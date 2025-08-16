身體磨砂推薦2025｜十大去角質好物！夏日快速美白 去暗沉＋暗瘡

【身體磨砂推薦2025/去角質推薦】炎炎夏日當然要與陽光玩遊戲，準備好清涼服飾之外，亦要準備好身體護理。因為除了多餘毛髮會令人尷尬，暗沉、粉刺等皮膚問題盡顯人前，亦會令整體精緻度下降。夏日特別需要注重深層清潔，無論是去角質、磨砂或是使用清潔面膜，讓面部與身體均重拾白滑美肌，都是夏日首要任務！



身體磨砂的正確用法

為了約會、出遊等，不少女生都會想捉緊機會拼命急救，去角質、磨砂與清潔面膜輪著，為著加快美白速度，其實身體磨砂亦有其正確用法，才能讓效果加倍見效！

身體磨砂3大正確用法！（freepik）

身體磨砂正確用法｜事前清潔準備

不少人都會誤以為磨砂是優先於洗澡程序，其實有效發揮磨砂功效應是先打濕肌膚，將多餘污垢及皮脂洗去後才使用磨砂。另外，居家除毛後使用磨砂比除毛前使用，更為有效深入毛孔、去除角質。

身體磨砂正確用法｜使用手法

雖然磨砂是物理性去角質的方法，不過過度用力或用於敏感部位，建議一週最多使用兩次，以免適得其反、刺激皮膚。使用手法仍要溫和塗抹，使用期間更可以加入按摩或按壓的動作。如果磨砂產品含油份較高的話，磨砂後更可以不用馬上洗掉，用餘下產品稍作浸浴，讓功效發揮得更淋漓盡致。

身體磨砂正確用法｜加強保濕

磨砂過後，皮膚正處於理想的狀態，這時再使用其他的護膚程序就能更加吸收，讓水潤效果更持久。

身體磨砂推薦2025｜Aesop 天竺葵身體去角質露 180mL HK$320

一款清新提神的去角質產品，不單能夠為你清爽感覺，更是讓肌膚後續保濕做好準備！這款天竺葵身體去角質露，是款自帶磨砂粒子的透明凝露，只需在潔膚時特別針對乾燥部位即可順滑肌膚，配合其柑橘、清爽的幽香，讓整個護理過程都充滿精緻感。

身體磨砂推薦2025｜Aesop 天竺葵身體去角質露 180mL HK$320（品牌提供）

身體磨砂推薦2025｜ MALIN+GOETZ 杏仁酸磨砂潔膚皂 5.2oz HK$170

如果想恆常去角質的話，選擇一款兼具去角質功效的香皂，能夠在每日潔膚護理中悄悄變美。MALIN+GOETZ 這款杏仁酸磨砂潔膚皂，當中結合杏仁酸與乳酸兩種化學性去角質成分，能夠提供細緻的物理性去角質效果，有效溫和代謝老廢角質，讓乾燥粗糙變得更柔滑細緻。

身體磨砂推薦2025｜ MALIN+GOETZ 杏仁酸磨砂潔膚皂 5.2oz HK$170（品牌提供）

身體磨砂推薦2025｜ SUQQU 毛孔凈澈面部磨砂膏 (Clearing Scrub) 100g HK$335

磨砂去角質可以說是夏日不可缺少的護理之一，雖然SUQQU 這款磨砂膏主打面部使用，當中濃密醇厚膏體配合獨家「分解型磨砂」，碰水後會分解至泡沫般細碎，能夠進入毛孔、細微位置，徹底帶走殘留污垢，實現煥然一新的柔滑美肌。

身體磨砂推薦2025｜ SUQQU 毛孔凈澈面部磨砂膏 (Clearing Scrub) 100g HK$335（品牌提供）

身體磨砂推薦2025｜KANEBO 水膜亮澤身體磨砂膏 WRAPPING BODY POLISHER 220g HK$330

如果想要一款保濕度高的磨砂產品，KANEBO這款蘊含三種不同觸感的崩解性磨砂顆粒，配合50%美肌油的配方，能夠溫和去除粗厚角質、黑頭污垢與老廢角質，一次性解決不同部位的角質問題。

身體磨砂推薦2025｜KANEBO 水膜亮澤身體磨砂膏 WRAPPING BODY POLISHER 220g HK$330（品牌提供）

身體磨砂推薦2025｜Caudalie Vinosculpt 葡萄籽塑身系列 葡萄籽卡本內瘦身磨砂霜 250g HK$300

這款以100%天然成分製成的磨砂霜，當中以葡萄籽油、蜂蜜與紅糖為主要成份，能夠有效深層去角質及死皮細胞，令肌膚粗糙問題減少，回復光滑肌。

身體磨砂推薦2025｜Caudalie Vinosculpt 葡萄籽塑身系列 葡萄籽卡本內瘦身磨砂霜 250g HK$300（Caudalie）

身體磨砂推薦2025｜Lush 海鹽薄荷磨砂膏 100g HK$160

夏日炎炎，用上清新涼快的薄荷更能感到舒爽。Lush 這款海鹽薄荷磨砂膏，當中糅合天然幼海鹽、可可脂與古布阿蘇樹果脂，肥皂外形相當容易掌握，帶來柔軟呵護塈舒適的體驗。

身體磨砂推薦2025｜Lush 海鹽薄荷磨砂膏 100g HK$160（Lush）

身體磨砂推薦2025｜fresh 黃糖身體磨砂護理 240g HK$590

敏感肌或許會擔心磨砂所帶予的刺激度，fresh這款保濕型身體磨砂則能提供溫和而高效的護理。產品以黃糖、杏核油及柑橘油配製而成，不單能夠潔凈、抗菌與去角質，更能達至24 小時持久保濕的滋潤功效。

身體磨砂推薦2025｜fresh 黃糖身體磨砂護理 240g HK$590（fresh）

身體磨砂推薦2025｜OLE HENRIKSEN Strawberry Lemonade Smoothing Scrub 90g HK$275

來自丹麥小眾品牌的Ole Henriksen，深受荷里活明星的追捧，產品主打極簡高效的北歐護膚之道。這款草莓味的磨砂膏，裏含果酸、檸檬皮粉和糖分成份，兼具物理和化學雙重功效，去除角質與死皮細胞的成效倍增。

身體磨砂推薦2025｜OLE HENRIKSEN Strawberry Lemonade Smoothing Scrub 90g HK$275（sephora）

身體磨砂推薦2025｜醉象身體磨砂膏 Drunk elephant Sugared Koffie™ Almond Milk Body Scrub 270mL HK$280

偏好綠色護膚的話，Drunk elephant這款磨砂膏整個包裝都是可回收，當中的特調配方包括杏仁奶、植物油、咖啡豆及蔗糖晶體等，以天然成份溫和去除老廢角質，同時撫平乾燥部位，讓肌膚重現柔軟、健康。

身體磨砂推薦2025｜醉象身體磨砂膏 Drunk elephant Sugared Koffie™ Almond Milk Body Scrub 270mL HK$280（Drunk elephant）

身體磨砂推薦2025｜CLARINS 透滑身體磨砂 Exfoliating Body Scrub For Smooth Skin 200mL HK$440

CLARINS 這款磨砂適合乾性、敏感性或極度乾燥肌膚使用，蘊含有機腰果油以及100%天然微珠，當中含有天然竹子粉、含羞草與乳木果萃取等，清潔同時鎮定、紓緩肌膚，修護乾燥、敏感或受壓肌膚，打造宛如初生嬰兒肌膚。