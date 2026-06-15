夏日香水推薦｜編輯分享夏季最愛香調＋必備特質：營造最貼膚香氣

【夏日香水2026】為了應對炎熱天氣，大家都出盡方法，而香氣也是其中之一。選擇清新輕盈或者充滿活力的香氣，可以讓人心情𣊬間舒暢，但香水要選得合適才能達到此效果，否則會適得其反。這次「01女生」編輯部分享了自己的夏日命定香水，以及它應具備的特質。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

「01女生」編輯部分享了自己的夏日命定香水，以及它應具備的特質（鄧倩螢 攝）

高級編輯 張懿慧：帶走夏日疲憊

高級編輯 張懿慧：帶走夏日疲憊

面對悶熱潮濕的天氣，夏日香氣更需要一份淨化感與治癒力，因此特別喜歡帶有綠意與天然柑橘香的香水，為悶熱日常增添一份乾淨氣息。

高級編輯 張懿慧：透過微醺感的香水帶走夏日疲憊（鄧倩螢 攝）

我心目中完美夏日香水應具備的特質：

注入一抹清涼的儀式感 高級編輯 張懿慧

記得初次接觸這款Cedrat Tonic時，就被它深深吸引。香氣如同杯中剛倒好、冒著氣泡的Gin Tonic，冰塊在杯中碰撞發出清脆聲響，搭配著新鮮的檸檬和佛手柑，潔淨而透明。這款香水到了中後調，香氣逐漸沉澱為細緻的冰冷麝香。那種微醺的氛圍，最適合在感到疲憊時輕噴於手腕與頸後，瞬間帶走累積整天的緊繃與疲累。

編輯 許秀麗：營造溫和又易親近的氛圍

編輯 許秀麗：營造溫和又易親近的氛圍

白麝香是筆者最喜歡的香氣，有著高級純淨的皂香，散發出宛如天生的「偽體香」，營造到溫和又易親近的氛圍。而Narciso Rodriguez的這款香水，就有著極致純淨與偽體香的特質，而且它極高的包容性，很適合作為疊搭香水，與其他香水融合創造出獨一無二的專屬香氣。

夏日香水應營造溫和又易親近的氛圍（鄧倩螢 攝）

我心目中完美夏日香水應具備的特質：

明亮純淨、貼膚度高的香氣 編輯 許秀麗

香氣就像剛洗完澡或被陽光曬過的棉被，散發出的乾淨皂香，聞起來輕盈、溫暖且不具侵略性。同時香水還有著清透的茉莉與橙花香氣，以及貼膚度高的沉穩木質香，使香氣在不同時段都帶來乾淨柔和，且帶點慵懶的高級感。

編輯 朱加曦：做位甜美隨性的summer girl

編輯 朱加曦：effortless chic的法式美學

每逢夏天很怕濃烈花香招惹蚊蟲，因此較常噴灑清幽氣味的香水。充滿少女感的Miss Dior系列，是我的最愛。

編輯 朱加曦做位甜美隨性的summer girl（鄧倩螢 攝）

我心目中完美夏日香水應具備的特質：

清甜而不膩，散發個人氣質 編輯 朱加曦

香氣不會過於誇張，以輕逸持久的茉莉花香觸動嗅覺，散發舒適優雅的氣息，綴以輕微的琥珀和柑橘，展現出清爽的夏日活力。香水氣味持久，上班前噴灑於衣物後，下班時依然聞到淡雅味道。

編輯 許秀麗：喜歡它的沉靜「空靈感」

編輯 許秀麗心目中完美夏日香水應具備的特質：「清新內斂，香氣若隱若現」

炎雅的茶香，總是予人柔和、沉穩且內斂的感覺，其中白茶香的香氣，更有一種沉靜的「空靈感」。BVLGARI 的這款白茶香淡香氛，是一款獨特的木質花香麝香調。同時有著白茶細膩的香氣、清新的白花香、明亮通透的白麝香以及溫潤的木質琥珀，層次豐富。

喜歡 BVLGARI Eau Parfumée Thé Blanc 淡香水的沉靜「空靈感」（鄧倩螢 攝）

我心目中完美夏日香水應具備的特質：

清新內斂，香氣若隱若現 編輯 許秀麗

這款香水筆者經常在上班的日子使用，淡雅知性的香氣不僅不會打擾到其他人，還特別適合營造放鬆的寧靜氛圍，可讓心情更平靜。尤其當搭配淺色系或知性的穿搭時，更能散發出一種沉穩的形象。