AAA2025勇奪五獎！青龍視后IU 星級護膚法：肌斷食、洗米水洗臉

【AAA2025/IU李知恩】恭喜IU繼第4屆青龍系列大獎影后後，再奪得AAA2025年度演員大賞！前日（6日）於高雄完美落幕的AAA2025（Asia Artist Awards 2025），IU與朴寶劍由機場、典禮前巡場到現場種種互動，讓人不禁聯想起《苦盡柑來遇見你》 的「愛純」與「寬植」，除了夢幻聯動外，IU亦憑著個人亮眼演技勇奪AAA2025五獎！



《苦盡柑來遇見你》 可以說是2025年必睇戲劇之一，催淚劇情不單引來網絡不少好評，無論是演員或劇集作品都榮登不少獎項殊榮，包括百想藝術大賞2025、第4屆青龍獎等。

IU身穿西班牙品牌Isabel Sanchis FW25/26的晚禮服亮相AAA2025，造型優雅。今次勇奪AAA2025大賞「Daesang Legendary Solo」、「Artist of the Year（Actor）年度演員大賞」、「Hot Trend Award」、「Fabulous Award」以及「Best Couple」等五個獎項（IG＠dlwlrma）

在《苦盡柑來遇見你》中，為了要完美還原當時窮困的環境，IU除了會刻意營造曬黑的皮膚，亦以素顏上陣，以免與劇中角色有違和感。IU曾在接受訪問時公開拍劇趣事，更透露自己在劇中大部分時間都是素顏示人，有如少女般滑嫩、無瑕的素顏肌，到底當中零毛孔的護膚秘訣是什麼？

《苦盡柑來遇見你》人氣持續高企！IU在劇中一人分飾兩角，收獲不少好評(IG@dlwlrma)

IU護膚法｜1. 肌斷食

近年極簡護膚相當盛行，適當的為皮膚「節食」，除了能夠阻隔皮膚接觸化妝品，亦減少攝取過多的營養，讓皮膚加快自我再生能力，回復健康狀態。IU更表達除了出席活動或拍劇需要，她私下大部分時間都只搽防曬，沒有化妝品和保養品的刺激，讓皮膚有更多時間修復。

IU護膚法｜肌斷食(IG@dlwlrma)

IU護膚法｜2. 洗米水洗臉

愛護膚的女生，應該對米成份的護膚並不陌生，無論是米糠、米粹或是發酵的米，都是以米當中豐富的植物性神經醯胺，溫和去除油脂同時能夠提供補濕功能。而IU曾在節目上分享，每週會使用洗米水洗臉兩到三次，因為洗米水中擁有礦物質及維生素，能帶走臉上多餘的油脂，更可以幫助皮膚變得更加滑嫩。

IU護膚法｜3. 油敷法

當時間趕急時，IU會用上一個急救皮膚的護膚方法，她會將美容油和化妝水混和，再將混合液浸濕化妝棉，濕敷全臉約5分鐘。濕敷的過程，更會利用手掌上的溫度加以按摩、吸收，能夠加速臉部的血液循環，同時促進吸收，讓後續妝容更加服貼。

IU護膚法｜油敷法(IG@dlwlrma)

IU護膚法｜4. 自製牛奶面膜

不少女星都會有自製天然護膚的習慣，IU亦不例外！IU曾在節目上透露她出道前曾是個黑皮膚女生，後來她養成以鮮奶自製面膜的習慣：將鮮奶浸濕面膜紙或化妝棉，再濕敷20分鐘，另外加上護膚得宜，才養成現在的亮白肌模樣。

IU護膚法｜5. 抗氧化水果＋原形食物

除了天然護膚法，IU亦相當注重健康，平日飲食主要以抗氧化水果、原形食物為主，例如雞蛋、脫脂、雞胸和水煮菜等。當重要日子前，她更自創出「番薯飲食法」的餐單，以蘋果、番薯或香蕉代替早、午餐，減低碳水化合物的攝取，讓身體與皮膚減輕負擔，以避免醣化。