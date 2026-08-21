髮圈變成眼影盤！Time Phoria全新美妝再掀話題：銀河系美學彩妝

美妝市場從不缺少新品牌，但能夠在短時間內憑藉一款產品打響名堂，再以顛覆想像的設計延續話題熱度，卻絕非易事。Time Phoria再次靠著創新設計，將「睇得又用得」的美妝好物帶到大家面前，而今次掀起話題的商品就是——髮圈眼影盤！



Time Phoria全新髮圈眼影盤打破傳統框架（IG@timephoriaid）

髮圈眼影盤打破傳統框架（IG@timephoriaid）

髮圈眼影盤打破傳統框架

Time Phoria近日推出NAVI Eyeshadow Palette 全新眼影盤，最引人注目的是完全顛覆了傳統眼影盤的形狀結構。眼影盤採用銀色金屬外殼的髮圈造型，涵蓋7種實用色調，結合了閃片與霧面質地，美觀又實用。

銀河系美學彩妝（IG@timephoriaofficial）

銀河系美學彩妝

同步推出的有銀色系美妆陣容，包插摊有俐落圓弧線條的亮銀色氣墊粉餅，以及一款管身雕刻著精緻玫瑰花圖騰的方形金屬唇膏。整套產品陳列於銀色化妝包與鏈條包旁，展現出極致俐落的現代極簡美學。

多變妝效的唇妝產品（IG@timephoriaofficial）

多變妝效的唇妝產品

除了Stelar Dust系列，Altera Blurring Lip Tint亦備受矚目。這款唇彩應用品牌獨家的切換科技，能夠在單一產品中實現多種妝效。輕輕薄塗可營造出柔和的血色感，層層疊加則能展現飽滿的顯色度。