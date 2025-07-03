CHANEL 登《全球最具價值美妝品牌》榜首！破L’Oréal 5年蟬聯紀錄

全球權威品牌價值評估機構《Brand Finance》早前公布《2025年全球最具價值品牌》排行榜，涵蓋服飾珠寶、美妝、汽車、腕錶等領域。榜單會以品牌實力、財務表現、公司市值、消費者忠誠度等方面，作為評分標準。

今年的《全球最具價值美妝品牌》 前5名，分別由CHANEL、L’Oréal、 Gillette、Nivea和Guerlain奪得，這也是CHANEL成功結束了L’Oréal過去5年來蟬聯榜首的紀錄，榮登全球最具價值的美妝品牌。



2025《全球最具價值美妝品牌》第一位：CHANEL

過往提到CHANEL都會想時尚方面，但其彩妝、護膚品及香水系列的影響力也是不容小覷。據榜單提到，CHANEL的品牌價值為273億美元，是L’Oréal品牌價值156億美元的1.75倍多。《Brand Finance》這次研究重點關注CHANEL，在消費者心目中的聲譽和關注度，尤其於法國、義大利和英國，而且BSI評分為87.7分（滿分為100分），使品牌穩在第一位。

CHANEL在奢華美妝與高端時尚擁有深厚歷史，而且美妝線發展完整。由彩妝、護膚品到香水，不僅品質有高口碑，更是將美妝與時尚結合，吸引大批忠實支持者，使品牌成功從眾多美妝品牌中突圍而出。

2025《全球最具價值美妝品牌》 第一位：CHANEL （IG@chanel.beauty）

2025《全球最具價值美妝品牌》 第一位：CHANEL （IG@chanel.beauty）

2025《全球最具價值美妝品牌》第二位：L’Oréal

L’Oréal集團在過去五年中持續蟬聯《全球最具價值美妝品牌》榜首，反映其強大的品牌影響力和成功的市場策略。今年以156億美元的品牌價值，成為全球第二大最有價值美妝品牌，僅次CHANEL一位，但並不影響它在美妝市場的地方。

L’Oréal集團一直以多個品牌策略，佔領不同階級市場，像是高級護膚品牌（如：Lancôme）、開架品牌（如：Garnier）、專業髮型品牌（如：Kérastase）等，成功打入不同消費群體，並拓展全球美妝版圖。

2025《全球最具價值美妝品牌》第二位：L’Oréal旗下有專業髮型品牌Kérastase（IG@kerastase_official）

2025《全球最具價值美妝品牌》第二位：L’Oréal旗下有高級護膚品牌Lancôme（）

2025《全球最具價值美妝品牌》第三位：Gillette

Gillette是美國刮鬍刀及男士個人護理品牌，其BSI評分為89.6（滿分100），是榜單中唯一獲得AAA+評級的品牌。從《Brand Finance》的研究中可見，Gillette在全球大多數市場都擁有強大的品牌認知，而在品牌可信度和產品選擇方面均獲得高分。

這份高口碑與品牌不斷創新，由經典手動刮鬍刀到電動系列，再發展至男士個人護理品，將男士美容推向新的高度，並促進了整個行業的發展。而且Gillette在市場經營方面很有前瞻性，透過贊助New York Yankees、New England Patriots和歐洲冠軍聯賽等著名球隊和賽事，精準擴大在男士市場的知名度。

2025《全球最具價值美妝品牌》第三位：Gillette（IG@gillette）

2025《全球最具價值美妝品牌》第四位：NIVEA

據《Brand Finance》2025年最新報告，NIVEA以78億美元的品牌價值，登全球最具價值美妝品牌第4名。與前3位品牌不同，NIVEA是以平價實用的高質護膚產品打入大眾市場，其經典「小藍罐」萬用霜及身體與臉部護膚產品，可說是深入民心的高性價比產品。

2025《全球最具價值美妝品牌》第四位：NIVEA（nivea_hk）

2025《全球最具價值美妝品牌》第五位：Guerlain

Guerlain在法國奢侈品牌中擁有悠久的歷史，尤其在香水和護膚領域中具有強大的影響力。今年，該品牌的價值高達77億美元，增長幅度達23%，增幅領跑其他品牌。Guerlain不僅推出了一系列經典香水，使其在消費者心中留下深刻印象，還推出了高端護膚品、化妝品以及提供專業服務和購物體驗，這些都大大增加了消費者的忠誠度。

2025《全球最具價值美妝品牌》第五位：Guerlain（IG@guerlain）