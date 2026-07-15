美白產品遲遲不見效？皮膚科醫生：注意肌膚周期 通常多於1星期

想要實現真正的美白，最重要是有效、溫和且不反黑！於日常護膚中，除了要注意防曬外，精準選擇成分以及避免過度破壞肌膚屏障，同樣很重要。這次「01女生」邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣，與大家分享實現有效美白時要注意的事，包括避免同時使用的美白成分、護膚品通常多久才能見效，以及為何持續使用美白產品都不見效。顏醫生都會一一解答。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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不建議同時使用的美白成分（FREEPIK）

不建議同時使用的美白成分

市面上不少美白精華產品，都聲稱產品含有某些有效的亮白成分，包括：維生素C（左旋C / Ascorbic Acid）、煙醯胺（Niacinamide）、麴酸（Kojic Acid）、傳明酸（Tranexamic Acid）、熊果素等。但是有些成分是不兼容，同時使用可能會適得其反。雖然品牌通常都會避免，但我們也要注意有些產品當中的是不能同時使用。

以下顏醫生分享一些成分組合，是不能同時使用，有可能互相減弱，或是造成肌膚屏障受損。

1.維生素C + 煙醯胺：

pH值不兼容，可能互相減弱功效（維C需要酸性環境，煙醯胺在中性較佳），但部分配方有時已優化。



2.高濃度A酸/視黃醇（Retinol）+ 高濃度酸類（AHA如果酸、杏仁酸）：

容易過度刺激，導致紅腫、刺痛、脫皮、屏障受損，增加敏感或反黑風險。



3.苯甲醯過氧化物（BPO，祛痘用）+ 視黃醇：

會互相抵消功效。



嚴重後果：刺激、接觸性皮炎、色素沉澱加劇（反黑）、屏障破壞導致乾燥敏感。嚴重者可能需停用並看醫生。因此建議：同一時間不要疊太多活性成分，輪流早晚使用或隔天用。

避免頻繁更換產品：肌膚是有更新周期（FREEPIK）

避免頻繁更換產品

不少人初試某類產品數天後，沒有明顯效果，就已經列入黑名單，但其實肌膚是有更新周期。以早晚同一款美白精華為例，通常需連續使用4-8星期（甚至12星期）才見明顯效果，因為美白涉及抑制黑色素生成、促進代謝，需要時間讓肌膚更新。效果因人而異（膚色、色斑深度、年齡、生活習慣）。頻繁換產品會令肌膚適應不良，難以判斷哪個有效。

美白產品遲遲不見效？可能是防曬未配合、肌膚屏障受損、生活習慣不佳等（FREEPIK）

美白產品遲遲不見效？

美白產品遲遲不見效？顏醫生指出可能是因為防曬未配合、肌膚屏障受損、生活習慣不佳，或是保養成分未針對皮膚的暗沉的成因（如：黑色素、角質堆積或醣化蠟黃）保養成分未針對皮膚的暗沉成因（黑色素、角質堆積或醣化蠟黃）。

她建議先修復屏障（加強保濕修復），並諮詢皮膚科醫生評估及診斷後，針對黑色素沉澱造成的色素問題，例如曬斑、痘印／痘疤等。如美白產品無效，皮膚科醫生或會因應膚質建議配合激光治療。