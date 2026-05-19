隨身香水推薦｜旅行也能帶的香氣：Louis Vuitton、CELINE、Aesop

【旅行香水｜隨身香水】每次去旅行或日常外出時，想要隨時保持噴上喜歡的香氣，但普通單瓶的香水體積不小，旅行裝的小香水就是不錯的選擇！尤其現時不少品牌所推出的迷你裝香水，有著高質感的包裝以及小巧的容量，隨手放在手袋中也不佔空間。一起來看看這幾個品牌的迷你香水吧！



旅行香水推薦1. Louis Vuitton Heures d'Absence 旅行裝噴霧 HK$2,750

Louis Vuitton的Heures d'Absence香氣，捕捉了鮮花的馥郁馨香，洋溢極致現代氣息的花束，以格拉斯清香嬌美的花卉作為主調，茉莉和五月玫瑰盡情散發芬芳濃香，以塔內龍含羞草的清新粉香為整體香調升華。而專為旅遊而設的套裝包括一瓶旅行裝香水及四瓶7.5毫升裝香水芯，設計新穎的香水芯附有磁石開合，能輕易套入噴霧器，讓大家隨時展開新旅程。

旅行香水推薦1. Louis Vuitton Heures d'Absence 旅行裝噴霧 HK$2,750（圖片來源：Louis Vuitton官網）

旅行香水推薦2. Diptyque 5款淡香水套裝 HK$1,060

Diptyque的5款淡香水套裝，內有Do Son（杜桑）、L'Ombre dans l'Eau（影中之水）、Eau Rose（玫瑰）、Eau des Sens（感官之水）和Philosykos（希臘無花果），都是品牌的經典香氣。每瓶7.5ml，瓶身處印有香氣的標誌圖案，別具特色。此外，亦有自選組合的淡香水套裝，可自行挑選心儀香氣。

旅行香水推薦2. Diptyque 5款淡香水套裝 HK$1,060（圖片來源：Diptyque官網）

旅行香水推薦3. Aesop 經典香水三重奏 HK$935

Aesop的經典香水三重奏套裝，內含三款品牌備受青睞的經典香水，包括馥郁迷人的馬拉喀什馥郁香水、清新綠意的悟香水，以及深沉木調的熾香水，皆收錄於這組10mL隨身容量香水組之中。適合旅行或外出攜帶，也可輕鬆收於口袋或手袋中，無論身在何處，隨時感受各經典香氣。

旅行香水推薦3. Aesop 經典香水三重奏 HK$935（圖片來源：Aesop官網）

旅行香水推薦4. CELINE 象牙色旅行香水噴霧及補充裝香水 2x15ml HK$2,490

經典雋永的CELINE旅行裝香水噴霧系列，凝聚巴黎高級時裝配飾的精髓，其中象牙色款式，頂部綴以品牌的「TRIOMPHE」標誌鐫刻，精緻時尚。套裝還包括了兩款自選的15ml補充裝香水，置於飾有「CELINE HAUTE PARFUMERIE VOYAGE」字樣的小袋內，方便攜帶隨時補噴。

旅行香水推薦4. CELINE 象牙色旅行香水噴霧及補充裝香水 2x15ml HK$2,490（圖片來源：CELINE官網）

旅行香水推薦4. CELINE 象牙色旅行香水噴霧及補充裝香水 2x15ml HK$2,490（圖片來源：CELINE官網）

旅行香水推薦5. Givenchy 傾城走珠香氛 20ml HK$330

除了噴霧型的香水，走珠香氛同樣很方便隨身攜帶，非常適合白天在外添補香氣使用。這款傾城走珠香氛，外型精緻小巧，可輕輕以畫圓方式塗抹於手腕或肘部內側、膝後、肩膀、頸背、耳後等脈搏跳動的部位，即可長時間持香。

旅行香水推薦5. Givenchy 傾城走珠香氛 20ml HK$330（圖片來源：Givenchy官網）

旅行香水推薦6. Jo Malone London 英國橡樹與榛果古龍水 9ml

Jo Malone London的英國橡樹與榛果古龍水，香氣有著爽脆的榛果香氣，綴以欖香脂以及帶有木本氣息的香根草，宛如走在翠綠的苔蘚地毯上，配上烘烤橡樹的溫暖基調。小小一支9ml，方便隨身攜帶，隨時補充香氣。