機上化妝要這樣做！化妝師分享：機上隨身化妝袋好物＋保濕方法

去旅行時，為了爭取最多的遊玩時間，不少女生都會在飛機上簡單化妝。但機艙內乾燥的環境，很容易越化越乾，甚至出現底妝不貼服的問題。這次邀請到專業化妝師 HayLi，教大家如何在機艙極乾燥環境下化出漂亮妝容，以及分享化妝師機上隨身化妝袋的必備護膚及彩妝品。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、保濕程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

旅行必攜保濕產品 即睇>>> 編輯愛用：安瓶精華 面霜高滋潤、噴霧隨時補水 機上敷面膜竟未能保濕？即睇>>皮膚科醫生解答：旅行時各易遇的肌膚問題

機艙內的保濕方法：重點護理眼周與唇部（freepik）

機艙內的保濕方法

機艙的環境極乾燥，濕度通常低於20%，加上長時間飛行與氣壓變化，肌膚水分會急劇流失。想要維持好狀態及不顯疲態，化妝師 HayLi指出「補水＋鎖水＋促進微循環」：

1. 登機前預備：登機當天避免重妝，前一晚及出發前加強敷保濕面膜。

2. 機上分層補水：單靠噴霧容易蒸發並帶走肌膚原有水分。建議塗抹含玻尿酸或維他命B5的保濕精華，隨後補上一層輕盈的保濕面霜或潤膚油鎖住水分。

3. 眼周與唇部重點護理：機艙內最易顯疲態的是眼周乾紋與唇紋。定時補塗滋潤型眼霜及厚敷護唇膏。

4. 按摩以保持好氣色：塗抹保濕品時，順著淋巴配合簡單的提拉與按壓（特別是眼周與顴骨下方），促進血液循環，改善因氣壓引起的浮腫與暗沉。

化妝師的機上隨身化妝袋好物（freepik）

化妝師的機上隨身化妝袋好物

飛機上通常都會限制液體類產品，而大部分的護膚品及化妝品都是液體，所攜帶的產品就要夠精準。HayLi的機上化妝袋好物，都是兼具「高效保濕」與「快速修飾」功能，能在體積最小化的情況下，滿足機上各種護膚及化妝需要。以下她最推薦的隨身組合：

1. 多功能保濕面霜/萬用膏：既能全臉鎖水，也可局部塗抹於乾燥脫皮處（如鼻翼、指緣），甚至是眼下乾紋的救急品。

2. 保濕遮瑕膏：機上不需要全臉厚重底妝。一支質地滋潤、延展性高的遮瑕膏，足以修飾黑眼圈、泛紅及局部瑕疵，保持自然好氣色。

3. 潤色護唇膏： 同時滿足滋潤與提升氣色的需求，還可以臨時充當膏狀唇膏或輕微點綴於蘋果肌作潤色。

4. 保濕噴霧（細密噴頭型）： 用於定時補水與修飾妝容，務必選擇霧化效果細密的款式，才不會破壞原有妝容。

機上化底妝及定妝方法（freepik）

機上化底妝及定妝方法

在機上乾燥環境下，原來同樣需要定妝，但在化底妝和定妝時與平時化妝有點不同。HayLi分享提到而在選擇底妝時，要避免使用高控油、粉霧感強的底妝。建議選擇水潤度高的保濕粉底，或直接以保濕妝前乳搭配局部遮瑕。

此外機艙空氣雖乾，但肌膚在極度缺水時反而會分泌油份來自我保護；加上枕頭摩擦，不定妝極易導致底妝斑駁或脫落。在定妝時要以分區極簡定妝，僅用少量保濕型蜜粉，點按在易出油的T字部位及眼周，以防止暈妝。亦可以以定妝噴霧替代粉類，全臉使用含有微量油份或保濕成分的定妝噴霧，既能鎖住底妝，又能增加肌膚的水潤光澤感，避免乾裂。

妝容局部卡粉時「4步無痕救急法」（freepik）

妝容局部卡粉時「4步無痕救急法」

假如在機上妝容化到一半，底妝或眼下已經出現卡粉，真的很讓人頭痛！HayLi就分享到「4步無痕救急法」：

1. 溶化結塊：取適量保濕面霜或眼霜於掌心溫熱，用指腹或棉花棒輕點在卡粉、乾裂的區域，以打圈方式將已結塊的底妝慢慢融解。

2. 帶走殘粉：用乾淨的紙巾或綿棒輕輕按壓，帶走融解後的舊底妝與多餘油份。

3. 重新補水：在該局部重新塗抹薄薄一層保濕精華或面霜，靜置 30 秒讓角質層吸收水分。

4. 重新上妝：取極少量的保濕遮瑕膏，以拍按（非推抹）的方式重新上妝，最後用定妝噴霧局部鎖妝即可恢復服貼。

化妝師簡介

Hay Li｜資深化妝師

Instagram 擁有 15 年新娘及舞台化妝履歷。以『乾淨底妝』為核心美學，擅長運用細膩筆觸展現女性的優雅神韻，是追求高級感妝容的專業首選。