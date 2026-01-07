結婚金飾推薦2026｜8款人氣結婚金器推薦：金豬牌/龍鳳鈪/四飾金

【結婚金器/結婚金飾】 近年金價不斷攀升，如果自己或身邊人有結婚的打算，不妨未雨綢繆、提前規劃入手一些必備的結婚金飾，例如金豬牌、龍鳳鈪等，想讓祝福禮物更具價值，大家可以參考以下的熱門的人氣結婚金飾推薦入手！



結婚金飾的寓意？

於傳統中式結婚習俗當中，結婚金飾是六禮其中一項，除了代表祝賀之意，亦因為古時交通不便，出嫁時父母會為子女準備緊急預備金之用。

如何入手結婚金飾？

結婚金飾普遍需要龍鳳鈪、金豬牌以及男女家雙方相互餽贈之用的四飾金（耳環、戒指、手鐲及項鍊）。雖然時至今日，結婚金飾選擇相對彈性，不過大家入手時亦要注意產品的材料，結婚金飾的價格亦會按照品牌、純度、重量而有所不同。

結婚金飾會按金飾中的雜質含量而分級，以24K金為最高含金量，一般金飾最底含金量為 9K，例如9999金有99.99%的純金量，18K金則有75% 的純金量，而14K金有58.33% 的純金量。

如何入手結婚金飾？（金長山 金飾專門店）

結婚金飾推薦｜ 周大福 999.9足金龍鳳手鐲 HK$15,663

龍鳳鈪是熱門的結婚金飾之一，這款56mm、重0.299的999.9足金，手鐲上有著心型圍繞的「百年好合」與龍鳳圖騰，充滿祝福意味。

結婚金飾推薦｜ 周大福 999.9足金龍鳳手鐲 HK$15,663（周大福官網）

結婚金飾推薦｜ 周生生 生生有囍「花悅連理」999.9黃金戒指 HK$7,144

想入手一些日後亦能佩戴的金飾，不妨選擇恰到好處的黃金戒指，拍照時既有造型感又能點綴日常造型。這款以山茶花作靈感的足金戒指，結合手工勾絲與花絲工藝，重約 0.137兩，立體花瓣紋理及線條配合金環，精緻造工同時寄寓永恆堅定的愛情。

結婚金飾推薦｜ 千金金業 Kallisti Gold 足金花卉頸鏈

除了傳統的金豬牌，近年亦流行送贈新式的黃金頸鏈，讓中式婚禮造型變得更個人化。這款重1両的足金花卉頸鏈，別致的花卉配合流線形圖騰，充滿柔美與時尚感。

結婚金飾推薦｜ 千金金業 Kallisti Gold 足金花卉頸鏈（千金金業官網）

結婚金飾推薦｜ 六福珠寶 「福滿傳家」系列 宋韻傳家"福蝶翩至"黃金珍珠耳環

這款以非遺花絲工藝勾勒蝴蝶翩躚之態，輔以琺瑯彩、珍珠點綴的，約重4.6克的黃金珍珠耳環，將祝福與宋式經典美學演繹得淋漓盡致。蝴蝶不單象徵新人將會擁有幸福美滿的婚姻生活，而且彩蝶雙飛更有新郎新娘白頭偕老、相伴一生的美意。

結婚金飾推薦｜ 六福珠寶 「福滿傳家」系列 宋韻傳家"福蝶翩至"黃金珍珠耳環（六福珠寶官網）

結婚金飾推薦｜ 英皇珠寶 「囍悅花期」玫瑰花足金手鈪

想要充滿年輕感的金飾，「囍悅花期」系列利用以鏤空雕刻結合3D花絲工藝，讓金飾充滿精緻感，更能輕鬆配搭婚紗與中式禮服。這款玫瑰花足金手鈪，立體的玫瑰花造型，配以光金啞面拼合設計，加上“燒青”的琺瑯工藝，令整個金飾層次更加豐富多彩。

結婚金飾推薦｜ 景福珠寶 花窗系列 999.9 足金手鐲

花窗系列以江南園林為靈感，將蘇州園林的花窗設計糅合經典蘇州精緻圖案，演繹出極富中式古典魅力的設計。這款999.9 足金手鐲，重1.539 兩，半環配合留白設計，展示出蘇式花窗輕盈透光、清新感，以及細膩的設計工藝。

結婚金飾推薦｜ 景福珠寶 花窗系列 999.9 足金手鐲 （景福珠寶官網）

結婚金飾推薦｜ TSL | 謝瑞麟 幸 · 韻 999足金耳環 HK$4,345.16

這款幸 · 韻999足金耳環，重約0.077兩，圓潤的菱角外形配合流線形雕刻，展現出細膩工藝與平穩的祝福。

結婚金飾推薦｜ TSL | 謝瑞麟 幸 · 韻 999足金耳環 HK$4,345.16（ TSL | 謝瑞麟官網）

結婚金飾推薦｜ San Gold Coins x Chantel Shafie Jewellery The Chinese Gold Panda Bracelet HK$18,888

金幣、金條的保值能力相較飾金高，高級珠寶品牌Chantel Shafie Jewellery與三省金幣合作，將中國金熊貓幣系列配合鑲嵌18K黃金與鑽石，讓收藏轉化成可攜的首飾配件。