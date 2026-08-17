旅行必攜保濕產品｜編輯愛用:安瓶精華 面霜高滋潤、噴霧隨時補水

【旅行好物｜保濕產品推薦】每次去旅行前，收拾行李時總是苦惱要帶甚麼護膚品，應對飛機上乾燥的空氣，以及目的地氣候的轉變。其中最重要的是要做足保濕，避免肌膚因水分不足而產生各樣問題﹐這次「01女生」4位編輯分享了自己旅行時會帶來的護膚品，分別有保濕噴霧、面霜以及安瓶精華，都是能為肌膚注入水份的實用產品。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

編輯分享旅行必攜保濕產品（黃寶瑩 攝）

高級編輯 張懿慧：隨身必備的護膚好物

高級編輯 張懿慧：隨身必備的護膚好物

每逢外出旅行，隨身化妝袋內必定會準備一枝保濕噴霧，以便為肌膚適量地補水。SUQQU這款保濕噴霧採用潤澤肌膚的保濕定妝配方，噴出來的霧氣非常細緻均勻，噴灑於臉上能快速吸收，觸舒適清爽且無黏膩感。

高級編輯 張懿慧：SUQQU晶采保濕噴霧（穩香）（黃寶瑩 攝）

無論是上妝前打底、妝後定妝，還是補妝，不僅不會破壞原有妝容，更能瞬間緩解肌膚乾燥不適，讓底妝更服貼。值得一提是只有50毫升的小容量設計，體積輕巧，絕對是旅行途中的護膚隨身好物。

編輯 許秀麗：乾肌不能沒有面霜

編輯 許秀麗：乾肌不能沒有面霜

作為乾性肌膚，平時最注重的就是肌膚保濕鎖水，去旅行時尤其更注重，而面霜是必定會帶去的護膚品。近期正使用SK-II 的輕盈版煥顏能量精華霜，質地是空氣感乳霜，延展性極佳且吸收迅速，夏季時使用不用擔心造成肌膚負擔。

編輯 許秀麗：SK-II SKINPOWER 煥顏能量精華霜（輕盈版）（黃寶瑩 攝）

這款面霜同樣蘊含品牌經典成分PITERA™及專研成分，在提供高效深層保濕的同時，更可減淡細紋、高效提拉及緊緻肌膚，拍照時面部輪廓都更好看。而且在化妝前薄薄塗一層，上底妝時都會更貼服、不易脫妝。

編輯 朱加曦：體積細小、便攜及衞生

編輯 朱加曦：體積細小、便攜及衞生

在飛行途中最怕肌膚被抽乾水分，形成細紋和變粗糙。因此傾向保濕型護膚品，而Babor安瓶採用獨立包裝，不僅體積細小，而且便攜及衞生，加上安瓶營養濃度較高，非常適合帶去旅行使用。

編輯 朱加曦：BABOR X Tinkertailor 限定瑰漾藝術安瓶精華 舒敏修復安瓶精華組合 （黃寶瑩 攝）

這款為舒敏和修復的組合，包裝採用可循環再用玫瑰粉色金屬盒，當中的SOS鎮靜安瓶精華，蘊含高效活性成分，針對壓力肌膚減輕泛紅和崩緊不適，同時提升肌膚抵抗力。質感輕爽、易被吸收，肌膚變得較明亮飽滿，即使乘坐凌晨機，肌膚依然穩定，面部亦不會因太乾而泛油。

微量營養素修復安瓶精華則以蘆薈為基底，能夠補充19種不同的氨基酸、蛋白質、礦物質、電解質、珍貴脂質和舒緩維生素等，讓肌膚維持健康狀態。

實習編輯 楊邵清：持續回購的面霜

實習編輯 楊邵清：持續回購的面霜

早前在社交平台上爆紅的Skintific 5X神經酰胺保濕霜是近期最愛，本來只是看到優惠趁機買來試試，但不自覺已經清空好幾罐了。能令筆者持續回購，除了因為使用感舒服，性價比高也是其中一大原因。

實習編輯 楊邵清：Skintific 5X神經酰胺保濕霜（黃寶瑩 攝）

坊間面霜普遍都要三四百，但它只需一百多元就可以滿足日常所需。而且它的質地輕盈水潤，塗上臉後不會有厚重黏笠感，日常早晚使用都沒有負擔。產品當中含有玻尿酸、積雪草、海洋膠原蛋白等成份，能有效改善乾燥敏感和減少水分流失。對於需要每天做好保濕的人來說，一款價格親民、容量實用又能滿足日常保濕需要的面霜，值得推薦。