4大星座看似好相處實際內耗嚴重　金牛討厭發脾氣會一直忍到難受

與其內耗自己，不如外耗他人？



4大星座與他人相處時善解人意，實際上卻內耗到自己都受不了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

與他人相處心理內耗嚴重4大星座（IG@mbcdrama_now；01製圖）

1. 金牛座

優雅的、精緻的……金牛天生喜歡美好的事物。因為覺得發火不體面，也怕得罪利益相關者，他很少對外釋放攻擊性，反倒常常向自己開炮。不說憋得難受，對他人不夠體諒產生積怨，說又自以為火力如原子彈爆炸會死傷慘重。牛兒不明白，是自己穩定又温和的表現很可能造成沒事人的印象，別人不懂他而非不在乎。

2. 雙魚座

環境一點風吹草動就也跟着左搖右擺，老覺得別人情緒都跟自己有關，雙魚是不是經常這樣啊？心善不忍置之不理，膽慫不敢妄加置喙，反覆思量再小心翼翼試探，這麼一大圈子下來，別人或許是舒服了，但魚兒的CPU都快燒乾，一整個心累不會再愛了！

3. 天秤座

其實天秤高情商的待人接物信手拈來，不用耗費太多精力，這方面算很自洽。但他的行為模式主要根據外界對「好」的標準，社會化程度高，但跟自身的真實需要相去甚遠。就像面具待久了，忘了下面的自己，並非虛假，是他為了生存發展出的重要適應機制。但與自我的長期斷聯，當慾望逐漸滿足後，很可能走向覺得什麼都沒意義的虛無主義。

4. 巨蟹座

過分敏鋭地感知力，本身就很容易被傳染焦慮。巨蟹又是特別重感情的人，私底下抱怨可還是很難放下不去支持別人，自己的事都沒心思管，有時甚至過界把錯位的角色也一併負擔了。這樣的竭盡所能，也會帶來極強的不平衡感，那誰誰誰有像他那樣對自己嗎？沒有。然而善解人意不止是態度也需要天賦，並非誰都能懂他心裏的彎彎繞，把別人投射為自己，可能是痛苦之源。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】