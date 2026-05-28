歌后潘越雲45年音樂之路　看淡金曲獎一票敗北遺憾　唱出獨特風格

〈天天天藍〉超過五萬次演唱紀錄，傳唱金曲無數卻多次與金曲獎擦肩而過。歌唱了 45 年，潘越雲的歌是歌迷心中的經典、她的神祕飄逸造型成為鮮明的形象標誌。



她說：

45 年是個剛剛好的數字，是體能、心境最完美的境界，不老也不年輕，狀況還可以，這時候是該留下一些什麼紀錄。

獨樹一格的謎樣歌手

她是個謎樣的歌手，喜歡也享受獨處感，這是她的特色，也是獨樹一格的「藝術」，甚至是「反差度」很大的「異數」。

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就如同，她唱紅了這麼多暢銷金曲，又是一位音質辨識度極高的實力派唱將，但，迄今始終沒有拿過金曲獎的個人獎座（如國、台語女歌手獎），但也只能看開：「事後，得知是一票敗北，與獎擦肩而過。」

無緣金曲獎座，潘越雲多少有些遺憾，「得獎，不應是虛榮，只是給自己與唱片公司同仁努力後的獎勵與肯定。沒得獎難免會有遺憾，但還是得繼續做專輯、發唱片。」她記得那年是金曲獎第二屆，與蔡琴、陳小雲、陳淑樺、張清芳一同角逐國語女歌手獎項，最後由蔡琴勝出。

教與學的雙重身分與使命感

她並非民歌手，卻活躍於民歌演出的場子，和民歌的連結度鮮明。她在 1980 年簽約滾石唱片，隔年和吳楚楚、李麗芬合作推出《三人展》專輯，收錄了她的自創曲「等待」，成為滾石唱片的創業作代表歌手，在實力與流行的音樂曲風中走自己的路，「或許受到民歌風氣的影響，讓我的詮釋方式趨近於民歌，也因為認識了陶曉清，和多數的民歌手有了交流，成為民歌傳唱的一位，但我真的不是民歌出身。」

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就如同她是老師、也是學生的雙重身份。潘越雲在中國文化大學的「音樂學系應用音樂」及推廣教育部「流行音樂演唱原理與技巧」擔任教師；也在國立臺灣師範大學臺灣語文學系博士班攻讀博士。當老師時，她將累積 45 年的音樂實戰經驗傳承給下一代；當學生時她得為資格考、期刊論文、博士論文而忙，

我的生活除了工作之外，就是在學校間穿梭，生活很粗茶淡飯，沒通告、沒上課時都在家種植物、做家事、寫報告、遛狗、散步。

「在課堂上常與學生交流時下新興的音樂類型，學生們對流行文化的敏銳度，時常為自己的創作注入靈感與養分，讓我在音樂路上始終保持開放的視野與活力。」教學相長令她獲益良多。

當然，就某種程度而言，教與學是她的另一種使命感，「1980 年和唱片公司簽約後，必須履約製作、發行專輯。自從女兒上了大學後，自己多出時間，開始另一種生活體驗，享受學習過程的喜樂和知足，心靈層面的豐富，讓平凡的自我看遠了視野，有了更深層的慰藉」。

即使重複做著相同的事物，熱情始終不會消退

「我的表象安靜、少言，但我的內心卻很踏實，做事的節奏很快、很清楚，即便這麼多年來重複做著相同的工作，依舊保有清晰的脈絡和熱情。」了解自己的性格才能長期穩定投入創作。

「有人問我〈天天天藍〉會不會唱膩？我笑著說絕對不會，舞臺演唱只有一次機會，上臺前，我會很嚴謹地調整好當下的情緒和嗓音，就為了在臺上能有完美的演出。」潘越雲說，〈天天天藍〉迄今至少公開演唱超過五萬次，那是歌迷認識潘越雲這名字、熟悉潘越雲的聲音和音樂的開始，「唱這首歌時，我 23 歲，用心詮釋歌詞的意境、以及歌曲想要傳達的概念，憑著對音樂的感受，加上正好銜接在民歌興起的時期，這首歌就被更多人接受了。」

潘越雲認為〈天天天藍〉是一曲「跨世紀」的經典歌曲，但她推出過的經典好歌，還包括〈野百合也有春天〉、〈我是不是你最疼愛的人〉、〈桂花巷〉、〈情字這條路〉、〈相思已是不曾閒〉等。潘越雲因歌而讓自己感動，也透過歌曲讓自己獲得力量，一唱 45 年，至今依然弦歌不輟。

將累積45年的功力注入睽違多年的新作

前陣子，她挹注出道45年的功力之作〈我和我自己〉，為自身傳奇歌后音樂生涯寫下承先啟後的最美註解，製作及詞曲創作的她，將歲月洗鍊及經驗累積化為音符唱出「與孤獨共舞」的人生哲學，更首次下海執導 MV，解鎖導演新成就，也讓這首睽違七年的新單曲，不僅展現她寶刀未老的全才能力，更堪稱是出道以來最具野心的進化之作！

而低調神祕的她，更首度透過歌曲披露內心世界，並將平時「安於孤獨、擁抱孤獨、享受孤獨」的生活狀態濃縮成歌詞，結合爵士旋律，成就了這首私密且誠實的音樂作品。

唱歌 45 年，潘越雲堅持「不寫自傳、不寫自己的故事，只留下音樂」，她深信「這些年的經歷，遠勝過 45 這個數字的意義」，她十分珍惜這一路走來所遇到的貴人與恩人，並矢志「把在不同時期的聲音留下來」，每一張專輯的完成皆是秉持著如此的願景。

而預計於下半年舉行的 45 周年演唱會，她用心規劃演出風格和選歌，對她而言，唱過且深具意義的歌曲太多，但表演的時間有限，每一個時期的音樂連結，牽動的都是她過往 45 年的音樂旅程。潘越雲沒有打算替這 45 年下結論，她選擇繼續唱下去，把不同時期的自己，一段一段留在歌聲裡。

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