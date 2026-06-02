撕掉荷里活花瓶標籤！岡本多緒用二十年光陰成為日本首位康城影后

這份殊榮已經超越了我的夢想。



當第79屆戛納電影節（康城影展）的評審團成員趙婷念出岡本多緒（Tao Okamoto）的名字時，聚光燈瞬間聚焦在了這位41歲的日本女演員身上，極度的驚異讓她下意識地捂住臉龐，淚光在指縫間閃爍。

第79屆戛納現場，埃菲拉與岡本多緒（外灘提供）

這不僅是本屆戛納極具戲劇性的一幕——最佳女演員獎開出「雙黃蛋」；更是一次載入影史的跨國見證：岡本多緒正式成為日本首位戛納影后，也是繼張曼玉、全度妍之後，第三位斬獲該項殊榮的東亞女性。

在與《突如其來》導演濱口龍介及同劇組成員動情相擁後，她迎着全場的掌聲，與法國演員埃菲拉攜手步向頒獎台。

她身着一襲線條利落的Chanel 2026秋冬定製禮服，站在舞台前毫不掩飾巨大的喜悦，並謙遜地將榮耀歸功於導演：

今天我能站在這裏，多虧了濱口這位出色的導演。這份殊榮已經超越了我的夢想。

她還特別提及了電影改編原著的兩位日本女性學者（哲學家宮野真生子與人類學家磯野真穗）：「這部電影始於這兩位女性彷彿在『交換靈魂』的書信檔案，所以我想向她們的愛與勇氣表達我的感激。」

在成為演員前，岡本多緒曾是一名在巴黎時裝周孤身闖蕩、擁有一頭短髮的國際超模。後來，她是《金剛狼2》裏嶄露頭角卻被貼上「花瓶」標籤的好萊塢（荷里活）邊緣面孔。如今，她是在文藝片殿堂登頂的戛納影后。

岡本多緒用了二十年，一步步實現跨界與蜕變。

身患絕症的戲劇導演 兩位女人的生死對談

在影片《突如其來》中，岡本多緒飾演的麻里是一位旅居巴黎的日本先鋒戲劇導演。

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身患絕症的麻里正在籌備一齣新劇，她與經營養老院的瑪麗-露（埃菲拉飾）在公園裏偶然相遇，遞出了一張自己新劇的戲票，瑪麗-露的如期赴約。由此拉開了此後生死對談的序幕。

麻里用自己近乎熾熱的智性，徹底攪動了那位因養老院改革而陷入職業倦怠的法國院長的內心世界。英國電影學院稱讚其「給整部電影帶來了創造性火花」。

麻里這個角色擁有極強的精神內核——她排演挑釁性的戲劇、解構社會體制。岡本多緒的表演，將抽象的「存在主義思辨」轉化為銀幕上具體的戲劇張力。

當兩個女人並肩走過深夜的塞納河畔，在極少有動作調度的長鏡頭裏，麻里從談論民主、政治的異化開始，再到輕描淡寫地拋出自己大限將至的命運，如《Times》的評價，岡本多緒身上有一種「既警覺又寧靜的存在感」。

而在那段被戛納影評人反覆提及的「白板獨白」中，麻里站在一個質樸的房間裏，面對一塊白板，像大學教授一樣用高密度的學術詞彙闡述資本主義體系的系統性崩潰。

這段本極易淪為枯燥宣講的戲，被岡本多緒用一種前超模特有的、如雕塑般挺拔的肢體姿態，配合毫無拖泥帶水的語言節奏死死鉚住。

岡本多緒後來回憶，正是劇本將極度私人的情感與宏大的政治隱喻完美融合的力量，讓她一眼驚豔。「我小時候特別怕死，那是刻在骨子裏的恐懼，長大後我學會了逃避。但因為這部戲，我不得不再次直面死亡。」

戛納首映後，《Screen Daily》寫道：

岡本多緒讓這個角色對世界的愛，與她身上克制、淡淡的憂鬱完美融合，她賦予了這部長片不可替代的靈魂。

從好萊塢的亞洲花瓶到非她不可

曾憑藉《駕駛我的車》斬獲奧斯卡最佳編劇的導演濱口龍介，陷入過長期苦思。他起初在腦海中根本找不到一個能撐住這種高難度文本的日本演員。

從左到右：埃菲拉、濱口龍介、岡本多緒（外灘提供）

直到2023年，岡本多緒選擇搬回日本，將事業重心從好萊塢商業大片轉向更具表達空間的作者電影，兩人的藝術軌跡終於交匯。

濱口龍介在選角時，有着一種不設限的敏鋭，他沒有抹去岡本多緒身上的商業片履歷，反而對她在詹姆斯·曼高德執導的《金剛狼2》裏的表現讚賞有加。這讓岡本多緒大感意外：「我壓根沒想到他會去看那種類型的電影。」

在整整一年的準備期裏，她的生活步調被徹底重塑。她一邊長期紮根在癌症研究中心，以近乎社會學觀察的方式去體察生命末期的真實掙扎；一邊反覆拆解、咀嚼劇本深處那些關於存在主義的厚重隱喻。

