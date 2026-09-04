Zendaya 以實力拓展影歌雙棲！成為Z世代時尚繆思 從不為年齡設限

Zendaya近期為Prada Beauty拍攝全新「Paradoxe Sweet Chemistry」香水廣告，幕後花絮中她將香水層層疊加卻不慎失手，可愛又真實的反應瞬間掀起熱議。她不畏挑戰、忠於自我的態度，加上與Tom Holland的甜蜜感情，讓她成為Z世代心目中無可取代的風格偶像——正如Prada Paradoxe的口號所言：「從不相同，卻始終忠於自己。」

從13歲出道至今，這位剛過30歲生日的女星，一起來看看她是如何一步步累積好評，並成為Z世代無可取代的風格指標。



出身演藝世家 自幼薰陶

Zendaya的母親具有德國與蘇格蘭血統，曾任莎士比亞劇院經理；父親則為非裔美國人。在劇院長大的她從小耳濡目染，對表演產生濃厚興趣，父母亦全力支持她入讀加州藝術學院。

出身演藝世家 自幼薰陶（IG@zendaya）

舞者出身：曾為「她」伴舞

8歲時Zendaya加入舞團Future Shock Oakland，接受長期專業訓練。曾擔任Selena Gomez伴舞，扎實的舞蹈底子不僅讓她日後在《大娛樂家》中勝任空中飛人角色，也為舞台表現打下穩固根基。

Zendaya舞者出身（IG@zendaya）

13歲迪士尼出道 能演能唱

2009年末Zendaya參加迪士尼頻道《舞動青春》試鏡，2010年以主角Rocky Blue一角正式出道。她曾參與三張原聲帶演唱，與Bella Thorne合唱的〈Watch Me〉更獲RIAA黃金認證。2013年發行首張專輯《Zendaya》，主打曲〈Replay〉MV累積逾2.3億觀看。

13歲迪士尼出道 能演能唱（IG@zendaya）

艾美獎最年輕兩屆視后

2020年Zendaya憑HBO劇《毒癮女孩》中Rue一角，以24歲之齡奪得艾美獎劇情類最佳女主角。2年後她再以同一角色獲獎，成為艾美獎史上最年輕的兩屆視后，亦是非裔女星中首位達成此紀錄者。

艾美獎最年輕兩屆視后（IG@zendaya）

艾美獎最年輕兩屆視后（IG@zendaya）

最閃的「蜘蛛CP」

Zendaya與Tom Holland因《蜘蛛俠》相識相戀，2021年Tom在IG公開兩人合照正式認愛。2025年金球獎上Zendaya左手無名指戴上倫敦設計師Jessica McCormack打造的約5卡鑽戒，證實兩人已訂婚，成為荷里活最受矚目的情侶檔之一。

最閃的「蜘蛛CP」（IG@zendaya）

Louis Vuitton品牌大使

2023年4月Zendaya正式成為Louis Vuitton品牌大使，為Capucines手袋系列拍攝廣告。她多次出席品牌時裝秀，並演繹村上隆復刻系列等廣告大片，進一步鞏固其時尚地位。

Louis Vuitton品牌大使（IG@zendaya）

獲選百大影響力人物

2022年Zendaya獲美國雜誌評為全球百大影響力人物之一，歸類於「創新者」類別。她亦成為該年度五個封面人物之一，肯定了她對影視與時尚文化的深遠影響。

獲選百大影響力人物（IG@zendaya）

走過時尚低谷 優雅反擊歧視

2015年奧斯卡紅地氈上，Zendaya以Dreadlocks髮型亮相，時裝評論人Giuliana Rancic竟嘲諷「聞起來像大麻」。Zendaya大方成熟的回應贏得廣泛讚賞，玩具商Mattel更為她推出專屬造型芭比以表支持，將危機化為時尚史上的經典時刻。

走過時尚低谷 優雅反擊歧視（Getty images）

處女座工作狂 不為年齡設限

9月出生的Zendaya是典型處女座，曾自認是完美主義者。她曾在訪問中坦言討厭空檔時間，積極爭取每個演出機會，卻從不為自己的年齡設限。這種自律與專注，正是她持續突破自我的關鍵動力。