挑情醜聞｜情慾劇情惹議！Nana外表高冷與出道反差、私下超有內涵

由韓國女星Nana（林珍兒）聯同前輩級演員孫藝真及池昌旭，領銜主演的Netflix古裝劇《挑情醜聞》（The Scandal）日前播出，因大尺度的激情劇碼，引起不少觀眾熱烈討論。Nana予人高冷和強勢的形象，偶有破格演出，不過原來她在投身演戲前，曾是女團After School中甜美小分隊橙子焦糖（Orange Caramel）的成員之一。



挑情醜聞劇情惹熱議

Nana在《挑情醜聞》中飾演一位守寡廿年的婦人「安熙妍」，卻禁不起趙元（池昌旭飾）的誘惑而破戒，展開一後轟烈的戀情。

《挑情醜聞》劇情節奏偏慢、不時出現壯闊風景和留白的空鏡，加上文縐縐的對白，表達出藝術詩意，甚至試圖模糊情色界線，男女主角肉帛相見，讓人從不同角度看待同一段劇情，影響事情的投入度。因此，Nana與池昌旭的激情演出，即引起不少討論，亦有網民提出疑問，「難道需要獻身，才能獲得『忠武路演員』的入場劵？」

挑情醜聞劇情惹熱議 (《挑情醜聞》劇照)

挑情醜聞劇情惹熱議 (《挑情醜聞》劇照)

挑情醜聞｜Nana記者會上霸氣保護孫藝真

雖然劇內表現方式惹爭議，但Nana過去亦曾試不同的大膽戲路，如《假面女郎》、《權慾之巔 Climax》及《天外謎蹤》等，以磨練出她多變的演技。擁有漂亮外表的她，個性高冷強悍。日前在記者會上，她從台下觀眾的眼神察覺到，穿著短裙的孫藝真疑似走光，旋即伸手幫對方壓住裙擺、整理服裝，更以強勢的不滿眼神直視偷窺者。

假面女郎劇評｜容貌歧視成常態 值得為渣男整容？3圍爐金句引共鳴

挑情醜聞｜Nana記者會上霸氣保護孫藝真 (Getty Images)

挑情醜聞｜Nana女團出道、可愛風格與現時判若兩人

現年35歲的Nana，最初其實是女團出道。After School成員以美貌聞名，而Nana更是子團橙子焦糖之一，憑借可愛的曲風和服裝廣受喜愛，與現時的她判若兩人。她曾憶述首次以橙子焦糖登台時，不敢穿著服裝出去，但慢慢變得習慣，同時比預期受到多人喜愛。

挑情醜聞｜Nana女團出道、可愛風格與現時判若兩人 (Getty Images)

挑情醜聞｜Nana連續兩年百大美女之首

每年底備受注目的「百大美女」榜單，Nana亦是常客，而且名列前茅。她在2013年首度登榜，便獲得不俗的第二名，網站更特別點名，指「自1999年以來，沒人如她般首登榜即名列前位。」接著兩年她更贏得冠軍，雖然2016年錯失第一，但依然得第三位。

挑情醜聞｜Nana連續兩年百大美女之首 (IG@jin_a_nana)

挑情醜聞｜Nana多才多藝超有內涵

除了外在，Nana超有內涵，在女團時期精通歌舞，轉行演戲亦獲得肯定。此外，她在出道前曾參加2009年亞洲超級模特兒大賽，其後隨團體進軍日本發展時，她亦多次登上大型時尚時裝秀天橋，2012年更獲東京電視台邀請，擔任時尚節目《Tokyo Brandnew Girls》的固定主持人。她亦曾在節目上公開專業化妝師的證書。

挑情醜聞｜Nana多才多藝超有內涵 (IG@jin_a_nana)

挑情醜聞｜Nana因一人洗掉紋身

Nana雙臂曾紋有多個圖案，如蜘蛛網、蝙蝠俠、樹葉和花等，並在節目《趙賢雅的週四之夜》中解釋，紋身當時正歷低谷，「紋身像是我專屬的感情流露。雖有人覺得方法很笨，但於我是唯一能抒發內心的做法。」不過，她其後因媽媽的一句話「希望能看到她乾淨的身體」，而決心透過雷射去除紋身。

挑情醜聞｜Nana因一人洗掉紋身 (IG@jin_a_nana)

挑情醜聞｜Nana勇猛制服入屋劫匪

Nana與媽媽感情深厚。去年兩人住處遭人入屋行劫，剛好被媽媽逮見，於是盜賊對她勒頸施暴，Nana聽到聲音後，即時不顧安危上前制止，經激烈扭打後成功壓制盜賊，不僅行為勇猛，亦保護了母親。