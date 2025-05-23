比天堂還美麗｜出道八年因出演貓咪而爆紅？貓系美女崔熙真4件事

【比天堂還美麗/netflix影集】繼 《苦盡柑來遇見你》後，近日人氣高企的韓劇，絕對是深受網民熱捧的催淚之作《比天堂還美麗 》 ！戲中以幽默的敘事風格，講述人生死後的旅程，主角與丈夫和養女在天堂中相認，從中刻畫前世今生、人性與選擇，特別是毛孩與主人重聚的場口，引起網民們激烈討論，令人回想起與寵物的點滴。



崔熙真（최희진 ）出演擬人化的賓士貓「索尼亞」，身穿黑白小禮裙並一臉冷漠地推倒水瓶的行為，更獲得「人間貓咪」的稱號。短短數幕已收獲大量關注，不少人都對她相當好奇，就讓我們了解這位貓系美女的背景吧！

崔熙真因出演貓咪而爆紅，不少人大讚她演活了貓咪的神態（《比天堂還美麗 》劇照）

崔熙真4件事｜出道8年 出演作屢願當配角

看似生面孔的崔熙真，其實已經有相當深厚的演藝經驗！現年29歲的她，已經出道八年多，從韓國藝術綜合學校（Korea National University of Arts）表演系畢業後，2018年從PLAYLIST網路劇開始演戲，慢慢站穩腳步。她亦曾出演過不少熱門戲劇，例如《雪降花》、《摸心第六感》、《大力女子姜南順》以及《篡位》等，不知大家有否找到她的身影呢？

崔熙真4件事｜實力偶像派

初入眼簾定必會被崔熙真的出眾外型所吸引，高冷的貓系面相、米七身高、四肢纖細，集一切令人羨慕的元素於一身。高顏值加上天鵝頸以及一雙吸睛大長腿，未出道就曾登上韓國大學生雜誌《明日大學》封面，也不難怪會被人誤認為她是走偶像派的路線。

雖然擁有「網絡劇女神」的美稱，她也並非空有美貌的。崔熙真分享自己曾在中國留學，所以擁有流利三語的能力，韓語、英語、中文都難不倒她。

崔熙真4件事｜實力偶像派（IG@heee_jjinn）

崔熙真4件事｜ 不變的演藝初心

除了美貌與演藝天賦，崔熙真一路堅持自己的理想，因在高中欣賞話劇《馬克白》（Macbeth）後，對演藝產生濃厚興趣，一路走來熱誠亦沒有減退，更曾坦言演戲就是她的人生。她亦不時在社交平台，分享自己的欣賞的電影作品，最愛之一更是周杰倫、桂綸鎂主演的經典之作《不能說的秘密》 ！

崔熙真4件事｜ 不變的演藝初心（IG@heee_jjinn）

崔熙真4件事｜ 外冷內熱的「ISFP」

要說到崔熙真的第一印象，也許可以用「實力派美女」作為形容詞，她的人格特質更可以說是充滿魅力感，能夠輕鬆收獲同性的歡心。作為天蠍座的ISFP「探險家」，她溫和而內斂，也許曾在異地留學的關係，培養出她的沉隱、堅強的個性。

崔熙真4件事｜ 外冷內熱的「ISFP」（IG@heee_jjinn）

看似貓派的她，私下卻是個不折不扣的狗控！她不時分享與狗狗們的互動，更為牠們特設精選動態，相信她的內心像大狗狗般熱心腸，相熟後像個溫暖的「小太陽」。