樣透過西裝外套搭bodysuit，來締造性感展腿。她亦選擇偏啡的酒紅色，來增添一點女人味，而身後的拖尾設計，更為造型打造出隨性和仙氣感覺。

2025 Met Gala造型盤點8. Sabrina Carpenter (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點9. Miranda Kerr - Dior

超級名模Miranda Kerr的打扮別出心裁，穿上Dior的訂製服裝，看來典雅，亦帶東洋風格。禮裙從1949-1950秋冬高訂系列「Camaieu」取靈感，耗時200小時製作。可見黑色絲絨抹胸禮裙上，縫有西裝外套的設計，而黑色長手套上搭著的披肩，亦有西裝袖的感覺，加上不對稱的剪裁，充滿細節上的玩味。

2025 Met Gala造型盤點9. Miranda Kerr (Dior提供)

2025 Met Gala造型盤點10. Kendall Jenner - Torishéju

Kendall Jenner選擇的是新銳設計師Torishéju作品，運用超貼身的剪裁，加上皺褶點綴，以及拖尾的設計，營造出性感優雅的感覺。她亦襯搭多圈的鑽石頸鏈，來展現古典和華麗的魅力。

2025 Met Gala造型盤點10. Kendall Jenner (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點11. 劉雯 - Burberry

劉雯造型雖然密實，卻充滿高級的貴婦感覺。她穿上Burberry的酒紅色西裝，以簡約的設計，襯托毛茸和立體的葉紋圖案，締造出活力層次，是個不過不失的打扮。

2025 Met Gala造型盤點11. 劉雯 (Getty Images)

2025 Met Gala造型盤點12. Amelia Gray - Valentino

美國模特兒Amelia Gray選擇Valentino的紅色造型亮相，並綴以黑色飾品和鞋履，來呼應主題。這個造型不難令人想起Valentino創意總監Alessandro Michele在過去的秋冬時裝秀中，以強烈的紅色，來締造魅惑和頹廢風格。Amelia同時襯搭西裝外套和紅色頭紗，以提升端莊優雅的感覺，加上蝴蝶結締造甜美感。