【另類婚紗】經典白紗非首選　舒淇等名人的「簡約洋裝」更顯獨特

與相愛的人走向人生下一個篇章是許多人的憧憬，但穿上經典白紗不一定是新娘的首選，現代人捨棄傳統儀式，對他們來說，輕便、簡約才是王道，能不能拍出專屬於他們的愛情氛圍才是重點。

舒淇2016年9月公布與馮德倫結婚，當時他們還在歐洲拍電影《俠盜聯盟》，舒淇身上的婚紗是H&M 2年前贈送的conscious exclusive系列，頭紗在一家婚紗店隨便挑，馮德倫的西裝和舒淇的粉紅色小洋裝是拍婚紗照前2天才在路邊買的，雖然很隨性，但兩人臉上的幸福笑容才是最大亮點，就算穿球鞋，一樣散發光芒。

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同樣選擇輕便風格的，還有曾出演《惡作劇2吻》的瑞莎，她選穿Linli Boutique的短洋裝，腳踩運動鞋，露出修長美腿，與老公Mike穿梭在樹叢間，營造清新透明感。

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婚禮地點和婚紗也要相呼應，林宥嘉與「KiKi」丁文琪在日本輕井澤的森林童話婚禮，丁文琪選了MS.IDEA的乳白洋裝，頂著親手縫製的大象和長頸鹿頭飾，沒有太多的綴飾，散發出個性文青女神風。

何潤東與老婆Peggy喜歡旅遊，拍攝婚紗的地點選在戈壁沙漠，呈現壯闊氣勢，在一片黃沙中，Peggy的大紅長禮服更加搶眼，何潤東一把抱起光著腳丫的Peggy，這是他對老婆的疼愛。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：誰說一定要穿經典白紗？盤點舒淇、瑞莎等名人的「非典型婚紗」造型】