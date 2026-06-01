夏季度假手袋2026｜讓造型瞬間昇華：Valextra、LOEWE、ANTEPRIMA

夏季度假手袋｜陽光明媚的夏天最適合外出旅行，享受陽光與海灘，或是尋找清涼避暑勝地，好天氣增加了拍出漂亮照片的機會！而夏季度假感手袋，絕對是草編手袋（Raffia/Straw bag）、鉤針編織手袋、網狀手袋，以及一些色彩鮮明的手袋，就算是日常使用也能帶來清爽自然的感覺。這次「01女生」為大家精選了一些很適合夏日使用的手袋，包括ANTEPRIMA、LOEWE、miu miu等，都是充滿著度假感覺。



夏季度假手袋推薦1. Valextra Iside Wicker 白色迷你藤編手袋 HK$41,800

藝人何超蓮也曾演繹Valextra Iside Wicker！這款手袋是以品牌經典IT Bag換上度假新裝，大膽將天然藤編材質與高質感的羊皮紙白色Millepunte皮革進行時尚撞擊。金色搭扣特別揉合了皮革細節，內襯採用全皮革打造，細節控絕對無法抗拒。標誌性的手工黑色Costa漆線，使手袋多了一抹甜美的法式輕盈感，無論是配襯一襲亞麻連身裙，還是出入高級日落酒廊，這款手袋都能讓夏日度假穿搭瞬間昇華！

夏季度假手袋推薦1. Valextra Iside Wicker 白色迷你藤編手袋 HK$41,800（品牌提供）

夏季度假手袋推薦1. Valextra Iside Wicker 白色迷你藤編手袋 HK$41,800（品牌提供）

夏季度假手袋推薦2. ANTEPRIMA LUCCHETTO II WIREBAG Small HK$2,995

韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源，搭配品牌全新UCCHETTO II WIREBAG，演繹出高雅又充滿玩味的感覺。這款手袋有著俐落的圓筒型，融合品牌深厚的手工藝傳承與當代美學精神。手袋提供兩種精心設計的尺寸，並配備創新的可調節WIREBAG肩帶，可輕鬆轉換肩揹與斜揹兩種方式。手袋目前推出了多款甜美又百搭的顏色，十分適合夏日遊玩時搭配使用。

夏季度假手袋推薦2. ANTEPRIMA LUCCHETTO II WIREBAG Small HK$2,995（品牌提供）

夏季度假手袋推薦2. ANTEPRIMA LUCCHETTO II WIREBAG Small HK$2,995（品牌提供）

夏季度假手袋推薦3. PRADA 小號鉤織及皮革水桶袋 HK$16,400

PRADA 的鉤織及皮革水桶袋，風格多樣且經典，鉤織圖案勾勒出輕盈而雅緻的輪廓。採用了精緻的鉤織技術打造，質感輕盈且帶有濃厚夏日氣息。搭配頂級皮革提把、抽繩及肩帶，增添整體結構感與奢華細節。手袋配備可拆卸及調節長度的皮革肩帶，輕鬆換成手提、肩背或斜背等多種攜帶方式，是一款將夏日度假風與精緻工藝完美結合的手袋。

夏季度假手袋推薦3. PRADA 小號鉤織及皮革水桶袋 HK$16,400（圖片來源：PRADA官網）

夏季度假手袋推薦4. LOEWE Large Braid basket in iraca palm and calfskin HK$16,850

LOEWE的這款名為「Braid」的編織手袋，是從紡織工藝中汲取靈感，採用獨特的伊拉卡棕櫚葉扭曲編織而成，呈現出獨特的蜂巢外觀和雙色圖案。搭配細膩的小牛皮細節與抽繩束口，整體輕盈實用，完美展現度假感。而且這款大號編織籃所使用的伊拉卡棕櫚葉則由哥倫比亞的工匠種植、採摘、曬乾並手工編織而成，每一個手袋都是獨一無二。

夏季度假手袋推薦4. LOEWE Large Braid basket in iraca palm and calfskin HK$16,850（圖片來源：LOEWE官網）

夏季度假手袋推薦5. miu miu Raffia手袋 HK$21,200

miu miu Raffia手袋以清爽配色詮釋夏日氣息﹐完美融合了明媚少女感與浪漫悠閒的度假風情。手袋以輕盈透氣的編織並綴以經典刺繡標誌或皮革細節，打破傳統草編包的樸素感，展現隨性而精緻的夏日氣息。

夏季度假手袋推薦5. miu miu Raffia手袋 HK$21,200（圖片來源：miu miu官網）

夏季度假手袋推薦6. Longchamp Le Pliage Collection XS Basket bag HK$2,500

Longchamp 的Le Pliage Collection XS Basket bag﹐是一款充滿法式度假風情的精緻小袋。它採用帶有稻草效果的帆布，結合俄羅斯皮革飾邊，營造出輕盈的草編質感。手袋尺寸精巧迷你，但容量足夠收納卡夾、手機、唇膏等日常外出必需品，兼具實用收納與休閒奢華感。