Mastercard 陳一芳走過歲月淬鍊 在她眼中的「無價」：互信

在衡量成功的標準上，職銜與數字往往是最直觀的丈量；但在真正踏過風浪的女性領導者眼中，那些無法量化、亦難以複製的「體驗」，才是生命中最無價的資產。

在職場上游刃有餘，兼具柔韌與果斷的Mastercard香港及澳門董事總經理—陳一芳女士（Helena Chen），談起「Priceless（無價）」，字裡行間流露的是歲月沉澱後的從容與睿智。對她而言，過去那些從家人、學習與工作中積累的實戰經驗，以及團隊所帶來的力量和情誼，早已成為無法用數字衡量的「奢侈品」。



從事金融服務業逾四分之一個世紀，Helena由最初的Management Trainee展開事業，先後在American Express、渣打銀行及Visa磨練，為日後的職涯發展奠定扎實基礎。她於2014年加入Mastercard，這段在大眾眼中看來順遂亮眼的職業歷程，實際上是由一次又一次的自我突破所累積而成。

Mastercard香港及澳門董事總經理—陳一芳女士（Helena Chen）（「HK01」攝）

突破內心的掙扎及懷疑

職場上滿佈陡峭彎道，機會與挑戰往往在轉角處悄然出現。對Helena而言，最深刻的一次挑戰並非來自外界，而是源於內心的迷惘與自我懷疑。Helena憶述，當年前任上司離職後，她獲推薦接任香港及澳門區主管一職。面對這個令人振奮的機會，她的第一反應不是雀躍，而是思考自己是否有能力勝任這項重任。

經過深思熟慮後，Helena決定放膽一試，迎接這項全新挑戰。這段經歷讓她也領悟到，與其自擾，不如將顧慮轉化成主動擁抱變化的勇氣。這讓她深刻體會到：自己其實從不是單打獨鬥，凝聚團隊的力量，發揮每個人的所長，遠比單靠個人之力完成任務更為重要。

凝聚眾人力量打勝從業以來最艱辛的仗

若然職位升遷考驗的是內心，那麼幾年前讓全球措手不及的疫情，則是一場毫無預警的硬仗。當時整體消費、旅遊與零售都瞬間陷入蕭條，整個市場被龐大的不確定性包圍。作為跨國支付科技公司領航者之一，停頓或退後從不在選項中，Helena帶領團隊不斷調整策略，尋求逆境中破局方法。有賴團隊上下保持拼搏，Helena 在2021年6月帶領團隊擴展「無價香港」（Priceless Hong Kong）計劃，與眾多本地知名品牌及中小企攜手推出多元化的優惠與體驗，在正值市場寒冬的時候，積極推動本地消費及經濟復甦。

凝聚眾人力量：Helena 帶領團隊擴展「無價香港」（Priceless Hong Kong）計劃（受訪者提供）

回憶起當時的一幕幕場景，Helena至今記憶猶新，所有合作夥伴都一呼百應地出席這個記者招待會，場面非常感動。當時的情況讓她深刻體會到，即使遇上困難亦絕不能輕言放棄。這不僅是一次商業項目的成功，更是對「Priceless」理念最佳的詮釋。面對困局，唯有建立長遠互信，才能凝聚夥伴力量，促成真正的協作，最終實現共贏。這份歷經考驗而建立的信任，正是最珍貴、也最難以撼動的無形資產。

歲月裡的無價教導

每當談及金融業，許多人的第一印象往往是冷冰冰的數據與繁複的圖表。然而，早在大學選讀金融相關學科時，Helena已相信金融業從來不只是數字，而是一個能連繫商業與消費者、創造更多機遇與價值的平台。Helena尤其喜歡從事與「人」相關的工作。投身金融服務業，讓她有機會接觸來自不同背景的人與事，並了解每一家企業背後獨特而精彩的故事。也正是這份「連繫人與人」的熱情，一直驅動著她走到今天。

而這份對「連繫」的重視，以及對人的關懷與責任感，深深植根於她的家庭。她始終相信「用心待人、建立信任」，而這份信念正是源自父母最無價的身教。當年，Helena父親任職的航運公司在金融風暴中深陷危機。作為企業負責人，他所考慮的並不只是生意本身，更包括每一位員工，以及他們背後家庭的生計。為了肩負這份責任，她的父親甚至不惜動用家庭資產，力挽公司於危局之中。

