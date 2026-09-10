為Jisoo新單曲《CLICK》注入活力是她！幕後花絮：一起工作太幸福

Jisoo《CLICK》｜曾入選《福布斯》精英榜，紐約大學的數據科學的碩士生，卻一直熱愛創作，如今更以社群影像創意總監之姿，參與了Jisoo 全新個人單曲《CLICK》的社群宣傳短片製作。我們一起來認識一下– Valerie Zhang。



Valerie Zhang畢業於紐約大學，讀科學卻深愛藝術（IG@valslooks）

讀科學卻深愛藝術

Valerie Zhang畢業於紐約大學，擁有數據科學碩士學位。不過並未將她限制在冰冷的數字與演算法世界，反而成為她日後在創意產業中，以獨特邏輯與分析視角解構時尚視覺語言的堅實底蘊。

接下《CLICK》的創意挑戰

Valerie收到Jisoo及團隊邀請，為《CLICK》執導一系列宣傳短片，Valerie的加入為這次回歸注入了新鮮的視覺活力，她忍不住大呼「和JISOO一起工作也太幸福了！」。

旋律中毒，也中了Jisoo毒（IG@sooyaaa__）

旋律中毒，也中了Jisoo毒

她透露「這半年我沒事腦子裡就蹦出來幾句」，同時為了呈現最佳效果拍攝效果，整個拍攝工作甚至持續到凌晨4點，而Jisoo即使在長時間拍攝下仍保持甜美笑容的專業態度，讓她深受感動。

「CLICK熊」的溫暖寓意（IG@sooyaaa__）

「CLICK熊」的溫暖寓意

MV中的The CLICK Bear，象徵來自不同國家、不同語言，卻始終陪伴Jisoo走過每個階段的粉絲們。將孤獨科幻故事轉化為溫暖情感的巧思，與Valerie擅長捕捉情感瞬間的創作風格不謀而合。

Valerie躋身《福布斯》精英榜（IG@valslooks）

躋身《福布斯》精英榜

Valerie於2023年共同創辦創意代理與人才管理公司VX Media，提供網紅行銷、社群媒體顧問及廣告內容製作等，已與超過400個知名品牌合作，使她登上2025年《福布斯》「30 Under 30」榜單。

Valerie擁有獨樹一幟的紐約美學（IG@sooyaaa__）

獨樹一幟的紐約美學

Valerie也經常現身各大時裝週盛事，她以「NYC Unstable Style」的獨特穿搭哲學在社群平台上累積數十萬粉絲，善於透過充滿電影感的短影音，精準捕捉紐約街頭瞬息萬變的時尚脈動。