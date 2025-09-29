Selena Gomez結婚｜走過陰霾蛻變成女王 創美妝品牌宣揚女性自愛

Selena Gomez於去年年底宣佈與音樂製作人Benny Blanco訂婚後，早前在社交平台貼出在美國聖巴巴拉大宅後花園舉行夢幻婚禮照片，幸福洋溢。童星出身的她，人生經歷滿載挑戰與轉變，不僅感情生活備受關注，其身體健康與事業發展同樣成為全球焦點。如今收獲愛情，事業如日方中，粉絲們無不為她感到高興，一起重溫她的堅毅感情觀及曾經啟發無數人的愛情金句。



婚禮融合復古優雅與現代浪漫

Selena Gomez與Benny Blanco的婚禮於聖巴巴拉的大宅舉行，事後Selena在社交平台分享婚禮影片及圖片，貼文可見婚禮場地以簡約花藝佈置，而Selena以復古波浪髮型，搭配自然溫柔的妝容，身穿由Ralph Lauren特別設計的復古白色婚紗，配搭Tiffany & Co.首飾及6卡馬眼形切割鑽戒，展現優雅脫俗的氣質。而新郎Benny Blanco則穿上經典黑色西裝禮服，與Selena輕吻、牽手，兩人甜美真摰的笑容，充滿濃濃愛意。

兩人在社交平台分享婚禮照片及感言，不少名人如Camila Cabello、Ashley Park等和粉絲們亦紛紛留言送上祝福。據外媒報導，好友Taylor Swift亦親臨現場，見證這段幸福婚姻。

Selena Gomez及Benny Blanco結婚，獲得不少名人、全球粉絲祝福。(IG截圖)

曾飽受病患、網絡霸凌

Selena Gomez人生路上並不平坦，2015年她首度公開承認罹患紅斑性狼瘡，2017年更因病情惡化接受腎臟移植手術，身心飽受煎熬。長期的治療不僅令她體重一直波動，外貌成為網絡攻擊目標，亦帶來心理壓力。她曾因焦慮、驚恐症暫停演藝事業，亦坦言健康問題或令她難以親自生育。

Selena Gomez因紅斑狼瘡症需要接受腎移植，獲得好友 Francia Raisa損腎後，接受腎臟移植手術 (ig@selenagomez)

不過，Selena選擇勇敢面對。在紀錄片《My Mind & Me》中，她首度公開自己與紅斑性狼瘡及心理疾病的鬥爭歷程，藉此提升公眾對相關疾病的認知，鼓勵粉絲接納不完美的自己，並明白「愛自己、做自己」的重要性，相信每個人都值得擁抱真正的幸福。

走出愛情陰霾 活出自信

Selena與Justin Bieber曾有長達約八年戀情，期間分分合合，最終在2018年結束8年情。失戀的痛苦，曾一度讓Selna迷失自我，更坦高曾受情感虐待。然而，她選擇將傷痛化為力量，2020年推出專輯《Rare》，收錄了同名主打歌《Rare》及《Lose You To Love Me》，以真摯歌詞鼓勵聽眾：「不要讓別人來定義自己，別讓世界的聲音奪去你對生命的熱情。」她以自身經歷證明，快樂與幸福掌握在自己手中，最重要是相信「自己就是最特別的那一個」。

成為美妝品牌創辦人 提倡真實自我與自然美

2020年，Selena Gomez創立美妝品牌「Rare Beauty」，主張抗衡傳統美妝界對完美的單一追求。品牌以推廣心理健康、自我接納為宗旨，鼓勵每位女性發掘獨一無二的美。同時實踐關懷與社會責任，每筆銷售的1%更捐贈給相關慈善機構，希望幫助更多有需要的人。

品牌成功不僅在於Selena的影響力、各大社交平台和消費者分享妝容、心理健康資料，與用家建立深度情感連結，拉近距離，更多的是讓女生們學會接納自我，在美麗與自信中找到屬於自己的位置。

重溫金句 寄語女生們做自己、愛自己

無論是身體疾病、情感創傷還是網絡霸凌，Selena都以堅強的信念及溫柔的力量，克服每個困難，同時亦用自身故事、無數正面、堅韌的金句鼓勵著大家，愛自己，才能擁抱幸福與成長。

難熬的時刻不會延續，堅強的人卻會一直堅持著。 Selena Gomez

我肯定世界那麼大，一定有人會珍惜我。 Selena Gomez

每個人都是獨一無二的，別人無法定義你是誰。 Selena Gomez

如果你不先愛自己，也就沒人會愛你。 Selena Gomez

美麗就是自信，沒有人是完美的，放過自己吧! Selena Gomez