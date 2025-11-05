結婚戒指怎樣揀？7大挑選貼士找出理想婚戒：這類人最適合鑲鑽款

結婚戒指象徵二人愛情的承諾，是每對新人籌備婚禮過程中不可或缺的重要一環。面對琳瑯滿目的設計與款式，很多新人在選購結婚戒指時難免感到花多眼亂，不知從何入手。為助新人選出真正適合自己、陪伴一生的命定婚戒，「01女生」特別邀請鑽飾及婚戒設計師Bessy Hui，和大家分享如何根據個人手型及膚色挑選最理想的結婚戒指。



結婚戒指是成為彼此愛情的見證，要選出最適合自己的命定婚戒，Bessy建議多留意自己及伴侶平日佩戴配飾的習慣、個人喜好。無論設計多麼精美，最終是否舒適、合手，才是新人們應該優先考慮的要素。

結婚戒指應以舒適合手為主，再考慮平日平日佩戴配飾習慣及個人風格。 (圖片由受訪者提供)

揀選結婚戒指貼士1. 根據膚色選擇金屬顏色

健康膚色可選黃金色金屬，與膚色自然融合；若膚色較白晰，紅金及鉑金均是理想選擇，能突顯白皙膚色的純淨感；皮膚偏黃人士，則特別適合鉑金戒指，有助提亮手部膚色。

選購結婚戒指貼士1. 根據膚色選擇金屬顏色 (圖片由受訪者提供)

揀選結婚戒指貼士2. 因應手指長度選擇闊度

根據手指長度選擇合適闊度及設計。因為無名指中間關節至手掌底部可分為五份，選擇戒指闊度約為手指五分之一的款式，能帶來視覺上的黃金比例效果，更顯手指修長優雅。

揀選結婚戒指貼士2. 因應手指長度選擇闊度 (圖片由受訪者提供)

揀選結婚戒指貼士3. 手指較有肉且略短：簡約窄身款

選擇極簡、較窄身款式，如拋光設計，有助拉長手指線條，營造修長纖細的感覺，視覺上更顯優雅。

揀選結婚戒指貼士3. 手指較有肉且略短：簡約窄身款 (圖片由受訪者提供)

揀選結婚戒指貼士4.手指偏長有肉：鑲鑽款

選擇鑲嵌較多鑽石或設計較大體的款式，能平衡手指比例，同時展現華麗感，讓整體造型更為突出。

揀選結婚戒指貼士4.手指偏長有肉：鑲鑽款 (圖片由受訪者提供)

揀選結婚戒指貼士5.手指修長纖瘦：扭紋款

扭紋元素戒指可令手指視覺上更為寬闊，配戴時能帶來更平衡效果，讓整體比例和諧自然。

揀選結婚戒指貼士5.手指修長纖瘦：扭紋款 (圖片由受訪者提供)

揀選結婚戒指貼士6.手指纖瘦而短：V形設計

V形款式可於視覺上拉長手指線條，同時保持纖細感，達致修長且不失優雅的效果。

揀選結婚戒指貼士6.手指纖瘦而短：V形設計 (圖片由受訪者提供)

揀選結婚戒指貼士7.手指長、關節較明顯：粗身設計

粗身設計戒指可以平衡視覺上手指長度，同時可修飾關節位的粗大。如果佩戴者的關節位、近手掌位置肉感不多，更顯大方得體。