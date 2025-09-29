Selena Gomez結婚｜走過陰霾蛻變成女王 創美妝品牌宣揚女性自愛

撰文：米可羅
出版：更新：

Selena Gomez於去年年底宣佈與音樂製作人Benny Blanco訂婚後，早前在社交平台貼出在美國聖巴巴拉大宅後花園舉行夢幻婚禮照片，幸福洋溢。童星出身的她，人生經歷滿載挑戰與轉變，不僅感情生活備受關注，其身體健康與事業發展同樣成為全球焦點。如今收獲愛情，事業如日方中，粉絲們無不為她感到高興，一起重溫她的堅毅感情觀及曾經啟發無數人的愛情金句。

婚禮融合復古優雅與現代浪漫

Selena Gomez與Benny Blanco的婚禮於聖巴巴拉的大宅舉行，事後Selena在社交平台分享婚禮影片及圖片，貼文可見婚禮場地以簡約花藝佈置，而Selena以復古波浪髮型，搭配自然溫柔的妝容，身穿由Ralph Lauren特別設計的復古白色婚紗，配搭Tiffany & Co.首飾及6卡馬眼形切割鑽戒，展現優雅脫俗的氣質。而新郎Benny Blanco則穿上經典黑色西裝禮服，與Selena輕吻、牽手，兩人甜美真摰的笑容，充滿濃濃愛意。

兩人在社交平台分享婚禮照片及感言，不少名人如Camila Cabello、Ashley Park等和粉絲們亦紛紛留言送上祝福。據外媒報導，好友Taylor Swift亦親臨現場，見證這段幸福婚姻。

Selena Gomez及Benny Blanco結婚，獲得不少名人、全球粉絲祝福。(IG截圖)

曾飽受病患、網絡霸凌

Selena Gomez人生路上並不平坦，2015年她首度公開承認罹患紅斑性狼瘡，2017年更因病情惡化接受腎臟移植手術，身心飽受煎熬。長期的治療不僅令她體重一直波動，外貌成為網絡攻擊目標，亦帶來心理壓力。她曾因焦慮、驚恐症暫停演藝事業，亦坦言健康問題或令她難以親自生育。

Selena Gomez因紅斑狼瘡症需要接受腎移植，獲得好友 Francia Raisa損腎後，接受腎臟移植手術 (ig@selenagomez)

不過，Selena選擇勇敢面對。在紀錄片《My Mind & Me》中，她首度公開自己與紅斑性狼瘡及心理疾病的鬥爭歷程，藉此提升公眾對相關疾病的認知，鼓勵粉絲接納不完美的自己，並明白「愛自己、做自己」的重要性，相信每個人都值得擁抱真正的幸福。

走出愛情陰霾 活出自信

Selena與Justin Bieber曾有長達約八年戀情，期間分分合合，最終在2018年結束8年情。失戀的痛苦，曾一度讓Selna迷失自我，更坦高曾受情感虐待。然而，她選擇將傷痛化為力量，2020年推出專輯《Rare》，收錄了同名主打歌《Rare》及《Lose You To Love Me》，以真摯歌詞鼓勵聽眾：「不要讓別人來定義自己，別讓世界的聲音奪去你對生命的熱情。」她以自身經歷證明，快樂與幸福掌握在自己手中，最重要是相信「自己就是最特別的那一個」。

成為美妝品牌創辦人 提倡真實自我與自然美

2020年，Selena Gomez創立美妝品牌「Rare Beauty」，主張抗衡傳統美妝界對完美的單一追求。品牌以推廣心理健康、自我接納為宗旨，鼓勵每位女性發掘獨一無二的美。同時實踐關懷與社會責任，每筆銷售的1%更捐贈給相關慈善機構，希望幫助更多有需要的人。

品牌成功不僅在於Selena的影響力、各大社交平台和消費者分享妝容、心理健康資料，與用家建立深度情感連結，拉近距離，更多的是讓女生們學會接納自我，在美麗與自信中找到屬於自己的位置。

重溫金句 寄語女生們做自己、愛自己

無論是身體疾病、情感創傷還是網絡霸凌，Selena都以堅強的信念及溫柔的力量，克服每個困難，同時亦用自身故事、無數正面、堅韌的金句鼓勵著大家，愛自己，才能擁抱幸福與成長。

難熬的時刻不會延續，堅強的人卻會一直堅持著。
Selena Gomez
我肯定世界那麼大，一定有人會珍惜我。
Selena Gomez
每個人都是獨一無二的，別人無法定義你是誰。
Selena Gomez
如果你不先愛自己，也就沒人會愛你。
Selena Gomez
美麗就是自信，沒有人是完美的，放過自己吧!
Selena Gomez
不要讓別人來定義自己，別讓世界的聲音奪去你對生命溫度的追求。
Selena Gomez
Selena Gomez被嘲身材走樣　穿泳裝展示腰間贅肉一句反擊墨西哥網紅撞臉Selena Gomez狂吸68萬粉絲 素人撞樣明星如雙胞胎?Selena Gomez對Justin Bieber仍未忘情?自認受害者：曾受情感虐待Selena Gomez新專輯透露走出情傷心聲：世界那麼大一定有人珍惜我Selena Gomez非因情傷　患病暴肥卻遭攻擊：像45歲生5個小孩大媽Selena Gomez新歌又提Justin Bieber　強調「放低」仍是放不低？Selena Gomez坐擁1.5億粉絲　決心手機刪Instagram不因情緒困擾？
01女生
女生熱話
Being Ms 女生
名人故事
結婚流程
Selena Gomez
婚禮
婚禮造型