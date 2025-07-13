涼感好物推薦2025｜擊退炎夏！降溫消暑必備：香體紙巾、涼感噴霧

來到天氣持續酷熱的日子，換上清涼的短袖、背心亦無法減低暑熱，長期只呆在空調房亦不是一個長遠之計，躲得過一時，躲不了一世。不想外出被強烈的溫差攻擊，甚至中暑暈倒的話，以下這些涼感好物則能幫你在炎熱天氣中保持涼爽舒適，提供即時降溫效果。



涼感好物推薦2025｜FIANCÉE 香水濕紙巾 (20片) HK$38

來到夏日，最怕出汗後被黏膩與汗臭味圍繞的話，使用帶有香味的身體濕紙巾，調節體溫與香味，一抹即時回復清爽，不再擔心尷尬情況出現。

涼感好物推薦2025｜FIANCÉE 香水濕紙巾 (20片) HK$38（FIANCÉE）

涼感好物推薦2025｜ettusais 美肌護膚蜜粉餅(涼感) HK$160

想臉部隨時感受到涼意，除了可以利用小風扇，亦可以利用帶有涼感的化妝品，持妝同時帶來舒適感。這款ettusais 的蜜粉餅一向大受好評，今次更加入涼感因子粉末，能夠即時消除油光和隱沒粗大毛孔，為肌膚注入溫和清爽的感覺。

涼感好物推薦2025｜ettusais 美肌護膚蜜粉餅(涼感) HK$160（品牌提供）

涼感好物推薦2025｜𝐆𝐀𝐓𝐒𝐁𝐘 冰凍潔面紙巾 (42片裝) HK$74

長時間在戶外的話，身體持續升溫的確令人辛苦難耐，要每次預先準備冰巾又好像過於麻煩。想減省麻煩的話，一包具有冰涼配方的濕紙巾，輕巧又持久冰涼，能夠瞬間冷卻皮膚，輕鬆抹走面油或污垢。

涼感好物推薦2025｜𝐆𝐀𝐓𝐒𝐁𝐘 冰凍潔面紙巾 (42片裝) HK$74（𝐆𝐀𝐓𝐒𝐁𝐘）

涼感好物推薦2025｜Levi’s® Performance Cool 高腰寬鬆直筒牛仔褲 HK$1,399

夏日最怕穿上厚重悶焗的服飾，特別是牛仔或長袖單品，容易令噏味積存，導致尷尬情況出現。Levi’s 為了解決大家的困擾，專門設計出採用升級版 Tencel™ Lyocell 纖維布料，配合涼感技術，能夠讓穿著者在各種天氣下都能保持清爽。這條高腰寬鬆直筒牛仔褲，高腰設計搭配寬鬆直筒剪裁，結合時尚與舒適度，能夠無懼濕重悶熱天氣。

涼感好物推薦2025｜Levi’s® Performance Cool 高腰寬鬆直筒牛仔褲 HK$1,399（Levi’s）

涼感好物推薦2025｜MUJI 冰涼冷卻身體噴霧 150mL HK$65

認為退熱貼過於浪費？用上可以循環多次使用的身體噴霧就再好不過，這款含有薄荷醇的身體噴霧，具有清新、乾淨的柑橘香味，噴灑後就能感受到持久的冰涼感，十分建議在天氣較熱或容易發熱的人使用。

涼感好物推薦2025｜MUJI 冰涼冷卻身體噴霧 150mL HK$65（MUJI）

涼感好物推薦2025｜IKEA REXBEGONIA降溫涼墊 HK$99.9

雖然大家常說「心靜自然涼」，稍稍利用一些法寶更能抗熱，特別當睡覺或坐車時，更需要透氣又涼快的小物，才能讓整個體驗更舒坦。這款IKEA 正方形的降溫涼墊，能夠用於床褥、椅子或枕頭上，當中採用透氣度和吸濕力高的物料，能夠讓你感受到乾爽涼快。