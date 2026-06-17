盛夏必備3款高雅「防蚊系」花香！調香師分享過期香水還可這樣用

夏日香水｜在大汗淋漓的夏天，都會隨身帶備一支香水，讓周圍保持香噴噴的感覺。清幽花香是不少人喜愛的香氣，但同時或會招引蚊蟲。「01女生」邀請到專業調香師Suki Leung，講解適合夏日使用的香水，讓大家在散發香氣的同時，具備驅蟲的功效。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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盛夏必備3款高雅「防蚊系」花香

悶熱高溫的盛夏悄悄來到，除了炎熱氣溫和黏膩汗水，相信蚊蟲亦是都市人的困擾。坊間驅蟲產品大多是單調草本植物，或是帶有刺鼻的化學藥劑氣味。雖然有效，卻犧牲了生活質感。對此，Suki為大家推薦大自然中既有優雅氣味又能有效驅趕蚊蟲的香氣，在炎夏也能一邊散發精緻體香，一邊築起天然防護罩。

盛夏必備3款高雅「防蚊系」花香 (Getty images)

驅蟲香氣1. 天竺葵 Geranium

被稱為「窮人的玫瑰」，擁有與玫瑰相似的甜美與高雅，是玫瑰的「貼身閨蜜」。嗅聞時，前調是類似玫瑰的甜美芬芳，中段散發些微的薄荷氣息及檸檬涼感，伴隨具厚度的粉嫩花瓣香，加上幾分荔枝的清甜果香水潤感與綠葉的青翠感，整體香氣甜美而澄澈。

天竺葵富含香茅醇與香葉醇，散發出強烈的氣味能直接干擾害蟲的嗅覺神經，令蚊蟲感到強烈刺激而主動遠離。 專業調香師Suki Leung

其他功效：

- 身心平衡（女性恩物）：能刺激腎上腺皮質，幫助調控荷爾蒙分泌。甜美花香能撫平焦慮、釋放壓力，穩定煩躁或易怒的情緒，對舒緩經前候群症（PMS）及更年期不適（如熱潮紅、情緒轉變）有顯著幫助。

- 美容界寵兒：優異的收斂與抗炎特性，適合各種膚質，特別能調節油性與混合性肌膚的皮脂腺分泌，改善毛孔阻塞問題、舒緩痘痘與泛紅，對淡化瑕疵亦很有幫助。



驅蟲香氣｜天竺葵 (Getty images)

驅蟲香氣2. 羅馬洋甘菊 Roman Chamomile

因植株散發與蘋果相近的香氣而在歐美被稱為「大地的蘋果」。散發著柔和的青草香與明亮的酸甜蘋果氣息，伴隨淡淡的藥草甘草味與沉靜茶香，質感溫暖且具親膚感。雖然其獨特的草本微苦尾韻，少數人會覺得帶有類似塑膠或草藥的個性氣味，但這正是它層次細膩的魅力所在。

羅馬洋甘菊的特殊草本花香是蚊蟲敬而遠之的氣味。其性質極其溫和，對人類敏弱肌很友善。若不慎被叮咬，稀釋後的精油或純露能有助消腫、鎮靜發紅與搔癢。 專業調香師Suki Leung

* 提示：單獨使用驅蚊力較溫和，建議搭配檸檬香茅、尤加利、天竺葵或薰衣草等驅蟲效果更好的精油，混合製成防蚊液。

其他功效：

- 助眠神隊友：蘊含豐富的酯類，能有效緩和焦慮、神經緊張與憤怒情緒，是改善壓力型失眠和淺眠的擴香或泡澡推介。

- 急救修護：優異的抗發炎特性和抗敏特性，能有效鎮定濕敏、泛紅，對曬後紅腫或除毛後的敏弱肌膚亦有效。

- 理氣止痛：透過按摩可舒緩腸輕脹氣與消化不良，對緩解經前症候群（PMS）及經痛亦具輔助效果。



驅蟲香氣｜羅馬洋甘菊 (Getty images)

驅蟲香氣3. 薰衣草 Lavender

豐富層次的草本花香，帶乾淨、薄荷般涼感的溫柔花香。中後調則轉為溫暖的日曬感、沉靜的木質香與微微花甜味、甚或有些會有輕微的樟腦刺鼻感。濃郁的甜蜜感與一般花朵有別，是帶有草本清涼的溫柔花香。

