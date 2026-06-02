6月美妝快訊｜驚喜不斷：Marc Jacobs Beauty回歸、LE LABO推線香

6月美妝快訊2026｜6月的美妝消息驚喜不斷！先是有Marc Jacobs Beauty的正式回歸﹐為美妝市場注入一抹鮮艷色彩。緊接着有不少彩妝、護膚和香水品牌，包括：LAURA MERCIER、LE LABO、NARS等，先後推出各式各樣的全新產品，當中有不同是破天荒的新品。



6月美妝快訊2026｜1. Marc Jacobs Beauty 回歸：首推7大彩妝

美妝控期待期待已久時刻終於來臨， Marc Jacobs Beauty 已正式回歸。品牌有不少產品是備受美妝圈推崇的「神級單品」，當在2021年宣布停產時，讓不少女生感到惋惜。Marc Jacobs Beauty這次回歸，不僅是將以往的人氣產品升級，更是帶來了顛覆以往的全新形象。全系列產品換上了充滿玩味的「多巴胺」色調和金屬質感的包裝，外型同時亦是換上星星氣球、心形氣球與雛菊氣球的輪廓，為美妝市場注入了新氣息。

首批彩妝產品共7款，包含停產前以極度抗暈染風靡歐美的超防水眼線膠筆、高滋潤度的唇膏、胭脂棒、眼影盤以及古銅修容餅，產品不僅外型升級，配方亦是全面提升。

Marc Jacobs Beauty回歸首推7款彩妝：玩味金屬包裝 配方全面升級

Marc Jacobs Beauty 首推7款產品，以玩味金屬包裝呈現（IG@marcjacobsbeauty）

6月美妝快訊2026｜2. NARS 推出全新 Light Reflecting原生光亮肌系列 6月1日正式發售

NARS 推出全新Light Reflecting 原生光亮肌系列，當中包括原生光亮肌高光棒和原生光亮肌胭脂，均以一系列夢幻空靈的色調與革新彩妝科技，讓肌膚綻放細緻原生光芒。以原生光亮肌高光棒點亮輪廓，可用於雙頰、眼周及唇部，為肌膚注入水光透亮的迷人光采。質地如水光玻璃般的透亮，一抹融膚不黏膩。而原生光亮肌胭脂則可喚醒雙頰亮采，輕盈絲滑的配方結合了高光粉的折射光效與胭脂的柔和顯色度，能全面提升肌膚的明亮度與光澤感。

6月美妝快訊2026｜2. NARS 推出全新 Light Reflecting原生光亮肌系列 6月1日正式發售（品牌提供）

6月美妝快訊2026｜3. LE LABO 線香 6月1日正式發售

LE LABO於6月，為大家帶來全身感官香氣體驗，推出全新線香。品牌線香由京都一家傳承十二代的家族工坊精心打造，由充滿熱忱的職人以日本傳統技術手工製成。目前共推出3款不同香氣的線香，分別是SANTAL 26、AMBROXYDE 17和ENCENS 9，每盒內含35支線香，每支燃燒時間長達25分鐘。

6月美妝快訊2026｜3. LE LABO 線香 6月1日正式發售（品牌提供）

6月美妝快訊2026｜4. LAURA MERCIER 推出全新沁綠柔焦保濕蜜粉 6月2日正式發售

Laura Mercier皇牌保濕蜜粉系列迎來全新校色色調，推出了全新沁綠柔焦保濕蜜粉。產品注入清透薄荷綠校色粉體，有效精準中和肌膚泛紅及膚色不均，為白皙至中等肌膚提供零負擔及零粉感的校正泛紅效果。配方極致輕盈，使得粉體極致纖細，不會為肌膚增加額外負擔或粉感紋理。配方糅合高效鎖水之透明質酸，產品經臨床證明能為肌膚提供全日長效保濕，達至長效鎮靜及舒緩效果，並有效強化肌膚屏障，實現長時間極致舒適的持久定妝，維持穩定的肌膚狀態及底妝。

6月美妝快訊2026｜4. LAURA MERCIER 推出全新沁綠柔焦保濕蜜粉 6月2日正式發售（品牌提供）

6月美妝快訊2026｜5. Romi Beauty 潤唇霜感唇線筆 HK$120 6月10日開始發售

新加坡美妝品牌Romi Beauty 推出了全新潤唇霜感唇線筆，專為日常妝容而設，一筆順滑勾勒唇形，輕鬆打造自然柔和妝效。唇線筆配方持久防暈染，觸感豐盈柔軟，細膩順滑，同時為雙唇注入水潤效果，無論是單獨使用，還是作疊塗打底，均能輕鬆駕馭。系列備有三款百搭易襯的日常色調，並採用方便的旋轉式設計，無需削筆，隨時隨地都可精準描畫。