55歲演員林美貞轉職做甜品師　離婚獨自養兒20年　用美食傳遞快樂

大片玻璃窗外，映入眼簾的是一片遮陽綠蔭，很難想像這裡位於熱鬧的臺北市中山北路巷弄中，喧囂與寧靜只有一片玻璃之隔，這裡是林美貞製作網路銷售甜點的基地，也是她在工作忙碌之餘的休息站。



每逢節日，為了推出應景甜點，總要耗費她大量的時間與心力製作，但她始終甘之如飴，因為正是這份投入，讓她一步步將原本的廢墟，打造成如今能安心創作、也能讓人停留的樂園。「這裡的設計、動線，都是我一個人發想後再請人完成，最初像是工地，塵土飛揚，很難想像當時是怎麼熬過來的。但時間過得好快，也將近四年了。那時候仍是疫情期間，我沒有去想未來會怎樣，就先做了。」

擁有餐飲經驗的林美貞，為能照顧小孩與演藝工作等因素，曾經暫停餐飲工作，如今隨著階段性任務完成，又起心動念，

兒子回馬來西亞讀大學，臺北就剩我一人，我心想：是該要做點東西了。但我不想重操舊業開餐廳，決定從甜點開始。

在投入甜點創業之前，林美貞曾有一段相當長時間活躍於臺灣演藝圈。她早年以模特兒身分出道，憑藉亮眼外型與穩定表現，陸續跨足戲劇、綜藝與廣告領域，累積不少影視作品與螢光幕經驗。

演藝工作講求高度自律與時間管理，也讓她習慣在高壓與快節奏中完成任務，這段背景，成為她日後同時身兼母親、創業者與表演者的重要養分。

從無到有，打造事業新方向

林美貞喜歡甜點，也覺得甜點是會讓人感到開心快樂的食物，但想像和現實總有落差，「我以為這件事可以很快落實，誰知突然來了一場疫情，打亂了原先的計畫。」受制於疫情，她暫時無法回去馬來西亞，轉念一想：「不如用網路來賣家鄉口味的甜點？」既能走出一條新路，又可以撫慰思鄉之情。

林美貞的甜點工作室，從籌備到施工、從百廢待舉的荒蕪到完成心中想要的場景，是一場耗時的工程，「新冠疫情期間工人不好找，也怕群聚，工程速度延宕。」好不容易完工後更是千頭萬緒，「網路商店不同於實體店面，策略、行銷、商品設計，都是接踵而至的問題。」

臺灣每年除了幾個重要節日的應景活動，加上生日、結婚紀念日、公司聚餐、聯誼等，光是發想品項和設計，就讓林美貞傷透腦筋：該如何保有家鄉的特色，又能符合臺灣人的口味？甜與鹹的拿捏比例，都需要不斷地測試，才能大致定案。

林美貞苦笑著說，除了演藝工作外，其他的時間不是在研發新產品，就是在趕工完成客人的訂單，「有過一次為了趕出五百個禮盒，沒日沒夜地加班，所有工作都以人工完成，把自己和助理都累壞了。」

她說：

還沒開網路商店前，以為這件事很簡單，真正開始做了，每件事都得從無到有，從公司的商標設計到紙袋包裝，全部由我一個人完成，做完一件事，接著不知道有多少事情等著完成。當時真的很能體會「越簡單、越困難」這句話的真諦。

開設網路甜點店的甜蜜與負擔

如今，在一切都上軌道後，林美貞找出最受歡迎的12款基本甜點，以此為底，再依客戶的口味需求做調整和改變，「我自學摸索後，再用天馬行空的想法去改良，客人都滿能接受的！」她不禁流露自信與驕傲的神情。

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經營網路甜點事業，林美貞笑說她給自己選了一個非常具有挑戰性的路，因為帶給人愉悅快樂心情的甜點，背後的製作過程其實充滿挑戰與疲憊，「做網路事業，每一環節都很難，中間幾度心生疲倦感，不斷反問自己『為何要選甜點來做？』但看到工作室內堆放著客戶的訂單禮盒，就會重新打起精神，一盒一盒地完成，一個節日結束，又迎來下一個節日的挑戰。」

林美貞說自己是一個被時間追著跑的人，

我白天穿著漂亮的衣服上節目，通告結束後回到工作室，換上工作服投入工作，變身成「甜點家政婦」，角色的落差，只有親身上陣後才能體會。

前後斥資快五百萬元（台幣，約122萬港元）的經費，順利打響了品牌的名號，看著逐漸好轉的生意商機，林美貞感到莫大欣慰。「這彷彿就像看到我另一個小孩長大！」她說。

甜點師與母親身分的轉變

提及兒子，林美貞語氣充滿驕傲，她從孩子小時候就灌輸「快樂很重要，要讀書就好好讀書、要玩就好好玩」的觀念。為能好好陪伴兒子成長，她選擇放棄許多工作機會，「看著他運動、打羽毛球時快樂的神情，就是我找到快樂的方式。」

「他在外人眼中看起來很酷，在我面前卻像個孩子。他快樂，我也快樂。」林美貞說今年6月回馬來西亞，回到臺北前，她想幫兒子做一個提拉米蘇，著手做的同時兒子不斷跑過來看，並且不經意說了：「我想多看看妳，多和妳說說話！」聽到兒子這段話，林美貞倍感暖心，淚水在眼眶裡打轉。

多年來，林美貞獨自一人撫養兒子長大，她曾為了小孩教育，將他送到加拿大留學，然而，看到兒子因為社恐、不熟悉國外生活等因素導致身心受創、爆瘦，她為此心疼自責不已。

兒子小的時候，睡前我都會陪他聊天，他很習慣跟我分享一日心情。看到兒子這副模樣，實在好心疼。想起他有時候惹我生氣，但都會先來找我和解，主動逗樂我，當年的小朋友，如今也已經23歲了。

林美貞的媽媽經，笑中有淚，卻又在淚中想起兒子的好而破涕為笑，「我是最慈祥的母親、也是最嚴厲的媽媽。」林美貞如是說。

網路甜點店開業至今，訂單不絕，營運穩定順利。問她可想過未來的人生規劃？林美貞有感而發：「我不是很會想長遠計畫的人，太遠的未來充滿很多變數，我只求先把手邊的事情做好，這樣比較務實。或許偶爾會有一些突發奇想，但也會把每一步都穩穩地做好。」

就如同她的網路甜點店名稱「MANISMANIS甜.覓室」，Mains一詞在馬來西亞語中是「甜」的意思，期盼每一個吃過她甜點的人，

在品嘗的時候都能感到開心，而我用這樣的方式，把快樂帶給別人。

那正是她心中「分享」的最高極致。

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