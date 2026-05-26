法式妝容｜化妝師分享化出朦朧性感的紅唇技巧：選唇膏、上妝手法

【法式妝容｜唇妝】法國女士時常展現出自信、慵懶且不造作的風格，除了與她們自身的氣質有關外，她們的妝容及穿搭也是關鍵之一。唇妝是整個妝容的靈魂，而法式唇妝以隨性和自然為核心，強調不經意的優雅。這次邀請到專業化妝師 HayLi，分享如何化出優雅得毫不刻意的法式唇妝。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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選出命定紅唇色調（freepick）

選出命定紅唇色調

紅唇可說是經典法式唇妝之一，完美詮釋了法國女士們慵懶卻又充滿自信的魅力。但紅色唇膏也要選到命定色調，才能讓膚色瞬間提亮兩階，否則就會顯得俗氣。化妝師 HayLi 就依據冷調膚色、暖調膚色、萬能命定色以及絕對要避雷的色調，分享如何選出命定紅唇。

1. 冷調膚色：適合帶藍調的酒紅色或冷正紅，襯托皮膚的冷冽高級感。

2. 暖調膚色：適合磚紅色、番茄紅或爛番茄色，完美平衡黃調。

3. 萬能命定色：純粹的正紅色不挑膚色，是每個女生都該有的法式經典。

4. 絕對避雷區：任何帶有螢光感的粉色或橘色。

*除了紅色系，日常最推薦裸粉色或低飽和度的奶茶色。



化出朦朧性感的紅唇（freepick）

化出朦朧性感的紅唇

法式唇妝關鍵之一是不經意的性感，HayLi同樣提到法國女士塗紅唇從不追求鋒利、完美的線條，反而偏愛那種「像剛接完吻後」稍微暈開的朦朧美，優雅得毫不刻意。

3步畫出法式唇妝：

第一步：將口紅直接塗抹在嘴唇內側三分之二的位置，不需要塗滿全唇。

第二步：用一根乾淨的手指腹（或棉花棒），由內向外輕輕將顏色暈染開。

第三步：模糊唇緣。故意用手指將顏色稍微揉出原本的唇線邊界，讓邊緣呈現霧濛濛、軟綿綿的擴散效果。



法式妝容偏愛啞光霧面質感（freepick）

法式妝容偏愛啞光霧面質感

法國女士更偏愛自然微啞光﹐或是帶有一點點的緞光質地妝容，而唇膏質地也是如此。HayLi分享了一個小技巧，如果手上的唇膏是亮面質地，可以在塗完後，用一張紙巾輕輕抿一下嘴唇，吸走多餘油脂。這時留在唇上的唇色會變得非常貼合，呈現出一種隨性、持久且不顯刻意的性感。

化妝師簡介

Hay Li｜資深化妝師

Instagram 擁有 15 年新娘及舞台化妝履歷。以『乾淨底妝』為核心美學，擅長運用細膩筆觸展現女性的優雅神韻，是追求高級感妝容的專業首選。