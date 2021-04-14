林志玲、北川景子婚紗殿堂級設計　亞洲婚紗教母桂由美傳奇人生

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-14 07:02

去年最大的震驚是石原里美結婚了！又一個女神被人拐走了！ 還記得6年前，高圓圓出嫁那天，全中國男人在失戀。簡潔素雅的婚紗，配上女神標準的笑容，趙又廷奪妻之仇不共戴天！ 林志玲身著彩色婚紗縱身一躍，大氣、優雅，這大電影般的質感，可惜新郎不是我。 更早時期的大S，我們的「杉菜」，與她挽手結婚的怎麼不是熟悉的道明寺！ 日本國民女神北川景子，記憶中的「美少女戰士」，看到婚紗照的那一刻，我被美哭了！ 這些國民女神身著的婚紗，竟然全都出自同一位設計師：桂由美！日站君已經開始大膽推測，老婆石原里美結婚那天穿的會不會桂由美婚紗？畢竟，這是日本皇室都會選擇的殿堂級日本婚紗品牌！

不僅設計的婚紗充滿魅力，今年89歲高齡的「萬年少女」桂由美，更是從戰後東京廢墟中一步一步走到巴黎時裝舞台的一代傳奇設計師！

今年89歲高齡的「萬年少女」桂由美是從戰後東京廢墟中一步一步走到巴黎時裝舞台的一代傳奇設計師！（YouTube@FF Channel截圖）

1. 她一生只設計一種服裝：婚紗

桂由美是日本首位婚紗設計師，上世紀60年代已經開店的她，一生只設計一種服飾，就是婚紗。每年大約有4萬名新人是穿著她設計的婚紗舉行婚禮。

在日本普通人都穿和服結婚的年代，她第一個在日本舉辦婚紗秀，出版婚禮策劃，為成年上萬的新人打造夢幻婚禮！

羅馬教宗的祭服都請她來設計

1993年，桂由美更是受邀去法國皇宮內走秀。即便是在藝術殿堂巴黎，這也是很多設計師享受不到的殊榮。作為一名日本設計師，她還被邀請，擔任前羅馬教宗若望保祿二世的復活節祭服設計、製作。

不少國際皇室不遠千里，去日本請來她設計製作服裝，不僅是服裝的手藝過硬，她也曾為婚紗的設計開闢新的風格。

適合亞洲女性身材的婚紗設計

在桂由美之前，婚紗都是從歐美人的角度出發設計，下擺蓬鬆的「A型」、「X型」，貼近歐洲女性自帶「胸高、腰細、腿長」的基因優勢。

但亞洲女性身材相對更加瘦小、扁平。作為第一位亞洲婚紗設計師，桂由美在沒有前人的基礎上，經過長期研究，設計出了適合亞洲女生身材的婚紗。

她將和服的「裾」（下擺）引進婚紗，從上半身到大腿都收緊貼身，從膝蓋上方位置開始優雅展開，自然地拉長身體線條。亞洲人穿上它，也會顯得身材十分高挑。她設計的這種「魚尾擺」婚紗，推出後受到熱烈歡迎，時尚界將這種線條設計命名為「由美線條」（YumiLine）。

桂由美為婚紗進行了兩大改革，不僅開創出Asian Fit婚紗的先河，更把日本傳統藝術融入其中，非常創新！（按圖了解）▼

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不僅如此，她還將日本傳統技藝和色彩美學融入到西方的婚紗中，為「白色婚紗」帶來了嶄新的變化！「Yumi Yuzen系列」，採用金葉、友禪染、暈染書法、日式絲綢刺繡等工藝，還使用竹子、和紙、丹後縐織、日本珍珠等原材料。

不少人看到覺得刷新眼界，原來婚紗可以是這個樣子！擁有如此多的花樣和變化！由桂由美創作的「和紙婚紗」，更是被紐約大都會藝術博物館（The Met）收藏，成為藝術品一般的存在。

現在的不少知名婚紗設計師，在最初從事設計時，都是以桂由美的設計為參考和靈感，特別是為亞洲人設計婚紗這塊，她是實打實的「教母」般的存在！

2. 從東京廢墟到逐夢巴黎，只因對幸福的嚮往

戰火中的青春，嚮往童話生活

雖然現在的桂由美，總是裹著彩色頭巾，一臉笑容，被日本人親切地稱為「萬年少女」。但其實，她的整個青春期都是在戰火中度過的，充滿悲痛和心酸。

受過戰火洗禮的桂由美每天在腦中編織著公主和白馬王子童話故事，激勵自己樂觀生活。（FB@Yumi Katsura）

桂由美初中二年級那年，日本戰敗，東京遭到轟炸。同班級中有5人在空襲中遇難，桂由美與其他同學一起，在東京廢墟中，去尋找同學的屍體。正是這樣的苦難，讓她日後更加珍惜和平年代的生活。

