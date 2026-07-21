泰國文青路線推薦｜跟著泰妍逛曼谷:香氛迷必訪、這3間店不能錯過

【泰妍泰國旅行｜行程推薦】跟著泰妍遊泰國曼谷一日！泰妍早前完成了泰國的精彩演出後，原來並沒有即時離開，而是留在曼谷遊玩，並拍成Vlog與粉絲分享她的行程。泰妍的泰國行程多以曼谷的文青區域為主，避開擁擠的觀光區，更沉浸體驗當地的慢步伐。大家接下來如果準備到訪泰國曼谷，不妨可以參考泰妍的路線！



泰妍到訪泰國曼谷Song Wat Road 及Ekkamai 區（IG@taeyeon_ss）

泰妍到訪泰國曼谷Song Wat Road 及Ekkamai 區

從泰妍的影片分享中，她更偏好逛曼谷的文青區，不僅可以避開擁擠的遊客觀光區，更能深度體驗泰國不同的小店。這次影片中泰妍主要逛Song Wat Road（嵩越路）和Ekkamai，這兩個區都是有不少咖啡店、選物店、餐廳、甜點店等，最適合走走逛逛，渡過悠閑的一天。

Song Wat Road（嵩越路）

泰國曼谷的嵩越路（Song Wat Road）是近年不少年輕人愛逛的地方。這條街擁有百年歷史，曾經是繁華的貿易區。如今將這些充滿歷史痕跡的百年樓宇與倉庫改造，並進駐了許多具特色的咖啡店、選物店等，是一個充滿復古氛圍的地方。

Ekkamai

泰妍還到訪了泰國另一個深受當地年輕人的愛去的地方-Ekkamai。此區域融合了日式悠閒氛圍、潮流時尚、高級住宅區等，是譽為曼谷最時尚的街區之一。而且區內就集齊商場、咖啡店、私房菜、小氣小吃店等，加上交通便利鄰近BTS Ekkamai地鐵站，是很一日遊好去處。

泰妍泰國曼谷行程推薦｜必逛1. Karmakamet（IG@taeyeon_ss）

泰妍泰國曼谷行程推薦｜必逛1. Karmakamet

泰妍行程第一站就是去到泰國知名香氛品牌Karmakamet，店鋪以復古東方藥房風格設計，充滿神秘氛圍。品牌是曼谷「恰圖恰假日市集」起家，以中草藥技術為基礎，結合東方神祕調香，發展出天然精油、香膏、蠟燭等商品，受不少當地人及遊客喜愛。

泰妍泰國曼谷行程推薦｜必逛2. KOH CRÊPERIE（Youtube@taeyeonofficial）

泰妍泰國曼谷行程推薦｜必逛2. KOH CRÊPERIE

泰國近年多了不少漂亮的咖啡店，其中這間位於曼谷老城區Song Wat的KOH CRÊPERIE，泰妍也被它吸引。店面隱身於老巷弄中，門外設有復古小噴泉，內部則裝潢成猶如法式花園，充滿法式復古感。咖啡店主打現做的法式可麗餅，再配上一杯咖啡，就可渡過一個悠閑的下午時光。

泰妍泰國曼谷行程推薦｜必逛3. Oyster & Things（Youtube@taeyeonofficial）

泰妍泰國曼谷行程推薦｜必逛3. Oyster & Things

愛買可愛小物的女生，不能錯過Oyster & Things！這間是曼谷極受歡迎的復古海洋系選品店，店內將老倉庫的復古韻味與歐式設計完美交融，並擺滿了精緻的餐廚器皿、裝飾品、貝殼小物等。這裡是雜貨控必訪的天堂，難怪連泰妍也為之著迷。