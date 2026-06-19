擺脫街頭路人感！造型師教夏日香水穿搭技巧：白襯衫也穿出高級感

夏日香水｜香氣往往被視為整體造型的隱形配件。揀選適合自己的春夏香水，可以為整體穿搭增添細節感，在舉手投足的不經意間展現你獨有的夏日質感。「01女生」特別邀請造型師 Elma Li分享夏日香氛與穿搭技巧，從衣著材質、配飾、日夜裝扮轉換，以至揀選專屬香氣，一步步助大家建立屬於你自己的精緻品味。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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香氣讓穿搭風格更完整立體

踏入炎夏，不僅衣物換上輕盈質料，身上氣味亦要「轉季」。春夏穿搭關鍵在於將香氣之中冰涼感轉化為視覺上的空氣感，而帶有清涼感的柑橘調香水便是靈魂所在。

Liquides Imaginaires的Cedrat Tonic香水（鄧倩螢 攝）

Elma建議配搭這款香水時，上身穿著質地挺身的白襯衫，乾淨俐落剪裁能順著身型帶出線條，下身搭配一條剪裁流暢的西裝短褲。配上輕盈的真絲小方巾點綴，紋理圖案選擇幾何線條或帶有微彩度（如鼠尾草綠、青檸黃）的款式，隨性地綁在手袋手柄，或以鬆散的牛仔結繫於頸間。既完美呼應香水的氛圍感，亦能平衡夏日過度的休閒散漫。

(IG@kyo1122)

減法配飾 冷調銀飾的精簡美學

夏日香水講求點到即止，正如春夏配飾的精簡。Elma分享指炎熱季節應減少沉重負擔，避免繁複的多件疊戴，採取一件到位原則。例如挑選冷調銀飾或白金流線耳環，以冷冽的色調帶來視覺降溫。

(freepik)

若上半身已搭配清新配色絲巾，頸部便應保持留白，轉而配戴一幅透明感太陽眼鏡，提升整體精緻度，同時又不會顯得過於刻意。

日夜轉換造型 從專業到鬆弛感

對於忙碌的上班族而言，更是可以善用服裝層次搭配與香氣自然轉變，從白天專業俐落的辦公室造型，輕鬆切換為下班後率性的約會穿搭。

日間通勤時，挑選一條冰川藍色連身裙搭配設計感強烈的西裝外套，展現簡潔俐落的專業氣場，正適合前調為柑橘與薄荷的香水，能清晰思緒、振奮精神。下班後，只需脫下西裝外套，將小方巾綁在髮髻上，隨著香氣轉化貼膚的後調，增添鬆弛隨性的迷人魅力。

如何打造適合你的夏日特徵?

尋找專屬香氣如同穿搭風格一樣，都是需要經歷不斷嘗試，再從中找到自己真正喜歡的元素。由於每個人肌膚的微生態與體溫都不同，即使是同一款香調香水，噴在不同人身上，效果都會有不同，有的顯得酸澀，有些則帶有微甜。

Liquides Imaginaires的Cedrat Tonic香水（鄧倩螢 攝）

Elma分享了最專業的試香做法：挑選香水時，將香水輕噴在手腕上，去喝杯咖啡，觀察兩小時後的後調（Base Notes）。當後調香氣與你的體溫完美融合，散發出像「自帶體香」般的自然感，那才是屬於你的靈魂香氣。

穿搭上，則要找出自己的「核心廓形」，不要盲目追逐潮流，反而是將目光投向高質感的經典單品，例如是版型俐落的襯衫、垂墜感極佳、能拉長身形比例的闊腿褲。當服裝的「骨架」足夠純粹、穩定，香水就會變成你身上最鮮明的特徵。

專家簡介

Elma Li｜造型師

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資深造型師，為時裝及珠寶品牌、個人形象提供專業造型建議。