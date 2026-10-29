從7歲相遇到各自走散再重逢！Selena Gomez與Demi Lovato世紀合體

曾在 2000 年代紅遍全球的 Disney Channel 當紅閨密——Selena Gomez 與 Demi Lovato，在經歷了多年的疏離後，迎來了久違的世紀同框。這一次，Demi 特別應邀為 Selena 的個人美妝品牌 Rare Beauty 拍攝全新宣傳企劃「Still Making Each Other Blush」。海報中兩人戴上皇冠、換上鮮明禮服，完美復刻了2009 年迪士尼原創青春電影《公主保衛戰》（Princess Protection Program）的經典海報。這次重聚的意義遠超商業合作，更是無數女孩的集體回憶，同時展現成年人友情——不強求形影不離，重逢時依然真摯。



童年初遇與青澀陪伴

她們的故事，最早要追溯到彼此只有 7 歲的時候。在兒童電視節目《Barney & Friends》的試鏡隊伍中相遇，童言童語間結下了不解之緣。隨後，兩人相繼簽約迪士尼頻道，在事業剛起步的青澀年華裡，她們是彼此最堅實的後盾。

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在這段長達十多年的深厚羈絆中，她們一同成長，分享著青春期的秘密與爆紅的壓力，甚至會窩在睡房裡，一邊玩著化妝品，一邊拍攝屬於她們的 YouTube 網絡短片《The Demi and Selena Show》。在《公主保衛戰》中，她們更合唱了主題曲〈One and the Same〉。那段形影不離的歲月，是彼此最堅實的依靠，也是無數「Delena」粉絲心中關於「最佳閨蜜（BFF）」的代名詞。

聚光燈下的漸行漸遠：成年世界裡的無聲疏離

然而，成長往往伴隨著不可避免的陣痛。隨著年齡漸長，兩人各自在音樂與影視領域攀上事業巔峰，但隨之而來的，是極度沉重的公眾壓力、心理健康挑戰、人生際遇的轉變與不同的生活圈子。

Selena Gomez因紅斑狼瘡症需要接受腎移植，獲得好友 Francia Raisa損腎後，接受腎臟移植手術 (ig@selenagomez)

當時Selena 面對紅斑狼瘡症折磨與複雜的感情風波，Demi 則長年與飲食失調、躁狂抑鬱症及藥物成癮搏鬥。在各自掙扎於人生低谷的過程中，彼此的距離漸漸拉遠。從當年被記者問及好友時，Demi 一句略帶苦澀與冷淡的「Ask Taylor」，到後來互相取消社交平台追蹤，甚至坦承「彼此已不再是朋友」。這段曾經親密無間的關係在外界的過度放大與猜度下，終究迎來了長達數年的疏離與沉寂，亦讓無數見證她們成長的粉絲感到遺憾與惋惜。

Demi Lovato曾坦承飽受飲食失調與身形焦慮的困擾 (gettyimages)

成年人最治癒的釋懷：放下執念，大方擁抱

成年後的告別，往往不是因為仇恨，而是雙方都在學習如何先拯救自己。走過各自的至暗時刻，如今兩人都學會放下過去的執念與倔強，蛻變成更加從容的成年人。Selena 建立起提倡自愛與心理健康的美妝帝國，更收穫了幸福和安穩的身心；Demi 亦經歷重重生死關卡，學會坦然接納自己的不完美。現在的她們，不再執著於昔日的誤會，而是選擇以最健康、自信且從容的姿態，大方擁抱彼此，也擁抱了那段無法被取代的青蔥歲月。

(ig@selenagomez)

藏滿閨蜜密碼的聯乘企劃

正是這份歷經考驗後的成熟與溫柔，促成了這次 Rare Beauty 的限定企劃「Still Making Each Other Blush」。品牌特別以粉絲多年來的專屬暱稱「Delena」來命名，精選了兩人私下最愛的液體胭脂色號，包括 Selena 代表性的裸粉色「Hope」，以及 Demi 偏愛的溫柔蜜桃色「Virtue」。

在官方發布的宣傳中，不僅重現了18年前拍攝的互動影片，二人更在鏡頭前咪嘴合唱《公主保衛戰》的主題曲〈One and the Same〉。Selena 亦在社交媒體上感性寫道：「最好的朋友不只會挺你，還會讓你臉紅（Best friends don't just have each other's backs. They make them blush too.）。」這種與過去、與自己達成和解的模樣，正是女生長大成熟後，最美好也最治癒的狀態。