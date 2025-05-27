父親節禮物推薦｜$75起貼心實用款式！為爸爸打造美容時尚品味

父親節禮物推薦｜父親節將至，為答謝父親的關顧，不妨乘著這天，向對方送上溫暖的謝意。如果仍未想到禮物，以下整理一系列父親節禮物推薦，可以按預算選擇適合爸爸的單品。



父親節禮物推薦｜$1,000或以下

父親節禮物推薦｜SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 HK$220

若父親注重容顏和護膚，日常的潔面膏是個不錯的選擇。這款泡沫豐盈，有效去除油脂和污垢，可以保持肌膚潔淨和乾爽。配搭抗氧化成分，同時減粉水份流失。

父親節禮物推薦｜SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 (品牌)

父親節禮物推薦｜ghd flight+ 旅行風筒（黑色） HK$895

如果父親經常外出工作，或需一個便攜和早乾的風筒。這款風筒重量輕盈，配備先進的離子技術和強勢風力，很快就能塑造不同的髮型效果。風筒採用摺合式設計，容易放進行李箱內。由6月5日至15日期間於專門店購買，還能享年折優惠。

父親節禮物推薦｜ghd flight+ 旅行風筒（黑色） (品牌)

父親節禮物推薦｜LUSH 塗鴉爸爸香氛皂 HK$75

氣味清爽舒適，糅合甜橙、依蘭依蘭和紅木的香氣，加上愛爾蘭海藻和幼海鹽，可以呵護及柔嫩肌膚。嚴選椰子油和油菜籽油、以手工製作，並由品牌產品研究家Michelle Leahy親自手繪，以充滿童趣的圖案和文字，向爸爸送上感恩之情。

父親節禮物推薦｜LUSH 塗鴉爸爸香氛皂 (官網)

父親節禮物推薦｜IKEA Vappeby 藍芽喇叭燈(綠色) HK$599.9

無論日常或露營都適用的設計，同時結合手提燈和藍芽音響功能，擁有360度環繞音響，能夠全方位播放音樂。設計簡約和帶寧靜舒適感，可透過Vappeby，播放Sportify音樂，亦設停頓和回放功能，打造療癒的休息空間。

父親節禮物推薦｜IKEA Vappeby 藍芽喇叭燈(綠色) (品牌)

父親節禮物推薦｜$5,000或以下

父親節禮物推薦｜ DELVAUX Livre Wallet Mini Rodeo Calf Black HK$4,900

黑色銀包是個較保險的選擇，採用預牛皮製作，設有多個卡位和紙幣位，能夠整齊收納紙幣、收據和照片等，非常方便。

父親節禮物推薦｜ DELVAUX Livre Wallet Mini Rodeo Calf Black (品牌)

父親節禮物推薦｜Canada Goose Glacier Trail 運動鞋 HK$4,500

若然喜歡登山，運動鞋具備防水和高透氣的特性，可以保持腳部舒適和清爽。加上HDry技術，進一步在濕冷天氣下，保持腳部乾爽。

父親節禮物推薦｜Canada Goose Glacier Trail 運動鞋 (品牌)

父親節禮物推薦｜Sandisk Extreme PRO 移動固態硬碟USB 4(2TBj容量版本) HK$3,060

適合日常工作使用，採用2TB容量版本，搭載USB 4.0傳輸技術，可以快速讀取和寫入資料和大容量圖片，讓工作處理更有效率和方便。設有2米跌落保護，配備IP65等級防水防塵，更為堅固耐用。

父親節禮物推薦｜Sandisk Extreme PRO 移動固態硬碟USB 4(2TBj容量版本) (品牌)

父親節禮物推薦｜Moncler 刺繡標誌珠地棉Polo恤 HK$3,400

不少父親都愛穿polo恤，這款或是個不錯的選擇。以白色為主，容易襯搭多個褲款，而且重點在於領口的設計，以紅黑間紋和混搭比例，展現活力型格，而邊位亦繡有白色標誌，打造和諧的色調拼搭。

父親節禮物推薦｜Moncler 刺繡標誌珠地棉Polo恤 (品牌)

父親節禮物推薦｜$5,000以上

父親節禮物推薦｜Montblanc Meisterstück 鍍金 149 鋼筆 HK$8,100

向父親打造高貴的品味，鋼筆以黑色珍貴樹脂打造筆蓋和筆身，配搭手工製作的純金或純銀筆尖，展現出非凡氣魄。筆蓋頂端亦鑲嵌經典的白色Montblanc標誌，盡顯奢華魅力。

父親節禮物推薦｜Montblanc Meisterstück 鍍金 149 鋼筆 (品牌)

父親節禮物推薦｜RIMOWA Never Still Flap Backpack Large in Nylon HK$11,650

適合上班和旅行使用，以全黑的設計打造型格魅力，而且耐髒易搭。背囊容量較大，設有空間擺放16吋手提電腦，兩側亦有拉鏈袋，而背後的橡筋帶更有套在行李箱的手柄位置，非常方便。

父親節禮物推薦｜RIMOWA Never Still Flap Backpack Large in Nylon (品牌)

父親節禮物推薦｜Longines Flagship Heritage Moonphase HK$25,200

沉實優雅的腕錶款式，採用精鋼錶殼，搭載自動上鏈機械機芯，報時精準清晰。棕色皮革錶帶搭配經典復刻針式精鋼表扣，加上設有30米防水深度，時尚得來具備日常需要。

父親節禮物推薦｜ongines Flagship Heritage Moonphase (品牌)

父親節禮物推薦｜Hublot Square Bang Unico鈦金藍色陶瓷腕表 HK$189,200

運用高貴的藍色締造quiet luxury的感覺。使用高科技陶瓷打造特定錶殼和錶圈，能夠耐刮擦，搭載「open heart」機芯，締造穩健而可靠的計時功能。