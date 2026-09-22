愛知・名古屋亞運會2026｜港隊創歷史：奪54面獎牌、即看今屆焦點

【愛知・名古屋亞運會｜亞洲運動會2026】四年一度的亞運，今年於日本愛知縣及名古屋舉行，於9月19日（星期六）揭幕，並已於昨日（4/10）圓滿閉幕。今屆共舉行43項運動賽事，而香港代表團共約580名運動員出戰了38個項目，包括游泳泳將何詩蓓及何甄陶、劍擊張家朗與蔡俊彥、空手道劉慕裳、網球黃澤林等運動員，取得歷史性佳績及重大突破。香港運動員在今屆亞運會上奪得11金、19銀、24銅共54面獎牌，於獎牌榜位列第九位，一起認識一下這次「愛知・名古屋亞運會」。



愛知・名古屋亞運會 港隊收穫頗豐

愛知・名古屋亞運於昨日（4/10）圓滿結束，港隊在2026年愛知名古屋亞運會上取得 11金、19銀、24銅共54面獎牌的歷屆最佳成績，於獎牌榜位列第九位，超越上屆杭州亞運的53面獎牌及雅加達亞運的46面獎牌，創下香港在亞運史上的最佳紀錄，每位運動員都展現出非凡實力。

「世一」劉慕裳為港隊取得今屆第一面獎牌

空手道女子個人形項目世界排名第1的劉慕裳，在空手道女子個人形項目中，奪得銀牌，為港隊取得今屆亞運會的第1面獎牌。

「世一」劉慕裳為港隊取得今屆第一面獎牌（IG@filahkg）

沈曉榆為港奪得亞運首金

在開幕禮為港隊持旗的沈曉榆，於今屆亞運會出戰女子長拳，取得9.713分成績，為港隊奪得今屆亞運第一面金牌。沈曉榆於賽後表示：「台上只有分半鐘的演出，背後卻是十多年的努力。說不緊張是假的，壓力好大，但教練團隊和我一起頂住了。」每一面獎牌背後都是運動員多年來堅持、努力與付出。

沈曉榆為港奪得亞運首金（IG@filahkg）

何詩蓓於200米及100米自由泳成功衛冕：奪得雙金

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）出戰主項200米自由泳及100米自由泳，兩項均成功衛冕金牌。何詩蓓也是200米自由泳的亞洲紀錄及亞運紀錄保持者，她於決賽以1分54.96成績勝出，非常出色。

即看》》何詩蓓擁愛爾蘭背景仍堅定選擇代表香港 積極面對各種逆境

何詩蓓衛冕金牌（Getty images）

馬紫玲、何詩蓓、李芯瑤及簡綽桐 於首日賽事奪銀牌

馬紫玲、何詩蓓、李芯瑤及簡綽桐，在亞運首日賽事-女子4×100米自由泳接力中，以3分36.59秒（打破香港紀錄）奪得銀牌，這也是香港時隔32年再次取得該項目銀牌，追平港隊在亞運游泳接力賽的最佳歷史成績。

馬紫玲、何詩蓓、李芯瑤及簡綽桐 於首日賽事奪銀牌（Getty images）

黃澤林為香港奪得首面亞運網球男單金牌

黃澤林（Coleman）在2026年名古屋亞運會網球男子單打決賽中，歷史性擊敗中國球手吳易昺，奪得香港史上首面亞運網球男子單打金牌。同時，他亦取得了2028年洛杉磯奧運參賽資格。

黃澤林為香港奪得首面亞運網球男單金牌（Getty images）

男子七人欖球隊實現亞運三連霸

香港男子七人欖球隊於決賽中，以26:0擊敗中國隊，奪得金牌。亦是繼2018年雅加達亞運會及2023年杭州亞運會後，再度奪得金牌，成功實現亞運三連霸。

男子七人欖球隊實現亞運三連霸（IG@asiarugbylive）

滑浪風帆與帆船代表隊共取得10面獎牌

香港滑浪風帆與帆船代表隊今屆亞運會中 表現極為亮眼，合共奪得4金、4銀、2銅，共10面獎牌，在該分項獎牌榜高踞榜首，創下歷史最佳戰績。當中包括青年組黃梓豪與張子悅分別在男女子組滑浪風帆iQFOiL級賽事中，取得金牌；喬澔鏗／普令行、江芷棋／黃曦慧分別在男女子組帆船青少年雙人29er級賽事中，取得金牌；此外馬君正、貝俊龍、鄭清然等運動員亦取得佳績，圓滿完成今屆賽事。

