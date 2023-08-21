農曆七月｜鬼節5大穿搭禁忌！紅色衫易招鬼魂 爛牛仔褲要避免

農曆七月鬼節穿搭禁忌｜農曆七月十四是鬼門關大開的日子，翌日七月十五更是鬼節正日，傳說鬼節應避免出夜街、切忌亂拍膊頭，但原來除了這些生活小細節外，在穿搭上也有不少禁忌？大家可能認為在科技發達的年代，談及這些鬼神之說也是無稽之談，但俗語有云：「寧可信其有，不可信其無」，注意一下買個安心也是較好！《01女生》為大家整合5大鬼節穿搭禁忌，大家出門前注意一下吧！



農曆七月鬼節｜穿搭禁忌1：避免全黑、全白或全紅穿搭

關於農曆七月鬼節穿搭禁忌，先由顏色說起，黑、白、紅3種顏色的衣物在鬼節應盡量避免穿上！首先是黑色，在中國傳統顏色學上，黑色具有不祥、災難的意思，全黑在西方更是出席喪禮的服飾，所以全黑穿搭易招陰，在鬼節應避免全黑穿搭。至於白色，在中國傳統上同樣具有哀悼的意思，容易引起不好的兆頭，所以亦應盡量避免。

相比起全黑及全白穿搭，紅色系看似是喜慶的顏色，但傳說「紅衣女鬼」大多是凶猛厲鬼，穿上紅色衣物易招鬼魂注意，全紅穿搭更是可免則免！

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌2：避免全黑、全白或全紅穿搭（jessica.syj＠IG）

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌2：避免穿上棉麻布質衣物

近年流行日系簡約穿搭，麻質衣物是日系穿搭中的一大重點！棉麻布質衣物雖然清爽夏日感十足，但在中國傳統上，有人離世時，家屬都會「披麻戴孝」表示哀悼，在農曆七月這敏感日子穿上，似乎有點不吉利的意頭，在鬼節先盡量避穿吧！

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌：避免穿上棉麻布質衣物（gogosing_tw＠IG）

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌3：避免穿上破洞衣物

夏日炎炎，不少女生都喜歡穿上破洞衣物或爛牛仔褲，清爽之餘亦不乏時尚感！但傳統中，街上遊魂野鬼的衣物也是破破爛爛，每逢鬼月就會走到陽間搶「燒街衣」換新裝，所以鬼節穿上破洞衣物很容易會被鬼視為「同類」，應避免穿著！

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌：避免穿上破洞衣物（emmaroberts＠IG）

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌4：避免穿上黑白間條

黑白間條衣物跟囚犯的囚衣很相似，很容易被牛頭馬面的鬼差誤以為是地府犯人，不小心將你的露魂帶走！

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌4：避免穿上黑白間條（katya.kosiv＠IG）

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌5：避免穿上過於暴露或露肩衣服

傳說農曆七月會不少色鬼在街上遊走，如果穿得太暴露或穿上露肩衣服很容易引起祂們注意，外加一件外套會比較安全！加上，傳說人的肩膊及頭頂共有3道火，色鬼們會引導「好朋友」拍熄這3道火，若不慎被拍滅，「好朋友」就會容易上身！

農曆七月鬼節｜穿搭禁忌：避免穿上過於暴露或露肩衣服（emmaroberts＠IG）

鬼神之說只供參考，但注意一下買個安心也會令自己感覺較平安！