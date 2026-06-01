Dua Lipa結婚｜與Callum Turner因一本書結緣 相識過程如愛情劇

流行樂壇天后Dua Lipa與影星Callum Turner結婚了！外媒報導近日二人在英國倫敦舊馬里波恩市政廳舉行民事儀式。在至親好友見證下，整個婚禮僅持續約半小時，成為他們最珍貴的時刻。說到他們的相識過程，就如一齣媲美荷里活愛情電影的浪漫故事，從書本上的奇妙巧合到鋪滿鮮花的婚禮殿堂，幕幕甜如童話小說。



日前Dua Lipa與Callum Turner二人在倫敦舊馬里波恩市政廳舉行民事儀式。在至親好友見證下，整個婚禮持續約半小時，成為他們最珍貴的時刻。

遇上對的人而有所轉變

對於婚禮，Dua坦言自己從不是會幻想婚紗的小女孩。然而答應求交往後，一切都變得不一樣了。她甜蜜表示，這種與對方一起變老、成為知己與靈魂伴侶的決定，讓她感受到前所未有的微妙與幸福。

(IG@dualipa)

充滿巧合的初邂逅

這對戀人於2024年1月首次引發外界猜想。他們一同出席「空戰群英」的映後派對，現場甜蜜起舞的照片旋即掀起熱話。自此，二人戀愛的煙火正式向公眾綻放。

說到他們的初次相遇，就像小說情節般巧妙。Dua透露兩人在倫敦河畔咖啡館經朋友介紹相識，驚人的是，他們發現對方竟在閱讀同一本書《Trust》！這份來自文字的緣分，悄然成了愛情的序章。

聖誕節的神秘鑽戒

早在2024年的聖誕節，Dua曾在社交平台上載一張與Callum同行的合照。眼利的粉絲當時已發現她無名指上的一枚巨鑽戒指，瞬間引爆訂婚的猜測。然而，當時二人並未急於承認，僅微笑默認戀情。

(IG@dualipa)

直至2025年6月，Dua終於接受英國媒體訪問時，親口宣告訂婚喜訊。她當時興奮地證實正在享受這個特別的階段，並透露巡迴演唱會是影響婚期的主要原因。

西西里續章 傳奇歌手或到場獻唱

倫敦儀式只是序曲，重頭戲將在意大利西西里島上演。這對新人預計於6月4日啟程，展開為期三天的盛大婚宴，舞台選址於Palermo巴勒莫極具歷史的別墅中，屆時整場狂歡將極盡奢華。

預料這場盛宴的嘉賓名單將星光熠熠，歌手Charli XCX、Tove Lo及王牌監製Mark Ronson等人將到場見證。更令人期待的是，外傳傳奇歌手Elton John也可能驚喜登場，為一對新人現場高歌。