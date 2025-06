父親節禮物推薦｜$75起貼心實用款式！為爸爸打造美容時尚品味

父親節禮物推薦|父親節將至,為答謝父親的關顧,不妨乘著這天,向對方送上溫暖的謝意。如果仍未想到禮物,以下整理一系列父親節禮物推薦,可以按預算選擇適合爸爸的單品。



若父親注重容顏和護膚,日常的潔面膏是個不錯的選擇。這款泡沫豐盈,有效去除油脂和污垢,可以保持肌膚潔淨和乾爽。配搭抗氧化成分,同時減粉水份流失。

如果父親經常外出工作,或需一個便攜和早乾的風筒。這款風筒重量輕盈,配備先進的離子技術和強勢風力,很快就能塑造不同的髮型效果。風筒採用摺合式設計,容易放進行李箱內。由6月5日至15日期間於專門店購買,還能享年折優惠。

氣味清爽舒適,糅合甜橙、依蘭依蘭和紅木的香氣,加上愛爾蘭海藻和幼海鹽,可以呵護及柔嫩肌膚。嚴選椰子油和油菜籽油、以手工製作,並由品牌產品研究家Michelle Leahy親自手繪,以充滿童趣的圖案和文字,向爸爸送上感恩之情。

無論日常或露營都適用的設計,同時結合手提燈和藍芽音響功能,擁有360度環繞音響,能夠全方位播放音樂。設計簡約和帶寧靜舒適感,可透過Vappeby,播放Sportify音樂,亦設停頓和回放功能,打造療癒的休息空間。

黑色銀包是個較保險的選擇,採用預牛皮製作,設有多個卡位和紙幣位,能夠整齊收納紙幣、收據和照片等,非常方便。

若然喜歡登山,運動鞋具備防水和高透氣的特性,可以保持腳部舒適和清爽。加上HDry技術,進一步在濕冷天氣下,保持腳部乾爽。

適合日常工作使用,採用2TB容量版本,搭載USB 4.0傳輸技術,可以快速讀取和寫入資料和大容量圖片,讓工作處理更有效率和方便。設有2米跌落保護,配備IP65等級防水防塵,更為堅固耐用。

不少父親都愛穿polo恤,這款或是個不錯的選擇。以白色為主,容易襯搭多個褲款,而且重點在於領口的設計,以紅黑間紋和混搭比例,展現活力型格,而邊位亦繡有白色標誌,打造和諧的色調拼搭。

向父親打造高貴的品味,鋼筆以黑色珍貴樹脂打造筆蓋和筆身,配搭手工製作的純金或純銀筆尖,展現出非凡氣魄。筆蓋頂端亦鑲嵌經典的白色Montblanc標誌,盡顯奢華魅力。

適合上班和旅行使用,以全黑的設計打造型格魅力,而且耐髒易搭。背囊容量較大,設有空間擺放16吋手提電腦,兩側亦有拉鏈袋,而背後的橡筋帶更有套在行李箱的手柄位置,非常方便。

父親節禮物推薦|RIMOWA Never Still Flap Backpack Large in Nylon (品牌)