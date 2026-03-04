結婚對戒挑選指南｜14K/18K/24K/鉑金有何分別?拆解保值度+優缺點

結婚戒指不僅是婚姻的盟約，更是一份陪伴日常、承載承諾的信物。金屬戒指的象徵永無止境的愛、寓意感情穩固堅韌。在揀選金屬對戒時，除考慮設計款式與品牌，材質更是決定佩戴體驗與壽命的重要因素。到底市面上的 14K、18K、24K金及鉑金有何分別？準新人應如何按自身需求作出選擇？「01女生」特別邀請鑽飾及婚戒設計師Bessy拆解常見金屬及鉑金鑲嵌婚戒的分別，並分享挑選貼士，助新人精準入手最心儀的對戒。



14K/18K/24K/鉑金怎樣選?

結婚對戒挑選指南 (freepik)

14K金：高性價比、耐用性的平衡

(圖片由受訪者提供)

14K金在飾品標記上通常標示為「585」，代表其成分含有 58.5% 的黃金，其餘 41.5% 則由其他貴金屬組成。為了增加金屬的硬度、耐久性並調整成色，工藝中會添加銀、銅、鋅、鎳或鈀等金屬。

14K金的顏色選擇多元，常見有黃金、白金及玫瑰金。其優點在於硬度較高，不易刮花變形，適合預算有限且追求耐用性的新人。但需注意，若合金中含有「鎳」成分，極少數敏感膚質者可能出現過敏情況。保養方面，建議避免接觸化學品（如漂白水），定期清潔即可維持光澤。

18K金：高級珠寶的主流首選

(圖片由受訪者提供)

18K金的標記通常為「750」，含金量高達 75%，是保值性與實用性之間的黃金比例。18K 金由黃金混合銀、銅或鈀等白色金屬製成，色澤比 14K 金更飽滿貴氣。

白金（White Gold）：表面通常鍍銠以呈現閃亮銀白光澤，長期摩擦可能略顯微黃，但可透過重新鍍銠恢復亮麗。

玫瑰金（Rose Gold）：混合高比例的銅，色澤溫潤帶粉。 18K 金的硬度與韌性非常均衡，比起 24K 金更硬，同時具備足夠的抓石力，是高級珠寶品牌鑲嵌鑽石的首選材質，能確保珍貴寶石被牢牢保護。

24K足金：極高純度與保值屬性

24K足金 (圖片由受訪者提供)

24K 金即是大家常說的「足金」或「千足金」，標記通常為「999」。其含金量達 99.9% 以上，幾乎不含雜質與添加合金，因此化學性質極其穩定，不會引起皮膚過敏，而且具有公認的保值與金融流通性。

然而，24K 金的缺點在於質地非常柔軟，莫氏硬度僅約 2.5（與指甲硬度相近），佩戴時極易變形。由於無法牢固鑲嵌寶石，金飾多為素面款式，加上濃郁的黃金色比較奪目，較少人選擇作為對戒。

鉑金（Platinum）：天然純淨的白色永恆

天然銀白色金屬，純度極高，市面上多以「Pt950」或「Pt900」標示。它擁有天然的灰白色調，即使長期摩擦也永不褪色。鉑金的密度高，手感比18K金重。其化學性質極其抗敏感，且光澤持久。由於鉑金比金屬更稀有且重量較重，因此相同設計的款式，鉑金戒指的價錢相對會較 18K 金為高。

鉑金（Platinum）特點：天然純淨的白色永恆 (圖片由受訪者提供)

甚麼人士適合14K或18K金屬戒指？

如偏好玫瑰金或經典黃金色、喜歡設計複雜、鑲嵌大量鑽石的婚戒，14K或18K金是好選擇。其高硬度能更牢固地抓緊寶石，減少掉石風險。14K 或 18K 金亦比鉑金便宜，且表面鍍層有保護作用，不用擔心戒指刮花，亦適合預算有限但想要高級視覺效果，或日後有改款需要的新人。

甚麼人士適合14K或18K金屬戒指？ (圖片由受訪者提供)

甚麼人士適合鉑金戒指？

若追求「永不變色」的純白材質，象徵永恆意義的鉑金是首選。對於皮膚容易過敏的敏感肌新人，鉑金的低過敏性最令人放心。由於鉑金手感厚實沉穩，最適合用來打造線條細膩、簡約光滑的素圈、拉絲款式，展現高雅純粹的光澤。

(01製圖)

專家簡介



Bessy ｜鑽飾及婚戒設計師

從事鑽飾設計行業已有25年，為品牌及準新人提供鑽飾設計、專業知識建議。