- 真正薰衣草：香氣最為柔和細緻、花香優雅，常用於頂級香水與高階助眠。

- 穗狀薰衣草：體型較大，帶強烈的草本與天然樟腦涼感，樟腦成分較高，防蟲驅蚊效果極佳。

- 醒目薰衣草：結合前兩者優點，香氣穿透力強，帶有濃烈花香與輕微樟腦氣息，對果蠅及蚊子有顯著的驅離與昏眩作用，常應用於居家防蟲。

薰衣草含有芳樟醇與乙酸芳樟酯，是飛蛾、跳蚤和蚊蟲的剋星。若以「驅蟲」為首要目標，穗狀薰衣草和醒目薰衣草表現較突出。 專業調香師Suki Leung

其他功效：

- 深層鎮靜：帶來內在的穩定與平靜，安撫受驚或焦躁情緒。

- 改善睡眠質素：放鬆繃緊的神經，全面提升深度睡眠品質。

- 紓緩經痛：有效緩解女性生理期不適。



驅蟲香氣｜薰衣草 (Getty images)

不同個性女生的命定花香

與穿衣相同，不同香水與個人特質都有不同的契合度，若選用適合的花香，自然氣質加倍。Suki建議不同個性的女生，所適用的花香香水，大家不妨參考。

甜美女生命定花香：茉莉、梔子花

因茉莉及梔子花的香氣完美契合了甜美氣質中兼具的「清新靈動」與「溫柔慵懶」特質。茉莉的香氣純淨、帶有微甜的花瓣粉香，輕微水感，令人感覺清雅、輕盈而明亮；梔子花的香氣則馥郁醇厚，帶有類似奶油、香草的微甜感，氣味圓潤飽滿。那種帶花果香加上奶油般的綿密甜美感，就是少女身上散發出沒有攻擊性、清新又充滿活力的感覺，飽滿溫柔、溫甜軟糯，可賦予甜美女生一種讓人很想親近的吸引力。

甜美女生命定花香：茉莉、梔子花 (IG@_yujin_an)

活潑女生命定花香：橙花 、牡丹

活潑的女生總是給人一種「小太陽」的溫暖感覺，橙花帶有柑橘調的明亮開場，氣味充滿朝氣，隨後綻放出如蜜糖般甜美且具綠葉感的純淨白花香，後調再有種淡淡的茶香及皮革木香的沉穩，整體給人一種乾淨、耀眼且帶來滿滿正能量的親切感。

牡丹是從玫瑰調延伸而來，香氣比一般玫瑰更清甜、更輕盈，對於活潑的女生而言，牡丹能中和過於成熟的距離感，增添一絲青春甜美、惹人憐愛的氣質。

以上兩種香氣可突出活潑女生的不沉悶及開朗的性格，就好像在陽光下奔跑的微風，充滿朝氣及跳躍感。

活潑女生命定花香：橙花 、牡丹 (IG@nmixx_official)

強勢女生命定花香：晚香玉、依蘭依蘭

強勢的女生總帶有一種「女王氣場」。晚香玉在香水中素有「夜晚女王」之稱，濃郁的白花香中帶有皮革或辛香的底蘊，打破了傳統花香的柔弱感，展現出掌控全局的自信與果敢。其香氣極具穿透力，那種霸道不容忽視，能輕易成為全場焦點，完美呼應強勢女性不容忽視的存在感。

依蘭依蘭的香氣馥郁、甜美，交織著茉莉與香蕉般的熱帶果香及木質辛香，感覺像一種異國情調，這種香氣成熟、高調、掌控力十足，能帶來極度自信的催情與鎮定作用，讓強勢的女性在保持高冷的同時，散發出致命的吸引力，令人難以抗拒。

以上兩種明亮又深沉的氣味非常立體，適合眼神堅定、明快果決、自帶強大氣場的女總裁或獨立女性。

強勢女生命定花香：晚香玉、依蘭依蘭 (IG@_mariahwasa)

知性女生命定花香：白玉蘭、紫羅蘭

白玉蘭有象徵內斂的東方底蘊與堅韌的香氣，聞起來帶有輕盈的微甜與檸檬般的清新，隨後綻放出如絲綢般柔滑、溫潤且厚實的花香，尾韻常透出木質調的沉穩，宛如知性女子不隨波逐流的清透思維 ；而紫羅蘭則是輕柔細緻的粉感花香，糅合了些許清新綠意與甜美的果香特質，加上淡淡的煙燻木材味及微微的豆香味，聞起來令人感到舒適平靜，給人一種沉思、內省的感受，極具文學氣息。

白玉蘭的東方韻味展現出沉穩內斂與知性優雅，而紫羅蘭的粉質花香則突顯低調沉思與溫柔堅毅。兩者的香氣都有內斂優雅的木質氣味，展現出閱歷豐富後的包容力與安定感。

這兩款都是「內向」的香氣，不以濃烈取勝，而是貼膚的淡雅，適合心思細膩、懂得品味生活細節、不流於俗套的女生，能襯托出其沉穩且具深度的個人魅力，給人一種不張揚的低調奢華感。

知性女生命定花香：白玉蘭、紫羅蘭 (IG@leeyoungae0824)