那時的桂由美，還因為胖而自卑，在滿目荒夷的東京廢墟上，桂由美每天在腦中編織著公主和白馬王子童話故事，激勵自己樂觀生活。

巴黎，改變了她的人生

桂由美的母親，是一位非常堅強的女性。在苦難的歲月，一邊養育子女，一邊去文化服裝學院學習，並教授鄰居們編織。

受母親的影響，桂由美也熱愛服裝，並將母親獨立、不服輸的性格刻到了骨子裡。但那時，除了電影和雜誌，普通日本人很難接觸到時尚。

1960年秋，桂由美前往巴黎，學習女裝設計。（YUMI KATSURA官網）

1960年秋，桂由美前往巴黎，學習女裝設計。在巴黎，她看到美麗的新娘身著婚紗，覺得非常的不可思議和浪漫。帶著對美好生活的憧憬，她決定成為一名婚紗設計師，為每一對新人編織快樂和幸福的夢想！

回國艱難創業，10年沒有收入

1964年，32歲的桂由美在東京開設日本首間婚紗店。當時，日本新娘都穿傳統和服結婚，只有嫁給外國人的女性和真正的基督徒才穿婚紗。製作婚紗用的布料、手套，髮飾都很難買到，因此價格也非常昂貴。

開店整整一年，只接到30多個訂單，發完4個員工的工資，一分錢都沒剩！為了維持公司運作，桂由美去母親的服裝學校教書，每週一三五從早到晚教課，二四六去店裡，這樣的狀態一直維持了十年。

那時，她設計的彩色「卡哇伊」婚紗不被西方買賬，在日本只有3%的人會選擇婚紗結婚，商場將桂由美的婚紗拒之門外。現實的壓力不斷擊打著桂由美編織夢想的熱情，她都開始懷疑自己要不要堅持下去。

就在這時，法國女裝設計師Pierre Balmain有一天路過她的婚紗店，進來參觀。對桂由美說道：

世界上最美麗的衣服就是婚紗，你能每天設計婚紗，太令人羨慕了！ Pierre Balmain

被偶像親自鼓勵，桂由美感動得熱淚盈眶，再次確定了婚紗設計就是自己的天職。「從那以後我再沒猶豫過！」

現在，在東京乃木坂，有一幢七層的小白樓，它的每一層圓拱形玻璃櫥窗上都展示著一套不同的婚紗設計，像一棟夢幻城堡屹立在城市中央。這就是現在桂由美婚紗的「大本營」。

3. 42歲迎來自己的婚禮，婚紗被她賦予了全新的意義

為數萬人設計了婚紗，桂由美自己的婚禮，卻是42歲時才遲遲迎來。丈夫是大藏省官員，兩人因為意氣相投而結婚。

她在積極拓寬婚紗的邊界

桂由美夢想在日本神戶的水族館建造了一座「婚紗博物館」，讓年輕人可以了解傳統婚紗文化和背後的發展歷史和設計故事。她也積極將各個民族的元素融入到婚紗中。桂由美很喜歡中國的刺繡，經常跑到蘇州尋找刺繡花樣，拜訪手工藝者。

在「獨身主義」興起，結婚率越來越低，婚紗逐漸被人忽視的今天，桂由美積極拓寬婚紗的邊界。婚紗並不只是結婚時才穿的服裝！

1980年，山口百惠身穿婚紗，在日本武道館告別演唱會上唱完最後一首歌，從此告別舞台，邁入人生新階段。23年後，身患癌症的梅艷芳在最後的演唱會上，也身著一襲漂亮婚紗，宣布將自己「嫁給舞台」。

兩位天后，都不約而同選擇用婚紗來定格自己最後留給舞台的畫面。婚紗，更像一種儀式，在你做重大人生決定時，給你打氣，給你力量。

正是這份熱情，讓桂由美婚紗備受全世界女神們的信賴。89歲的「萬年少女」桂由美，真正將浪漫貫穿一生。你呢？現在手頭的工作，讓你感到幸福了嗎？

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