滑浪風帆與帆船代表隊共取得10面獎牌（IG@wahk.hkwindsurfing）

港隊運動員收穫佳績

此外，港隊運動員在游泳、三項鐵人和空手道項目同樣發揮出色，取得一面銀牌及三面銅牌。其中，何甄陶於男子50米自由泳決賽中表現優異奪得銀牌，成功連續兩屆在該項目中摘銀。

此外，由韋祺、奧斯卡、彭詩雅、羅競賓組成的三項鐵人隊，在混合接力賽中以1小時27分25秒的成績完賽，連續三屆為香港寫下奪銅佳績；而空手道洪晧崴在男子個人形銅牌戰中以5:0勝出對手奪得銅牌；空手道黃卓莉亦於女子68公斤以下級賽事中取得銅牌，以及多位運動員於今屆賽事中，取得非常出色的成績。

何甄陶於男子50米自由泳決賽中奪得銀牌，連續兩屆在該項目中摘銀（Getty images）

認識愛知・名古屋亞運會

第20屆愛知・名古屋亞運，於2026年9月19日至10月4日期間舉行，日本愛知縣及名古屋為這次亞運會主要賽事舉行地點，部分項目延伸至東京、靜岡、岐阜及大阪等地。是次亞運會合共43個運動項目，涵蓋傳統奧運項目、具亞洲特色的地區性項目，以及多項首次納入的新興運動，約15,000名運動員參賽，角逐469面金牌。

愛知・名古屋亞運會於2026年9月19日至10月4日期間舉行（Getty Images）

愛知・名古屋亞運會加入新興運動項目

不論是奧運還是亞運，都會加入新興運動項目，讓賽事更加多元。這次加入了融合網球、壁球及乒乓球特點的板網球（Padel）、結合足球技巧與乒乓球規則的台克球 (Teqball)、首次成為亞運正式獎牌項目的綜合格鬥 (MMA)、以作為洛杉磯奧運會資格賽的衝浪（Surfing），亦首次加入亞運。

此外，還有以技巧、難度與創意評分的極限單車運動BMX自由式；和結合VR虛擬實境與動作捕捉技術的虛擬跆拳道，選手無需直接身體接觸即可進行攻防，都是今屆亞運會的亮點。

愛知・名古屋亞運會加入新興運動項目（Getty Images）

保留電子競技項目

而熱門的電子競技項目，繼杭州亞運後再度成為正式獎牌項目，共擴展至11個項目。其中包括：《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《寶可夢大集結》、《絕地求生M》、《永劫無間》、《第五人格》、《跑車浪漫旅7》、《eFootball》、《魔法氣泡》，以及結合《快打旋風6》、《鐵拳8》、《拳皇XV》的「競技武術」，定必吸引不少電子競技愛好者及年輕人觀賽。

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）以1分54秒55成績，於巴黎奧運會女子200米自由泳中奪得銅牌（Getty images）

香港共約580名運動員出戰

今屆亞運會，香港代表團共約580名運動員出戰，角逐38項賽事，當中有不少都香港人熟悉的運動員。包括游泳隊的何詩蓓、何甄陶，劍擊的張家朗、蔡俊彥、網球的黃澤林、空手道的劉慕裳、單車的李思穎、高爾夫球許龍一，以及香港首位電競賽車亞運代表黃啟軒等，讓人期待。

香港代表團於上屆杭州亞運會創下歷史最佳成績，勇奪8金、16銀、29銅，合共 53面獎牌，是香港歷屆亞運會的最多獎牌總數，金牌數目亦是追平歷史最佳。金牌項目涵蓋游泳、劍擊、高爾夫球、賽艇、單車及七人欖球等，各運動員都展現了強大實力。

愛知・名古屋亞運會開幕式以《和諧心跳》（Harmonic Heart Beat）為主題（Getty Images）

愛知・名古屋亞運會開幕式

本屆愛知・名古屋亞運會開幕式於9月19日舉行，閉幕式則於10月4日圓滿落幕，均於今次賽事的主場館「瑞穗公園陸上競技場」上演。

今次亞運會開幕式在日本當地時間下午6時上演，以《和諧心跳》（Harmonic Heart Beat）為主題，象徵來自亞洲各地的運動員心與心相連，展現人、地方文化與科技之間的連結。由名古屋出身的導演堤幸彥擔任總創意導演，結合投影藝術、當地文化、義工及民眾表演，並運用機械臂控制場館內的旗幟與燈光，帶來精彩表演為今屆亞運會揭開序幕。