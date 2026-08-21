鬼月｜農曆7月女生小心6大美容禁忌　半夜照鏡子、室外補妝都上榜

每到農曆七月，總流傳著不少「寧可信其有」的生活禁忌，像是基本的晚上不要曬衣服、不要隨意拍肩膀、避免太晚回家等。不過仔細一看，竟然有不少傳統說法跟我們女生有關耶！愛美女聲更要小心，從晚上照鏡子、剪指甲，到剪頭髮、自拍甚至穿搭都可能引來那些好兄弟（怕怕！！）。



當然，以下都是流傳已久的民俗文化與傳統說法，並沒有科學證據，大家當成有趣的鬼月生活文化看看就好。不過如果本身比較在意傳統習俗，這6個「Beauty禁忌」農曆七月稍微留意一下喔！

鬼月6大美妝禁忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

農曆7月6大美妝禁忌（01製圖）

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1. 半夜不要一直照鏡子化妝

化妝台根本是女生每天停留最久的地方之一，但到了鬼月，「晚上照鏡子」卻是流傳相當久的民間禁忌。傳統民俗對於夜晚、鏡子有不少說法，因此尤其到了農曆七月，部分長輩會提醒晚上不要長時間對著鏡子，更不要半夜關著燈，只開一盞化妝鏡燈照個不停。

對現在女生來說，最容易發生的情境大概就是半夜回家卸妝，坐在梳妝台前卸妝、擠粉刺、敷面膜，最後滑手機滑到凌晨。如果很在意民俗，鬼月就速戰速決，保養完趕快去睡覺唷！

2. 晚上少拍鏡子自拍

出門看到漂亮的全身鏡，第一件事就是手機拿起來拍OOTD？農曆七月可能要稍微收斂一下了！台灣鬼月民俗中本來就有「夜間避免隨意拍照」的說法，延伸到現代女生的生活，電梯鏡、飯店浴室、地下停車場，甚至深夜空無一人的公共廁所鏡子，都變成最容易不小心踩到的情境。

尤其現在手機夜拍功能實在太強，越暗越想拍！如果本身很介意鬼月禁忌，白天光線漂亮的時候再拍，不但比較符合民俗上的避諱，照片膚況通常也好看多了。

3. 半夜不要剪指甲

美甲控這一題要注意！「晚上不要剪指甲」其實不只鬼月，在不少亞洲傳統文化中都流傳已久，而到了農曆七月又更容易被長輩拿出來提醒。不過這項禁忌也有比較實際的歷史解釋。過去夜間照明不像現在明亮，晚上使用剪刀、指甲剪等工具，本來就比較容易受傷，因此才可能逐漸形成「晚上不要剪指甲」的生活提醒。現在雖然家裡亮得跟攝影棚差不多，但如果很在意傳統習俗，修指甲、剪死皮、自己做美甲這些事情，就留到白天慢慢完成吧！

4. 想換新髮型？剪頭髮也有民俗說法

最近正準備剪短髮、剪瀏海的女生，可能聽過家中長輩說「農曆七月不要亂剪頭髮」。民間對於頭髮存在不少象徵性的說法，因此部分傳統習俗會認為農曆七月不宜大幅剪髮。不過要特別強調，這完全屬於民俗文化，並不是農曆七月真的不能剪頭髮，更沒有科學根據。所以已經預約好設計師完全不用嚇到取消！但如果自己或家中長輩比較介意傳統習俗，那就把大改造延到農曆七月之後，也能順便再多存幾張髮型參考照。

5. 從紅唇到紅色美甲，「全身紅」先收一下？

紅色唇膏、大紅美甲、紅色洋裝明明超顯白，但鬼月民俗中卻有避免穿著「一身大紅」的傳統說法，因此如果要延伸到女生的Beauty Look，最容易聯想到的就是All Red造型。

其實單擦一支紅唇、做紅色指甲，並沒有什麼「鬼月禁止」的規定，不過如果很在意民俗，農曆七月可以少穿整身鮮紅色，再搭配大紅唇、紅鞋、紅色美甲的全套造型。

6. 深夜別在外面補妝拍照且停留時間太長

避免太晚在外逗留。對愛美女生來說，最真實的畫面大概就是姐妹聚餐結束，已經半夜了還在餐廳門口補唇膏、找鏡子自拍，拍完第一輪覺得不好看，又換到巷子裡繼續拍第二輪，最後一張照片拍了半小時還沒回家。如果本身相信鬼月習俗，晚上聚會結束就別為了拍一張照片待到太晚。照片白天再拍、妝明天再化，安全回家永遠比較重要！

鬼月美妝禁忌不用自己嚇自己！當成有趣民俗文化就好

再次提醒，這些都是台灣與亞洲文化中流傳的民俗說法，並沒有科學證據，並不是做了就一定會發生什麼事情。信的人稍微避一下求個心安，不信的人也可以把它當成認識傳統文化的小知識。只是半夜少熬夜、洗完頭吹乾、不要為了自拍在外面待太晚，這幾件事不管是不是鬼月，做到好像都沒有壞處唷！

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