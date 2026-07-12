排灣族織布傳承人許春美：將傳統織紋化為現代時尚　立志走向國際

1948年生於屏東來義鄉古樓部落的許春美（Ljumiyang Pacekelj），是台灣排灣族傳統織布文化的重要傳承者。她的一生，如同一匹交織著時間與記憶的布，經緯之間，有時代的壓迫、有自我的掙扎，以及，最終回歸文化根源的堅定與光亮。



被誤解的童年：當文化成為「需要改進的東西」

許春美的童年，正逢戰後1950至1960年代「山地人民生活改進運動」如火如荼推動之刻。在學校裡，她與同學們被老師們反覆教導「山地人需要改進」的觀念，甚至連語言、生活習慣都被視為落後的象徵。在校園內，說母語會受到懲罰，被迫掛上標示「說方言」的牌子，彷彿那是一種過錯。甚至，她在校方的指引下，回到家裡丟棄「舊物」，父母親見狀都很傷心卻無可奈何，只能偷偷地把「舊物」藏起來。

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她回憶，那樣的教育體制下，讓她自小就深信：「如果沒有改進，就是犯錯，就是罪人。」這種內化的羞愧感，讓她努力在課業上表現得比別人更好，卻也在她的心中種下對自身文化的否定。甚至長大離開部落，也會刻意隱瞞自己的原住民身分，在外遇見族人也不敢交談，只怕被貼上「山地人」的標籤。

這段經歷，不只是她個人的記憶，更是整個時代對原住民族文化的壓抑與誤解，深深影響了許春美的自我認同。

沉默卻堅定的父親：守住文化的最後一道防線

在外界普遍貶低原住民文化的年代，她的父親許忠義（Qebau Lja Pacekelje）始終站在另一端，沒有受到動搖，反而一再提醒女兒：

好可惜，這些東西不做，就會消失。

父親視界清明，深知原民文化意蘊深遠而優美。

父親並非織布者，卻對織布的原理與美感有著深刻理解。他從木頭紋理談到布紋方向、從建築結構延伸到服裝剪裁，將生活經驗與文化智慧串聯，成為她最早的啟蒙老師。

然而，在當時的社會氛圍下，學習傳統織布並不是一件值得公開炫耀之事。許春美在學習過程中，心裡充滿著矛盾與壓抑情感，一方面不願被貼上「落伍」的標籤，一方面又無法割捨父親的期待與文化的召喚。她曾一度選擇放棄織布，只想專心走向現代服裝設計的道路，但父親因文化流失而發出的惋惜聲音，始終在她心中徘徊迴盪。

設計之路的轉身：在現代中找回傳統的價值

許春美對服裝的熱愛，從童年便已萌芽。小小年紀的她，已經會操作縫紉機，除了會幫家人修補衣物，甚至會自己改造衣服，穿著自己修改的小禮服參加畢業典禮。長大後，她從成衣工廠作業員做起，靠著不斷地學習與實作，用三年時間，陸續取得丙、乙、甲級女裝證照，逐步成為服裝設計師。

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離鄉大約十年，在臺北與臺南的禮服公司，接受西式裁縫技術磨練，她歷經樣品師、打版師到設計師等職務，技術日益成熟。然而，真正的轉折發生在她回鄉開設個人工作室，選擇將排灣族的織紋元素融入設計之中。

最初，只是嘗試性地將記憶中的圖紋加入禮服，卻意外大受歡迎。訂單不斷湧入，也讓她重新審視那些曾被自己忽視的文化資產。「原來這麼豐富，而且用不完。」她這樣形容族人的文化。那一刻，她不再只是服裝設計師，而是一位在現代與傳統之間搭橋的人。她逐漸理解，織布不光是技藝，更是一種語言——圖紋會說故事，服裝能夠傳達價值與規範。

成立個人工作室後，許春美開始「回來做自己」，真切體會到父親口中「好可惜」的意涵，她將設計與文化結合，讓排灣族織布在當代重新發聲。

白髮之後的前行：為了不讓文化消失

許春美的人生，並未因年齡漸長而放慢腳步。相反地，她回到故鄉成立工作室後，求知若渴，在50歲左右，重返校園就讀國中和高中；她笑說，就讀國中夜間部時，有一位同學是自己國小同學的女兒！取得高中學歷後，又在60歲進入大學讀書、70多歲攻讀碩士，必且期待未來還能繼續往上進修。

她坦言，學習的動力來自一種迫切感，「進入學校，會有人帶，可以幫助我很快找到方向。」而隨著年齡增長，她擔心若是不將熟悉的文化書寫、記錄下來，它們可能就此消失。因此，她投入大量時間，整理與出版圖紋資料，希望將家族傳承的織布文化留下具體的紀錄。

只要圖騰還在，就是一種文字、一種紀錄。

現在的她，在台灣部落大學教授織布，但她仍認為這些還不夠。真正的傳承，必須能跨越時間，被更多人理解與看見，甚至走向國際。她說，自己還有太多事情想做，例如，她很想去時尚之都米蘭看看。對她而言，年齡不是界限，而是提醒：時間有限，更要加快腳步。

從曾經羞於承認身分的女孩，到立志讓文化登上國際舞臺的排灣族織者與設計師，許春美的人生，是一段從誤解走向認同的旅程。2021年，她獲選為台灣文化部排灣族傳統織布「人間國寶」。這不僅是對她技藝的肯定，更是對她一生堅持的回應。在她手中，她實現並轉化了父親「好可惜」的心心念念，織布不只是過去的遺產，而是一條仍在延伸的路：通往記憶、文化，也通往未來。

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