美白與抗老同時進行？皮膚科醫生拆解兩者關係、分享高效護膚成分

肌膚隨著時間漸漸出現歲月痕跡，其中以膚色蠟黃暗沉和細紋浮現最為明顯。尤其前者最讓人沒法忽視，但美白可與抗老同時進行嗎？兩者之間又有著怎樣的關係？這次「01女生」邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣，為大家一一拆解及分享如何同時做到抗衰老及減少色素沉著。



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「美白」和「抗老」的關係

日常中當膚色暗沉或不均，特別容易顯得憔悴不年輕，兩者有著分不開的關係。顏醫生指出紫外線產生的自由基，既會刺激黑色素細胞生成斑點暗沉，也會破壞膠原蛋白與彈力纖維導致鬆弛皺紋，形成光老化(Photoaging)，所以兩者關係好密切。所以提醒大家，做好防曬便可同時抗衰老及減少色素沉著。

「美白」和「抗老」的關係（freepik）

同時進行美白與抗老

想要美白與抗老同時進行，可以留意一些護膚成分。顏醫生分享了部分護膚品成分可同時可抗衰老及減少色素沉著，例如維他命C可幫助抗氧化，也可抑制黑色素及輔助膠原；菸鹼醯胺（Niacinamide）可阻斷黑色素傳遞、同時強化屏障、有抗炎抗衰老輔助作用。

同時進行美白與抗老（freepik）

使用酸類或刺激性較高產品時要注意

當使用含酸類或刺激性較高的美白產品，每次應以單一產品為主，使用初期建議於臉周或手臂內側進行小範圍敏感測試。角質層是人類皮膚重要的保濕屏障，應避免過度清潔，若當下皮膚狀況不穩定或有皮膚疾病的狀況，應尋求皮膚科醫生意見，優先處理皮膚疾病。

使用酸類或刺激性較高產品時要注意（freepik）

專家簡介

顏佩欣｜皮膚科專科醫生

顏佩欣醫生是現任中大醫院皮膚科顧問醫生，同時為香港私人執業皮膚科專科醫生。畢業於香港中文大學醫學院，取得香港中文大學內外全科醫學士學位，其後成為英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。擁有多年皮膚科臨床經驗，專注診治各類皮膚病。