憶述當時年輕的自己，Helena坦言，當時未能完全理解父親的決定。直到多年後走上領導崗位，她才逐漸體會到肩負責任和帶領團隊前行的重量，也更明白責任與承擔的重要性。這段來自父親的身教，成為她人生觀和領導理念的重要根基。

家人的支持，是最無價的後盾

談到工作與生活的平衡，Helena想起早前一位同事分享的小故事。同事的一對年幼子女有一天把一幅畫作貼在家門前，畫中稚氣地寫著，希望媽媽能少接一些工作電話，多留一點時間陪伴自己。這份童真的心意，令Helena深受觸動，也讓她再次反思不同人生階段對工作與生活平衡的不同理解。

同事與年幼子女的小故事，令Helena再次反思家庭陪伴與工作之間的平衡（受訪者提供）

Helena坦言，工作與生活的平衡從來沒有一套放諸四海皆準的標準。正因如此，家人的理解與支持顯得尤其珍貴。對Helena而言，丈夫和女兒一直以來的陪伴與包容，正是她能夠專注追求事業發展的重要後盾。作為母親，同時肩負企業領導者的角色，Helena坦言在家庭與事業之間取得平衡，從來不是容易的課題。然而，女兒一直十分理解她的工作，也讓她更加珍惜家人一路以來的體諒與陪伴。

「有時候她和許多年輕人一樣，希望擁有自己的空間，甚至會半開玩笑地叫我專心工作，不用太擔心她。但我知道，她一直默默支持着我，也一直看着我如何面對不同挑戰。這讓我更加體會到，父母的身教往往比言教更具影響力。」

Helena亦經常鼓勵女兒以及所有年輕人跟隨自己的內心，不要因為別人認為你應該做甚麼而作出選擇，而是要找到自己真正熱愛、願意投入的事情。她相信，當一個人真誠面對自己的熱情與理想，自然更有機會發揮所長，走出屬於自己的人生道路。

築起無價團隊

當職涯從「做好自己的事」轉向「帶領一群人前行」，隨之而來的是更重的責任。當Helena正式獲晉升為香港及澳門區主管時，她形容在喜悅過後，亦感受到沉甸甸的責任感。她非常清楚，管理職位不僅是把個人的工作做好，更要思考如何成就團隊，帶領大家一起走得更遠。

「用心待人」的理念，Helena不只掛在口邊，更切實融入日常的團隊運作之中。她重視開放、坦誠的溝通，並主動打破傳統由上而下的單向交流，透過反向指導（Reverse Mentoring）與團隊建立平等的對話。她樂於聆聽年輕同事的新穎觀點，從新世代的視野中汲取靈感，讓自己時刻保持學習和對於市場的敏銳觸覺。

Helena將「用心待人」理念融入團隊日常運作，並以身作則，營造互信互助的工作文化（受訪者提供）

多年來，Helena深受不同導師、前輩及上司啟發，因此她一直希望將這份信任與提攜延續下去。她相信每個人都擁有獨特潛能，而領導者的責任不僅是帶領團隊達成目標，更重要的是幫助同事發掘自身優勢，找到最適合自己的發展方向。

在Helena眼中，人才發展不應受既定框架所限制。

她曾讓一位年輕且具潛質的私人秘書參與更多業務及營運工作，接觸不同層面的商務討論，最終成功開拓更廣闊的職涯發展空間；亦有原本從事財務工作的同事，勇於跨出舒適圈，轉向商務領域發展，進一步拓闊專業視野和能力邊界。

對Helena而言，能夠見證同事突破自我、開拓更廣闊的人生和職涯可能性，所帶來的滿足感往往比個人成就更大。

她希望每位同事都能感受到自身工作的價值與意義；當大家感到被尊重和認可，自然更願意投入其中，敢於提出嶄新的想法和接受新挑戰。

屬於女性的「溫柔而堅定」領導力

在傳統職場觀念裡，領導者似乎總要展現強勢與威嚴，才能鎮得住場面。甚至有女性管理層亦會擔心，過於溫和會顯得軟弱或缺乏威信。不過，Helena在職場上所展現的，是另一種獨特而堅定的力量。她相信：

