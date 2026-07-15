夏日造型｜以彩色寶石首飾增加色彩：疊戴手鏈、戒指創個人風格

【夏天造型｜彩色寶石首飾】夏季，總會聯想到充滿活力、陽光、色彩繽紛，這些關鍵字除了可應用於服飾、妝容和香水上外，珠寶首飾亦是很適合用作點綴夏日造型。這次「01女生」整理了一些以多巴胺色彩為主的珠寶或首飾，包括apm MONACO、YVMIN、Day Karkal等，都是能為夏日穿搭注入清透感及活力。



彩色寶石首飾推薦1. apm MONACO Les Calanques 手鏈 HK$1,630

apm MONACO所推出的這款手鐲，是以南法的光影與獨特地貌為靈感。手鐲以合成綠松石、合成珊瑚與孔雀石點綴，採用珊瑚石復刻峽灣岩土的色調，綠松石與孔雀石，則映照粼粼水光與自然景色。其設計很適合與該系列其它產品或其他首飾疊戴，創造個人風格。

彩色寶石首飾推薦1. apm MONACO Les Calanques 手鏈 HK$1,630（圖片來源：apm MONACO官網）

彩色寶石首飾推薦2. RAVIPA Jewelry Unbreakable Infinity Gold Diamond Necklace HK$5,875

RAVIPA Jewelry 的 Unbreakable Infinity Gold Diamond Necklace，是品牌標誌性的「無限」系列的回歸之作，它像徵著我們注定要在一起，愛與關懷將永遠存在。項鏈採用採用9K黃金搭配璀璨鑽石，具備防水與堅固耐用特性，適合日常配戴。

彩色寶石首飾推薦2. RAVIPA Jewelry Unbreakable Infinity Gold Diamond Necklace HK$5,875（圖片來源：RAVIPA Jewelry官網）

彩色寶石首飾推薦3. Day Karkal 18K藍寶石鑽石疊戴戒指（18K白金） HK$ 3,800

Day Karkal 的 18K 藍寶石鑽石疊戴系列主打線條俐落的百搭設計，以天然彩寶與0.066克拉碎鑽點綴。其中經典款式就包含了0.62克拉的變色藍寶石主石，璀璨非凡。戒指適合獨立配戴，亦可與其它首飾自由組合，展現豐富的層次感。

彩色寶石首飾推薦3. Day Karkal 18K藍寶石鑽石疊戴戒指（18K白金） HK$ 3,800（圖片來源：Day Karkal官網）

彩色寶石首飾推薦4. YVMIN Bear Flower Zircon Necklace（(From COCKTAIL SELECT SHOP）HK$1,995

YVMIN的Paradise系列以泰迪熊為靈感，將童年記憶與高級珠寶設計巧妙融合，為你的日常注入一股可愛「熊」風！Bear Flower Zircon Necklace 是採用925純銀搭配精緻的青色鋯石與花朵吊墜設計，結合柔軟蓬鬆的駝色小熊，散發獨特夢幻氣息。項鏈配有可調節延長鏈，非常適合為日常穿搭增添層次感。

彩色寶石首飾推薦4. YVMIN Bear Flower Zircon Necklace（From COCKTAIL SELECT SHOP）HK$1,995（品牌提供）

彩色寶石首飾推薦5. DORETTE Ring-Bague Fleur Ring(From The Little Shop) HK$27,800

珠寶品牌 DORETTE，其Bague Fleur系列以獨特的寶石組合與金匠工藝聞名。戒指以鮮明跳躍的彩色寶石為主角，配上花朵造型，不僅充滿自然意境，更有著幾何線條展現輕盈感，於指間勾勒出如盛夏般自在流動的美感。