Netflix推薦2025｜Netflix4月不可錯過的片單：黑鏡,安眠書店回歸

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】天氣日漸回溫，炎熱悶焗的初夏準備來了！而四月連假日子多多，無論是相約好友、另一半或獨自me-time，最好就是來一杯透心凉的飲品，加上舒適的空間與戲劇，輕鬆過一個休閒下午。想知道四月有什麼好戲好劇的話，不妨參考以下的Netflix 片單推薦！



Netflix 4月影集推薦 2025：1. 《九龍城寨之圍城》

無論是想重溫這部第二套破億港元的港產片，或是早前錯失觀賞時機，想要一睹舊城風彩，都可以放心在Netflix追看了！這部電影改編自余兒所著的小說《九龍城寨》及司徒劍僑創作的同名漫畫，背景圍繞往日九龍城寨，以充滿舊香港元素為美術佈景，加上精彩的武打場面，整部作品都十分仔細，充滿巧思。而且演員陣容亦相當豐富，包括古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑等人領銜主演，翻看亦不生厭！

Netflix 4月影集推薦 2025：2. 《惡緣》

如果你愛追看犯罪、驚悚戲劇的話，絕對不容錯失這套改編自崔熙善創作的網路漫畫《孽緣》的《惡緣》。故事因一人死亡而揭開序幕，各自的慾念露出黑暗人性，因而互相撕殺，可以稱得上「全員反派」的故事，演員名單更有憑《機智牢房》爆紅的朴海秀、經常以搞笑形象示人的李光洙以及「天使女友」申敏兒等，令人相當期待！

Netflix 4月影集推薦 2025：3. 《光譜上發現愛：第3季》（Love on the Spectrum: Season 3）

要是你愛看真人愛情實景秀的話，這套榮獲艾美獎肯定的作品，相信能夠為你帶來新鮮感。這套愛情實景秀，獨特在於講述患有自閉症的男女尋找真愛，從中探索約會與戀情。來到第三季，就讓我們一起看看新舊面孔，到底會交織出如何變幻莫測的故事？

Netflix 4月影集推薦 2025：《光譜上發現愛：第3季》（Love on the Spectrum: Season 3）（Netflix官網）

Netflix 4月影集推薦 2025：4. 《不良影響：小網紅大黑幕》（Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing）

社交媒體近年成為不少人生活不可切割的一部分，素人網紅、KOL等更是無處不在，無論是收入、名氣或待遇均成為如同藝人般的存在，但是光鮮亮麗的人設背後到底蘊藏什麼？

這部紀錄片系列一共分為三集，由前網路人氣成員揭露創作背後的陰暗面，故事以「星媽經紀人」Tiffany Smith為中心，Tiffany Smith除了利用自己女兒Piper Rockelle的知名度，更以邪教般操控的恐怖經營手法數位青少年創作者，過程中會為大家揭開他們曾遭受過的剝削與虐待。

Netflix 4月影集推薦 2025：《不良影響：小網紅大黑幕》（Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing）（Netflix官網）

Netflix 4月影集推薦 2025：5. 《黑鏡：第7季》（Black Mirror: Season 7）

人氣黑暗劇集《黑鏡》回歸！今季將會一次過上架六集，有別以往的是今次將打破傳統，不單推出續集式故事，更有多重宇宙的劇情安排。除了令人眼前一亮的新安排，演員名單亦相當令人驚喜，當中包括充滿喜感、讓人印象深刻的美國華裔女演員奧卡菲娜（Awkwafina）、在《王冠》飾演年輕的威爾斯王妃黛安娜 而知名的艾瑪科林（Emma Corrin）、曾獲金球獎喜劇類影后的美國演員崔西艾莉絲羅斯（Tracee Ellis Ross）等。

Netflix 4月影集推薦 2025：6.《機智住院醫生生活》（ Resident Playbook）

作為《機智醫生生活》續集系列的《機智住院醫生生活》，故事以婦產科醫生辦公室為中心，轉以鐘路律帝分院為背景，今次故事重點在於展現年輕醫生們的成長歷程。

Netflix 4月影集推薦 2025：7. 《安眠書店：第5季》（You: Season 5）

人氣劇集《安眠書店》再度回歸！來到系列的完結篇章，連環殺人狂Joe因前女友，於上一季潛逃倫敦隱姓埋名，今季Joe重新回到紐約，到底故事去向如何？

Netflix 4月影集推薦 2025：8. 《弱美男英雄: Class 2》

時隔兩年，改編自NAVER同名網路漫畫的《弱美男英雄》終於迎來第二季！今次繼續以校園霸凌、暴力為主軸，有別於過於理想化的戲劇，故事主角「延時恩」身為模範生為了朋友而對抗暴力，但最終沒能守護朋友而留下心理創傷，轉學後又一次面對校園霸凌，到底他今次又能如何應對？