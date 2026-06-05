6月夏日片單｜11大必看： 李宰旭入伍前最後作品、《阿凡達3》

【Disney+ 6月片單推薦】酷熱的6月，讓不少人減少了外出遊玩的頻率，想留在舒適的室內。其中約上親朋好友一起在家中觀影不同的電影，或追劇是不錯的選擇！今個月Disney+ 上有不少新的電影和戲劇作品上線，包括《醫到孤島愛上你》、《阿凡達3》、《曼哈頓打拼日記》等，都是非常精彩的作品！！



Disney+ 6月片單推薦1. 《醫到孤島愛上你》 6月1日上線

李宰旭入伍前最後作品！《醫到孤島愛上你》劇情講述醫生都志義原本完美的生活被徹底顛覆了。出乎他所料，他竟然被派往偏遠的平同島擔任公共保健醫生。這座被大海環繞的孤島對他而言不僅僅是與世隔絕，過去的創傷更是讓他對大海充滿恐懼，也是囚禁他的巨大牢籠。島上愛管閒事的島民和怪異的昆蟲讓這位都市人的生活簡直成了人間煉獄。就在此時，一位神祕的護士陸遐俐出現了。她溫柔的笑容背後隱藏著祕密，每當志義快要被對大海的恐懼吞噬時，她似乎總會出現在他身邊，兩人在一次次治療患者的過程中漸漸產生情愫。

Disney+ 6月片單推薦1. 《醫到孤島愛上你》 6月1日上線（品牌提供）

Disney+ 6月片單推薦2. 《阿凡達3》 6月24日上線

《阿凡達3》是由殿堂級導演占士金馬倫傾力打造，帶領大家重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。故事緊接上集結尾，積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在海洋部落戰爭後努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往袐密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 – 這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署（RDA）捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。

Disney+ 6月片單推薦2. 《阿凡達3》 6月24日上線（品牌提供）

Disney+ 6月片單推薦3. 《大熊餐廳》第5季

《大熊餐廳》迎來最終第五季！這次故事從Carmy突然退出餐飲界，將餐廳丟給Sydney、Richie和Sugar的隔天早上說起。餐廳面臨而這支團隊必須同心協力，完成最後一場晚市。但他們可能終於體會到，成就一間「完美」餐廳的關鍵，或許從來就不是食物，而是並肩作戰的夥伴。

Disney+ 6月片單推薦3. 《大熊餐廳》第5季（品牌提供）

Disney+ 6月片單推薦4. 《安東尼的世界最佳之旅》 6月8日上線

啟發自國家地理備受喜愛的《全球最佳旅遊勝地》系列，安東尼波羅夫斯基將帶大家從經典地標玩到私房景點，探索全球最非凡的旅遊目的地。他深入巴黎、墨西哥城、倫敦和家鄉紐約市，尋找道地又難忘的體驗，發掘堪稱世界之最的精彩之處。這趟精心規劃的旅程充滿啟發，將介紹最棒的景點、住宿、美食和探索活動，帶領觀眾跳脫旅遊指南的框架，發掘每座城市的真正精髓、文化，以及最重要的在地人情。

Disney+ 6月片單推薦4. 《安東尼的世界最佳之旅》 6月8日上線（品牌提供）

Disney+ 6月片單推薦5. 《曼哈頓打拼日記》 6月2日上線

《曼哈頓打拼日記》是是由《好想再一次（Never Have I Ever）》主創Mindy Kaling擔任編劇。劇情講述5位在紐約曼哈頓租屋打拚的職場新人，講述他們在追求事業成功的過程，同時面對現實與理想的碰撞，以及追尋個人幸福。

Disney+ 6月片單推薦5. 《曼哈頓打拼日記》 6月2日上線（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 6月精彩作品﹐包括《尋蹤者》第3季、《King & Prince：洛杉磯二人行》、《惡之華》等等，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