中性女生命定花香：藍風鈴、洋甘菊

中性風格的女生通常擁有一種不隨波逐流的獨特氣質。為她們選香的關鍵在於「不過度甜膩、乾淨明朗且帶有層次感」。

藍風鈴是充滿「空氣感」的花香調，前調帶點綠葉的清新，中調結合了藍風鈴與柿子的甘甜，後調則以白麝香收尾，乾淨不濃烈。而洋甘菊則屬於草本木質花香調，帶有微苦的藥草氣息與柔軟的茶香。它有別於一般的濃郁花香，是一種極具安定感的舒緩香調。

藍風鈴展現的是一種透明、脫俗的靈氣。對於中性打扮或性格直率的女生來說，它就像一陣剛洗完澡的微風，不刻意討好，反而能凸顯乾淨俐落的個人風格。

洋甘菊有別於大眾化的玫瑰或茉莉，多了一份知性與沉穩。這種微帶草本苦澀的香氣非常適合性格沉穩、不愛繁複裝飾的中性女生。它給人一種「歲月靜好」的安心感，貼膚度極高，就如現今推崇的偽體香一樣，非常耐聞。

花香香水保質期？過期仍然用途多！

花香香水保質期？過期仍然用途多！(freepik)

香水本身含有高濃度的酒精，而酒精是天然的防腐劑，所以只要香水保存得好，即是避免高溫及陽光照射、避免放置於潮濕位置，以及放置於陰涼地方，於一般的情況下，香水是不會變質或滋生細菌，放10年也沒有問題。

但必須要注意，如果發現香水出現明顯的混濁或有沉澱物（非天然成分的結晶）、水狀質地變得黏稠，又或者香水的味道完全變了刺鼻的油耗味（即聞起來帶有麻、辣、黏膩的刺鼻味，有時會與悶臭味或變質的油膩感混在一起），那就真的不能再用了，因有機會是內裡的定香劑或植物油變質。

如果有放置得太久的香水，擔心會影響皮膚而不想再使用於皮膚上，其實還有其他用途，不用直接棄掉，因為它是絕佳的生活空氣香氛，可以為你的個人空間注入你喜歡的香氣，𣊬間提升居家質素。

1. 室內香氛 （最方便最簡單）

可以直接於空氣中噴灑；或是將香水配搭適量的擴香基底油或無水酒精，倒入玻璃瓶後再插上擴香竹或擴香藤，讓生活空間瞬間充滿著自己喜歡的味道。

2. 家居清潔與除臭

- 拖地或擦拭家具：於擦拭桌子或地板的清水中噴入幾下香水，清潔過的地方就會留下香氣。

- 垃圾桶除臭：把香水噴於棉紙或棉球上再丟進垃圾桶底部，可壓制廢物的異味。

3. 衣櫃織物香氛

將香水噴在化妝棉、抽屜襯紙或絲巾上，然後放入衣櫃或抽屜裡。衣服會吸附淡淡的餘香，這比直接噴灑在身上更自然內斂。

4. 為個人卡片或心意卡加工

氣味記憶術是指香味能迅速牽動情緒，並勾起極其生動的過往畫面。個人卡片或心意卡都是代表你的，如果於卡片上再噴灑一些你喜歡的香水，當你派發卡片時或送出心意卡時那陣香氣就會𣊬間把對方吸引，這會令接收者對你的印象更加深刻。下次再找到你的卡片時，依然散發著如看到你一樣的香味，立刻喚醒記憶，或許能為你帶來意想不到的事。

但請注意，請避免將香水直接對著卡片噴灑，以免酒精導致紙張暈染、留下水漬或變形。你可以準備一個有蓋的盒子，在化妝棉或棉球上輕噴兩至三下香水。其後將棉片放入盒子底部，並將您的個人卡片放置在上方（中間可用一張紙稍微隔開，避免直接接觸）。接著將盒子蓋緊，靜置12至24小時，讓紙張纖維自然吸附香氣，最後取出卡片，就會散發淡淡的迷人香氣。

香水多種用途：為個人卡片或心意卡加工 (freepik)

專家簡介

Suki Leung｜關心你身心靈的專業調香師

曾經是一個在辦公室裡飽受壓力、過著「只有工作，沒有自己」日子的上班族。為了找回內心的平衡，毅然脫離舒適圈，投入「氣味」的世界。憑著對香氣的熱愛考取了專業調香認證，創立Y.ING Aroma Voyage Studio。

深信大自然與植物花草蘊含強大的情緒療癒力，希望透過細膩的調香工藝，將無形的香氣化作最溫暖的擁抱，邀請繁忙的都市人登上品牌化身的「凝香船」，陪伴大家以香氣尋回內心久違的平靜與純粹的舒適感，是一個全方位照顧大眾身心靈的香氣平台。