50歲林心如6大職場穿搭技巧：寬大版型西裝搭直筒褲顯瘦拉長比例

講起林心如，比起過去她曾經在各類影視作品演活的那些角色，相信更多人跟我們一樣，近年來對她的印象早已是那個轉戰幕後，拿起劇本，領著一群演員投入華語戲劇的那個女強人。



如今，50歲的她不只是許多新生代女演員的職場楷模，總給人俐落又同時保有優雅形象的林心如更是OL們在穿搭造型的典範。本篇，我們特別整理了林心如OL穿搭的六個密技，要為同樣是女強人的妳增添不同的穿搭靈感。

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林心如6大穿搭公式（IG@loveruby_official；01製圖）

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1. 寬大版型 | 弱化身體曲線

邁入40、50歲之後，許多上班族女性最擔心的莫過於腰腹贅肉或是手臂線條鬆弛，而林心如這套造型就是OL們可以參考的「藏肉顯瘦」教科書。她選擇了一件有寬大絲瓜領型的灰色西裝外套，其圓潤弧線的西瓜領不僅能柔化臉部與肩頸線條，寬大的版型更巧妙地在小腹位置建構一個X型，讓腰圍在視覺上有內縮的效果，最後再搭配同色系的直筒褲，利用同色系延展的視覺邏輯，把整個人的縱向比例拉到極致。

2. 硬挺布料 | 建立高管氣場

想要讓辦公室穿搭別有一股「主管氣場」，那穿搭的「骨架感」至關重要。例如林心如這套卡其色西裝外套搭配V領高腰褲裝，就完美展示這樣的OL穿搭。而如果要說是什麼讓此套造型擁有這一氛圍的關鍵核心？那就在於「布料的面料支撐力」，但不只西裝外套，我們還特別喜歡她連寬褲都選擇這麼硬挺的材質，那不只讓她看起來幹勁十足，迎風而走時，布料自然的寬鬆份更使她顯得很有態度。

3. 曲線剪裁 | 型塑俐落態度

在服裝的選擇上，林心如除了經常挑選比較寬大的版型、硬挺的布料，因應不同場合她也會搭配有曲線剪裁的單品，像這套造型的喇叭褲就是這類的選擇，那樣的服裝線條不僅能為整體穿搭型塑俐落的氛圍，還很能修飾體態，讓人看起來更加苗條。但不只如此，向外散開的曲線褲型還非常有女人味，如果想為OL穿搭增添一些優雅韻味，那曲線剪裁的單品就是很好的選擇。

4. 雙色服飾 | 切割完美比例

不只精挑細選服裝「版型」，我們發現林心如一系列的OL穿搭也很擅長利用顏色來製造個性風格，其中她最常用的組合就是利用兩種不同顏色來進行搭配。這樣的穿搭不只會讓整體Look看起來有呼應感，在視覺上和諧統一，那樣的技巧還可以幻化成切割線，幫助大家掌握身型比例。像林心如這套牛津長版襯衫+高筒皮革靴的搭配就讓她在視覺上瞬間增高至少10公分。

5. 高腰裙裝 | 拉長比例

除了一系列的褲裝OL穿搭，一直給人柔美形象的林心如也不乏「裙裝」的造型。過去我們就曾說過「裙裝」作為辦公室女生的專屬單品，它根本就是OL的「造型神器」，而對林心如來說亦然，但值得注意的是，她特別選了一件長度過膝的裙子，這樣的版型不只是所有梨形身材與下半身有肉女性的救星，僅巧妙露出纖細腳踝的設計更讓她顯得更加高挑，尤其是她還搭配腰帶鎖定了腰線位置，在視覺上型塑「腰以下全都是腿」的逆天視覺效果。

6. 格紋印花 | 展現沉穩親和

最後，如果要再分享一個林心如的OL穿搭攻略，那「格紋印花」絕對也是她的秘密武器。相信許多40+的女生都會害怕挑選有「印花」的單品，深怕會顯得老氣，但其實如果是比較統一、規律的款式，其不僅能為整體造型增添層次，更能有效的烘托穿搭的質感，像「格紋印花」就是很好的例子。有別於黑、灰、白的單色調，錯落的線條不只能在布料上創造切割線，模糊體態的廓型達到顯瘦效果，更能將熟齡女性的俏皮與自信展現得恰到好處，完美演繹高雅又親和的職場新風範。

關於50歲林心如OL穿搭問與答

Q1：小個子或比例不明顯的女生，也適合林心如這種 OL 穿搭嗎？ A1：適合，但建議優先掌握「提高腰線」與「同色系延伸」兩個原則。小個子女性可選擇高腰褲、高腰裙搭配短版上衣或將襯衫紮進下身，避免過長外套壓縮身高。鞋款則可搭配尖頭跟鞋、裸色鞋或同色系長靴，讓腿部線條更完整，在上班族日常穿搭中也相當實用。 Q2：40、50歲女性挑選西裝外套時，該怎麼選才不會顯老或顯壯？ A2：建議優先選擇肩線自然、版型略寬鬆但不過度 Oversize 的款式，並以具有挺度的面料為主，避免過於柔軟容易貼身。顏色可從灰色、卡其色、深藍色等中性色開始，既容易搭配又能提升專業感。若肩膀較寬，可搭配 V 領內搭修飾頸部線條，整體更俐落。 Q3：高腰裙真的能修飾梨形身材嗎？搭配時有哪些細節要注意？ A3：高腰裙能有效提高視覺重心，搭配 A 字裙、直筒裙或微傘裙，更能修飾臀腿比例。建議選擇裙長落在小腿肚以下、腳踝以上的位置，露出最纖細的腳踝，整體更顯高挑。上身則可搭配合身針織或將襯衫紮入裙頭，避免上半身過於蓬鬆，才能真正達到拉長比例的效果。 Q4：職場穿搭如何運用跳色，才不會看起來太高調？ A4：最簡單的方法是遵循「全身一個亮點」原則，讓彩色集中在腰帶、包包、鞋子、絲巾或飾品等配件，其餘服裝則維持黑、白、灰、米色、深藍等中性色。這樣既能增加造型層次，又不會影響專業形象，也很適合多數辦公室的商務休閒（Business Casual）穿搭需求。 Q5：夏天炎熱，想穿出俐落 OL 風又不悶熱，可以怎麼搭？ A5：建議選擇亞麻混紡、天絲、輕磅西裝布或具吸濕排汗機能的面料，兼顧正式感與透氣性。外套可改選無內裡或薄款西裝，室內冷氣房再穿上即可；下身則推薦高腰寬褲或過膝裙，兼具舒適與修飾效果。整體色系以米白、淺灰、燕麥色等淺色調為主，也能降低夏季穿搭的厚重感。

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