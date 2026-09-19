愛知・名古屋亞運會2026正式展開！即看今屆焦點、香港隊運動員

【愛知・名古屋亞運會｜亞洲運動會2026】四年一度的亞運會，今年於日本愛知縣及名古屋舉行，並於今日（9月19日 星期六）正式開幕。其後將展開41項運動賽事，而香港代表團共約580名運動員將出戰38個項目，包括游泳泳將何詩蓓及何甄陶、劍擊張家朗與蔡俊彥、空手道劉慕裳、網球黃澤林等運動員。在準備觀賽支持各運動員同時，一起認識一下這次「愛知・名古屋亞運會」。



愛知・名古屋亞運會於2026年9月19日至10月4日期間舉行（Getty Images）

認識愛知・名古屋亞運會

第20屆愛知・名古屋亞運，於2026年9月19日至10月4日期間舉行，日本愛知縣及名古屋為這次亞運會主要賽事舉行地點，部分項目延伸至東京、靜岡、岐阜及大阪等地。是次亞運會合共41個運動項目，涵蓋傳統奧運項目、具亞洲特色的地區性項目，以及多項首次納入的新興運動，約15,000名運動員參賽，角逐460面金牌。

愛知・名古屋亞運會加入新興運動項目（Getty Images）

愛知・名古屋亞運會加入新興運動項目

不論是奧運還是亞運，都會加入新興運動項目，讓賽事更加多元。這次加入了融合網球、壁球及乒乓球特點的板網球（Padel）、結合足球技巧與乒乓球規則的台克球 (Teqball)、首次成為亞運正式獎牌項目的綜合格鬥 (MMA)、以作為洛杉磯奧運會資格賽的衝浪（Surfing），亦都首次加入亞運。

此外，還有以技巧、難度與創意評分的極限單車運動BMX自由式；和結合VR虛擬實境與動作捕捉技術的虛擬跆拳道，選手無需直接身體接觸即可進行攻防，都是今屆亞運會的亮點。

保留電子競技項目

而熱門的電子競技項目，繼杭州亞運後再度成為正式獎牌項目，共擴展至11個項目。其中包括：《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《寶可夢大集結》、《絕地求生M》、《永劫無間》、《第五人格》、《跑車浪漫旅7》、《eFootball》、《魔法氣泡》，以及結合《快打旋風6》、《鐵拳8》、《拳皇XV》的「競技武術」，定必吸引不少電子競技愛好者及年輕人觀賽。

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）以1分54秒55成績，於巴黎奧運會女子200米自由泳中奪得銅牌（Getty images）

香港共約580名運動員出戰

今屆亞運會，香港代表團共約580名運動員出戰，角逐38項賽事，當中有不少都香港人熟悉的運動員。包括游泳隊的何詩蓓、何甄陶，劍擊的張家朗、蔡俊彥、網球的黃澤林、空手道的劉慕裳、單車的李思穎、高爾夫球許龍，以及香港首位電競賽車亞運代表黃啟軒等，讓人期待。

香港代表團於上屆杭州亞運會創下歷史最佳成績，勇奪8金、16銀、29銅，合共 53面獎牌，是香港歷屆亞運會的最多獎牌總數，金牌數目亦是追平歷史最佳。金牌項目涵蓋游泳、劍擊、高爾夫球、賽艇、單車及七人欖球等，各運動員都展現了強大實力。

何詩蓓擁愛爾蘭背景仍堅定選擇代表香港 積極面對各種逆境

愛知・名古屋亞運會開幕式以《和諧心跳》（Harmonic Heart Beat）為主題（Getty Images）

愛知・名古屋亞運會開幕式

本屆愛知・名古屋亞運會開幕式定於9月19日舉行，閉幕式則於10月4日，均於今次賽事的主場館「瑞穗公園陸上競技場」上演。

今次亞運會開幕式在日本當地時間下午6時上演，以《和諧心跳》（Harmonic Heart Beat）為主題，象徵來自亞洲各地的運動員心與心相連，展現人、地方文化與科技之間的連結。由名古屋出身的導演堤幸彥擔任總創意導演，結合投影藝術、當地文化、義工及民眾表演，並運用機械臂控制場館內的旗幟與燈光，帶來精彩表演為今屆亞運會揭開序幕。