為了打破跨國合作的文化與語言隔閡，她完全將自己交託給劇本，全盤接受了濱口龍介嚴苛的「劇本朗讀法」——讓演員不帶任何情緒地反覆機械對詞。

在某些語言極度晦澀的時刻，她生吞着那些涉及人類學與哲學的法語獨白，憑藉直覺去捕捉空氣中的情緒波動。正如導演濱口龍介所讚賞的，最終在銀幕上呈現出來的，恰恰是演員在「語言迷霧」中撞擊出的最真實生理與心理反應。

在被濱口龍介徹底挖掘出深層能量之前，岡本多緒在國際影壇的履歷，多是由頭部商業鉅製與高口碑美劇構成的。

2013年的《金剛狼2》是岡本多緒從超模跨界大銀幕的處女作。她在片中擔綱女主角真理子，與休·傑克曼上演了大量對手戲。儘管當時主流影評人對這位新人的銀幕首秀展現出了足夠的寬容與肯定，稱讚其「舉止優雅」，但好萊塢工業體系留給這位亞裔新人的空間，很快便展現出了它固有的侷限性。

在隨後的《蝙蝠俠大戰超人：正義黎明》（2016年）以及吳宇森執導的《追捕》（2017年）中，她深陷亞洲面孔的「功能性盲區」，被反覆塑造成沉默寡言、面容冷峻的精英助手或動作符號，幾乎沒有空間去展現複雜的角色靈魂。

在2018年HBO現象級科幻劇集《西部世界》第二季中，她出演了幕府時代背景的仿生人韓羽。她徹底卸下了過往在時裝周和時尚雜誌上的精緻包袱，在泥濘與血泊中完成了大量高難度的長鏡頭動作戲。

正是這段穩紮穩打、磨鍊微表情控制力的紮實履歷，為她積攢了應對濱口龍介複雜文本的底氣。

剪掉長髮的叛逆者

岡本多緒於1985年出生在日本千葉縣，14歲那年步入模特行業。少女時代的她和許多同齡女孩一樣，對自己的外貌充滿不安。

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當時日本時尚圈推崇甜美可人的風格，而岡本多緒身高 177cm、面部稜角分明，完全不符合主流審美。

2006年，21歲的岡本多緒毅然單槍匹馬闖蕩巴黎，開始以藝名TAO走秀。雖然逐漸積累了作品，但遠未躋身一線。

真正的轉折點，來自一次反叛。

2008年前後，岡本多緒的事業陷入瓶頸。在一眾留着清湯掛麵長髮的亞洲模特中，她幾乎被淹沒。於是她走進髮廊，換上了一款利落的蘑菇頭短髮。

她後來這樣解釋換髮型的動機：「假如我必須看起來跟其他亞洲模特一模一樣，那麼模特這一行不適合我。對我而言，換髮型是個試驗，我想要看看人們如何反應！」

當季，她頂着一頭標誌性的蘑菇頭，從紐約到米蘭再到巴黎，一口氣走了近50場秀。紐約設計師 Phillip Lim對她的新造型一見鍾情，不僅邀請她為自家品牌開場走秀，甚至要求造型師將秀場上所有模特都打造成「TAO的模樣」。

此後，岡本多緒的事業全面起飛，幾乎所有你能想到的頂級奢侈品牌的秀場上，都留下過她的身影。

但2011年突然爆發的東日本大地震，改變了她的人生觀：

那場災難讓我想要嘗試一些新的東西。

兩年後，新的機會不期而至——《金剛狼2》全球海選女主角。原本對演戲毫無興趣的她，在聽說搭檔是休·傑克曼後，改變了主意。在洛杉磯的試鏡中，零經驗的她憑悟性拿下角色，就此推開了第二人生的大門。

打破單一標籤 多維人生起點

對這位新科影后而言，她早已不再處於被動等待狀態了。

她正悄然嘗試拿起導筒，將觸角伸向幕後，從純粹的「被表達者」轉向「創作者」。從2023年起，她連續自編自導了多部具有跨國視角的劇情短片。

岡本多緒導演短片《SUN & MOON》（外灘提供）

其導演處女作《SUN & MOON》在2023年斬獲了釜山新浪潮短片電影節最佳短片獎；而她於2025年執導的短片《My Sweet Pala》，則將鏡頭對準了紐約的藏族難民移民群體，於今年5月入選全美最大的亞裔電影節 CAAMFest 並完成了紐約首映。

合作過的業內人士評價她「對誰都很友好，聊天風格也很迷人」，和銀幕上冷冽的超模面孔有着巨大反差。當然，她從未放棄作為演員的行業耕耘。在日本本土，由她坐鎮、改編自傳奇漫畫的國民級史詩鉅製《沉默的艦隊》系列作品仍在持續推進。

回看這二十餘年的職業生涯，從2006年隻身闖蕩巴黎、用一頭標誌性短髮在T台剪出冷豔廓形的頂級超模「TAO」，到如今載入史冊的戛納影后，岡本多緒的每一步都出其不意，卻又走得大步流星。

她不再需要向西方工業迎合某種特定的亞裔女性想象，正如多年前她剪去一頭長髮、震驚時尚界時所給出的率真解釋——「我只是在尋找能夠展現真實自我的方式。」

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