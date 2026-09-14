4大星座心軟容易被當軟柿子捏　巨蟹不願傷和氣　雙魚不懂得拒絕

撰文：科技紫微網
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一說到「心軟」這個詞，有人覺得這是善良，有人覺得這是傻氣。它既可以是優點，也可以是缺點。但不得不說，這年頭，心軟常常反而容易被人當成軟柿子捏。

有的星座就因為太善良，連拒絕別人都覺得是自己的錯，這樣的軟心腸在社會上很難不吃虧。現在就跟著科技紫微網來看一看，哪些星座上榜了？

心軟易吃虧的4大星座（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嘴硬心軟的4大星座　總是先體諒別人（IG@tvn_drama；01製圖）
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1. 巨蟹座

「誰叫我是巨蟹座。」

溫柔的巨蟹座很重感情，最不願意傷了朋友之間的和氣，即使只是維持表面的和平也可以。如果對方的請求讓他們為難，巨蟹座通常都只是皺皺眉頭，然後還是咬牙答應了。

在不熟的人面前，巨蟹座就算心裏舒服，也不會表現在臉上。在親近的人面前，他就更好說話了，如果吵架生氣，對方一道歉，他就忍不住原諒對方，好脾氣指數十顆星！

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2. 雙魚座

「你以為我願意花心？」

不知道各位有沒有聽過「十魚九渣」的說法，一談到雙魚座，大家總有種渣男渣女的印象。其實雙魚座的本質並不花心，而是因為他們心軟不懂拒絕。明明沒有好感而且也覺得不合適，但就是不好意思開口傷害人家。

雙魚座的耳根子特別軟，用軟磨硬泡的方式對待他們，非常管用。在戀愛中如果吵架，只要對方態度誠懇，裝出一副可憐懺悔的樣子，雙魚座就很容易原諒對方。

3. 獅子座

「這是我第1001次自己打臉了。」

嘴硬心軟，說的就是獅子座。別看他們平時凶起來似乎很厲害，其實根本是紙老虎一個，喔不對，是「紙獅子」。他們的任何情緒都是來得快、去得也快。

獅子座不會記仇，前一秒說再也不會原諒你，冷靜一秒後想起你的好，又覺得也不是不可以妥協。獅子就是這樣一個善良又心軟的星座，總是放完狠話後又自己打自己的臉，這不是找罪受嗎？

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4. 水瓶座

「算了，不跟你一般見識。」

水瓶座的「心軟」很特別，這是一種「不跟你一般見識」的心軟。水瓶座的人自我消化能力很強，他們自以為很絕情，實際上卻最心軟，尤其是在感情裏。

很多說水瓶心狠的人，一定沒有親眼見過陷入愛情的他們。這種時候的水瓶，心軟程度堪稱「為愛戳瞎雙眼」。對他們來說，折磨別人就是在折磨自己，因此他就會給自己洗腦：「何必折磨自己呢？」我不聽，我不看，我不管，當然是選擇原諒他了！

心軟，不代表好欺負。善良，更不代表沒有脾氣。本次上榜的星座都有點傻、有點天真，建議凡事還是要保有自己的底線，可別顧著體諒別人，忘了體諒自己唷！

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【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】

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