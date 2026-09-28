結婚好日子2027/28｜羊年結婚嫁娶吉日擇日必睇！附相沖生肖+禁忌

【結婚好日2027/28｜宜嫁娶吉日｜通勝吉日】2027年為丁未羊年，雖然不是傳統上「雙春兼閏月」的婚嫁好年，但現代婚嫁擇日更看重的是男女雙方的八字、生肖是否相沖，以及當天是否為「宜嫁娶」的黃道吉日。「01女生」特別邀請到星級大妗姐羅勤芳，為大家精選2027年（農曆丁未年）宜嫁娶吉日，以及羊年結婚的相沖生肖與禁忌，準新人可以參考一下。



2027丁未羊年適合結婚嗎？

2027年公曆2月4日立春落在丙午馬年臘月廿八，因此農曆丁未羊年（2027年2月6日正月初一起）整年皆無立春。古代將「立春」視為萬物復甦的象徵，因此沒有立春的年份在農業社會被視為缺乏生機。不過，現在不是農業社會，有沒有立春對婚姻不構成影響。只要挑選日子本身是吉日，避開忌嫁娶和生肖相沖，羊年亦有很多宜嫁娶吉日吉時。

(圖片由受訪者提供)

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆正月】

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆正月】 (01製圖)

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆二月】

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆二月】 (01製圖)

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆三月】

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆三月】 (01製圖)

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆四月】

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆四月】 (01製圖)

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆四月】 (01製圖)

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆五月】

2027丁未年宜嫁娶吉日【農曆五月】 (01製圖)

▼▼▼按圖看2027丁未年【農曆六月至十二月】宜嫁娶結婚吉日▼▼▼

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6大結婚禁忌！「這些日子」亦是婚嫁不宜

結婚禁忌｜1. 不用單月

如正、三、五、七、九、十一月。因為三月忌清明，七月忌盂蘭節，九月忌重陽傳說會多鬼怪出沒，怕會對新人不利。

結婚禁忌｜2. 六月不用，恐「半世夫妻」

六月有「半載」之意，寓意夫妻難長久共守。

結婚禁忌｜3.忌相沖新郎新娘出生年份（八字），自己生日之月份不用

擇日需避開與新郎、新娘生肖相沖的日子，亦不建議選在自己生日的月份。

結婚禁忌｜4.忌相沖主婚父母年生，父母生日之月不用

避免與雙方主婚父母生肖或生日相沖，既以示尊敬，亦避免「喜沖喜」。

嫁娶禁忌｜5.祖宗生死忌之月不用

以示對先人尊重，嫁娶月份應避開家中直系祖輩的生忌、忌日。

結婚禁忌｜6.大時大節日不用

農曆新年、中秋等傳統大節日可能會分散喜氣，或對親友造成不便。另外，這些日子都是婚嫁慣常不用的，當中包括亥日、歲破日、月破日、四離日、四絕日、上朔日、日月食期、三娘煞，以及每月之初三、初七、十三、十八、廿二、廿七。

甚麼是「生肖相沖」？

2027年為丁未羊年，民間雖有「無春年」之說，但羊年具祥和吉慶之意，只要配合新人八字吉日，亦是成家立室的好時年。按照傳統，一般都會選擇好年好月好日好時進行婚禮，期望夫妻能達至「白頭到老、百子千孫」的理想婚姻形態。

而要趨吉避凶，首要免相沖，沖者犯也，犯者破也，所以自古結婚是先要合婚，目的是配對男女兩人的年生八字命格作為婚姻幸福的基礎，要夫妻相愛就要選生肖相合不相沖的日子，生肖有六合六沖如下:

宜選生肖六合如下:

子丑合 : 鼠與牛合 辰酉合 : 龍與雞合

寅亥合 : 虎與豬合 巳申合 : 蛇與猴合

卯戌合 : 兔與狗合 午未合 : 馬與羊合

忌選生肖六沖如下:

子午沖 : 鼠與馬沖 巳亥沖 : 蛇與豬沖

卯酉沖 : 兔與雞沖 辰戌沖 : 龍與狗沖

寅申沖 : 虎與猴沖 丑未沖 : 牛與羊沖

芳姐補充指出，擇日須以新人八字命格為主，雙方父母為次，盡量避開相沖；若確實無法避開，只要新人入門跨進門檻時父母稍作迴避，即可緩和相沖禁忌。

甚麼是「紅白相沖」？

紅白相沖源於「禮」，禮首重是人與人之間的互相尊重，但現代都市人偏向遲婚，家中長輩多年事已高，紅事遇白事也不是罕有。若喜事遇上白事，亦須以禮為先，尊重先人為大，行守孝以表示對先人的敬意和尊重。

守孝有兩種，「小祥一年，大祥三年」。現今社會多數人會選守孝一年，近年亦簡約至一百日內不辦喜事。

甚麼是「紅紅相沖」？

紅紅相沖也是忌諱，也要以禮相待，禮主張長幼有序，例如兄弟姊妹不約而同選在同一年結婚，必須禮讓兄姊先行結婚，弟妹要稍作讓步在兄姊結婚後才行婚禮。如和朋友紅紅相沖可禮到人不到，以緩解相沖的忌諱。

(圖片及資料由星級大妗姐羅勤芳提供，並獲其授權使用。)