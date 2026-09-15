認識皮膚老化！皮膚科醫生：拆解常見護膚品成分、日常抗老習慣

想留住外表和內在的年輕，要注意日常中的每一個小細節、精準護膚與穩定健康生活。現在護膚大眾都追求精準，甚至用心研究每款護膚品當中的成分，是否適合自己的肌膚。這次「01女生」邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣，為我們拆解皮膚老化現象、護膚品常見抗老成分，以及日常中不經意間加速肌膚老化的生活習慣。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、彈潤程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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認識皮膚老化

要想阻止肌膚老化，就要先認識皮膚老化的成因。顏醫生先分享到，皮膚老化可以歸納為兩個不同的過程，分別是內在性老化 （Intrinsic aging）：屬於自然老化，隨著年齡增長，細胞新陳代謝變慢、膠原蛋白自然流失、抗氧化能力下降，皮膚變薄、出現細紋、乾燥、失去彈性等特徵。

另一方面是外在性老化 (Extrinsic aging) ：多與外在環境與生活習慣，如長時間曬太陽、飲食、壓力、空氣污染等，都會加速皮膚老化。當中紫外線會破壞膠原蛋白，導致皮膚粗糙、出現深層皺紋、色素沉澱（老人斑、曬斑）等肌膚老化。

認識皮膚老化：分為內在性老化和外在性老化（freepik）

拆解常見抗老護膚品成分

現在市面上有不少護膚成分，都會特別提到產品蘊含某些成分是可有效改善肌膚老化跡象，當中以維他命A衍生物、維他命C、玻尿酸、神經醯胺等最常見。顏醫生分享提到臨床數據顯示，護膚品含有維他命A衍生物（A醇、A醛、A酸等），能促進膠原蛋白同彈力蛋白合成、加速細胞更新，改善細紋與色斑，但使用初期可能有脫皮、泛紅、乾燥等副作用。

如果含有維他命C（尤其L-Ascorbic Acid 或其穩定衍生物）的護膚品則帶抗氧化、同時減淡色斑，幫助對抗光老化。可是，兩者均有一定刺激性，尤其高濃度酸性配方，使用時應循序漸進，讓肌膚慢慢適應。

而含有透明質酸（Hyaluronic Acid）的護膚品會透過保濕減少乾紋、令皮膚飽滿。而神經醯胺（Ceramide）主要修復同強化肌膚屏障、鎖水、減少水分流失。兩者均屬於溫和低刺激成分，可早晚使用，改善乾燥問題並強化皮膚的天然屏障功能。

拆解常見抗老護膚品成分（freepik）

使用或更換高濃度成分產品時要注意

然而對於本身患有皮膚疾病（如痤瘡、玫瑰痤瘡、濕疹等），必須先諮詢皮膚科醫生意見，挑選適合皮膚狀況的產品，避免刺激或不適。總結來說，抗老不在於盲目追求高濃度成分或昂貴療程，而是依照年齡、膚質選擇適合方式，做好防曬、清潔、基礎保濕，再搭配適合的有效成分，才能維持皮膚健康、延緩老化。

使用或更換高濃度成分產品時要注意（freepik）

從日常小習慣中抗老化

日常生活中，要注意紫外線傷害：UVA能穿透皮膚深層，導致膠原蛋白和彈性纖維損傷，從而促進皺紋和皮膚鬆弛；UVB則主要造成曬傷，增加皮膚癌風險。

長期睡眠不足、壓力大也會影響皮膚修復；同時過度清潔（如用熱水洗臉、過度使用去角質產品）都會導致屏障受損；吸煙或長期二手煙更會直接傷害皮膚。因此最有效抗衰老其實是從日常生活開始，留意防曬，配合充足睡眠及溫和清潔保濕，維持良好生活習慣。

從日常小習慣中抗老化（freepik）

專家簡介

顏佩欣｜皮膚科專科醫生

顏佩欣醫生是現任中大醫院皮膚科顧問醫生，同時為香港私人執業皮膚科專科醫生。畢業於香港中文大學醫學院，取得香港中文大學內外全科醫學士學位，其後成為英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。擁有多年皮膚科臨床經驗，專注診治各類皮膚病。