真誠並不代表軟弱；溫柔與堅定，其實可以並存。 陳一芳女士（Helena Chen）

Helena認為，當確立清晰的原則和界線後，以真誠相待反而更能建立信任，並帶來更深遠的影響力。大家願意付出努力去並肩作戰，往往不是出於對職銜的服從，而是源於內心深處相信，跟隨這位領導者能一起走得更遠。

金融業曾長期被視為男性主導的領域。但在Helena身上，看不到刻意模仿男性強硬作風的痕跡，反而能感受到女性特有的柔韌特質。她深信，成功的關鍵從不在於性別差異，而在於如何將自身特質發揮到極致。她認為，女性領袖往往具備較強的同理心、韌性與聆聽能力。這些特質有助她更敏銳地洞察不同持份者的真實需求，繼而凝聚共識、推動協作。Helena以親身經歷證明，女性的柔韌本身就是一種具穿透力的領導特質。

期待更多女性打破藩籬

然而，在職場路上，許多三十歲以上的女性常在家庭、事業與自我實現之間拉扯，內心亦可能伴隨著「自己還不夠好」或「沒法做到面面俱到」的自我懷疑。談及這種普遍的女性焦慮，Helena以自己當年獲任香港及澳門區主管的經歷，並鼓勵大家：

人生中很多重要機會，往往不會等到我們完全準備好才出現。 陳一芳女士（Helena Chen）

Helena寄語女性：最重要的是把握機會，勇敢踏出第一步（受訪者提供）

從Management Trainee到掌控大局的香港及澳門董事總經理，Helena寄語所有正在迷惘中探索的女性：最重要的是把握機會，勇敢踏出第一步。她指出，人生不同階段總會迎來新的角色和挑戰；在過程中要不斷學習、累積閱歷和經驗，並時刻為人生下一個篇章做好準備。

擁抱改變的勇氣

面對科技急速發展和商業環境日新月異，Helena認為持續學習已不再是一種選擇，而是一項必備能力。她一直鼓勵團隊保持好奇心，主動了解市場變化及科技趨勢。近年人工智能（AI）迅速發展，公司亦特別安排相關培訓課程，鼓勵員工主動探索及應用新技術，以開放心態擁抱科技帶來的改變。

早前擔任中學生辯論比賽評判的經歷，讓Helena對培育年輕一代有更深體會（受訪者提供）

談到AI，Helena分享自己早前擔任一場中學生辯論比賽評判時，深受年輕一代的觀點啟發。學生們展現出開放而理性的思維方式，令她對科技發展有了更深刻的體會。

AI本身並不可怕，可怕的是停止學習。科技始終只是工具，它會成為對手還是夥伴，取決於我們是否願意理解它、善用它。 陳一芳女士（Helena Chen）

她相信，只要以正確的態度擁抱變化，並持續學習新知識，科技便能成為協助個人和企業創造更多價值的重要夥伴。

每一個瞬間都是不可替代的「無價體驗」

站在今天回望過去，Helena心中滿懷感恩。她感謝一路走來每一位願意信任和支持她的人；正是因為有他們的同行與鼓勵，她才能一步步走到今天。這些共同累積的經歷，也交織成她生命中最不可替代的「Priceless」無價體驗。

每一個瞬間，都是無可替代的「無價體驗」（受訪者提供）

這份對「連繫」的信念，同樣貫穿Helena對Mastercard使命的理解。她認為，Mastercard一直以來扮演的是市場推動者（Enabler）的角色，希望透過支付科技、數據及創新方案，幫助不同企業創造更多商機。

「當企業發展得更成功，商業活動更加蓬勃，自然能為更多人創造機會和價值，而交易與支付正是其中重要的一環。很多時候，一個人想不到的事情，經過彼此交流與碰撞，反而能激發出全新的想法。人人都明白1+1大於2的道理，但真正做到，往往有賴長期建立的信任與合作網絡。歸根究底，新的合作機會、創意和價值，很多時候都是在溝通與交流之中誕生。」

這份在風浪中淬鍊而成的無價體悟，如今已轉化為Helena心中的使命感。她期待能把多年累積的經驗傳承給年輕一代，尤其鼓勵更多女性相信自己，勇敢踏出舒適圈，把握每一個嘗試的機會。因為她深信，真正的成功與影響力，不在於一個人走得多遠，而在於能夠啟發更多人勇敢前行，並陪伴他們一起成長、一起走得更遠。