11月星座運程上篇｜水逆13日順行迎轉機！白羊理財、處女行動爆發

11月星座運程｜踏入11月，不少人都想知道今個月的運勢，助自己把握機會，在各方面發展更加順利。占星觀察者黎永坤為大家講解12星座的11月整體運勢、關鍵日子及幸運色，以下講解牡羊座（白羊座）、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座及處女座。



水逆後迎來轉機！12星座從混亂中看清方向，把問題化為成長！ 占星觀察者 黎永坤

10月24日水星逆行開始，讓不少事情進入反覆與重新檢視的階段。溝通上的誤解或延誤，以及一些一直說不清楚的問題，都需要更多時間處理。來到11月13日，水星恢復順行，過去卡住的事情有望逐步理順，思緒亦開始變得清晰。

不過，水星順行並不代表所有問題會立即消失。真正的得著，是從之前的混亂中看清問題所在，重新調整方法，作出更適合自己的決定。與此同時，金星繼續逆行中，感情、信任、財務與自我價值的檢視亦尚未完全結束。

22日太陽進入射手座，整體氛圍逐漸轉向開放與樂觀；11月26日火星進入處女座，適合把想法化為行動。11月的重點，不是急著翻篇，而是帶著更清晰的判斷，啟動下一步。

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11月星座運程｜牡羊座/ 白羊座（21/3-19/4）

水星逆行期間，白羊座需要面對深層情緒、親密關係、過去的創傷、共同財務與信任問題。某些以為已經過去的舊事，可能再次牽動你的情緒，亦讓你重新思考一段關係是否值得繼續。13日水星恢復順行後，你有機會更清楚地看見問題的根源，重新整理金錢安排與彼此的責任。金星逆行則提醒你，真正的安全感不是控制一切，而是建立坦誠的關係。

關鍵運勢日子

11月13日｜重新整理信任、財務與關係中未解決的問題

11月16日｜戀愛、創作與個人表現的動力增強；有機會大膽展現自己，但要避免一時興奮而過度承諾。

11月22日｜適合重新規劃進修、旅行或長遠發展方向。

11月26日｜工作與日常責任增加，留意急於求成造成的細節錯誤。

幸運顏色： 深紅



11月星座運程｜牡羊座代表：申敏兒 (IG@illusomina)

11月星座運程｜金牛座（20/4-20/5）

水星逆行期間，伴侶、合作夥伴或重要合約可能成為你反覆思考的焦點。雙方對承諾、責任或未來方向的理解若有落差，便容易出現溝通不良的情況。13日水星恢復順行後，之前難以說清楚的問題有望逐步明朗，你亦更容易判斷一段關係是否仍有共同前進的空間。金星逆行期間，不妨重新檢視彼此的價值觀與信任基礎；有些關係需要修補，有些則需要重新訂立界線。

關鍵運勢日子

11月13日｜合作、伴侶與合約問題逐步明朗，適合重啟重要對話。

11月16日｜家庭、居住與置業議題容易成為焦點；大筆開支或裝修安排要量力而為。

11月22日｜適合檢視共同財務、債務、保險及資源分配。

11月26日｜戀愛、創作與親子互動更需要投入；避免把追求完美變成對別人的壓力。

幸運顏色：橄欖綠



11月星座運程｜金牛座代表：金泰梨 (IG@kimtaeri_official)

11月星座運程｜雙子座（21/5-21/6）

水星逆行期間，工作流程、同事合作、日常安排或健康習慣可能出現反覆。原本以為已經處理好的事情，或許仍有細節需要修正，也可能令你重新思考目前的工作方式是否有效。13日水星恢復順行後，卡住的流程有望逐步推進，之前遺漏的問題亦較容易找到解決方法。與其急著恢復原有速度，不如把握這個時機改善工作習慣。金星逆行亦提醒你，職場關係除了效率，還需要互相尊重與合理分工。

關鍵運勢日子

11月13日｜工作流程、同事溝通與日常安排有望逐步理順。

11月16日｜溝通、寫作、宣傳及短途旅行的想法增強；發言前先核實資料，避免說得太滿。

11月22日｜伴侶與合作關係成為焦點，適合重新確認雙方的期待。

11月26日｜家庭事務與居住安排可能變得忙碌，處理家人意見分歧時要留意語氣。

幸運顏色： 霧灰藍



11月星座運程｜雙子座代表：周子瑜 (IG@thinkaboutzu)

11月星座運程｜巨蟹座（22/6-22/7）

水星逆行期間，戀愛、創作、親子溝通或個人表達可能出現反覆。你或許發現自己與對方的期望並不一致，或者原本準備好的創作計劃仍有需要修改的地方。13日水星恢復順行後，這些問題有望逐步得到釐清，你亦能更清楚表達自己的想法。與其急於開展新計劃，不如先完成手上的事情，讓作品與關係都有更穩固的基礎。金星逆行期間，也要重新確認甚麼才是真正令你感到快樂與滿足。

關鍵運勢日子

11月13日｜戀愛、創作與親子溝通逐漸清晰，適合修改作品或重新協調期待。

11月16日｜收入與自我價值感受到推動；把握展示能力的機會，但避免衝動消費。

11月22日｜工作安排與生活習慣需要重新平衡，別因忙碌而忽略休息。

11月26日｜溝通、文件與短途行程增多，重要訊息宜再次確認，避免因急躁而引起誤會。

幸運顏色： 奶白



11月星座運程｜巨蟹座代表：文佳煐 (IG@m_kayoung)

11月星座運程｜獅子座（23/7-22/8）

水星逆行期間，家庭關係、居住安排與內在安全感可能成為反覆思考的焦點。家人之間未說清楚的事、居家修繕或租約文件，都可能需要重新處理。13日水星恢復順行後，溝通與相關安排有望逐步理順，你亦更容易看清自己真正需要怎樣的生活環境。不過，金星逆行提醒你，安全感不只是來自外在條件，也與內心的價值感有關。22日太陽進入射手座後，創意與個人表現的空間增加，適合重新找回熱情。

關鍵運勢日子

11月13日｜家庭溝通、居住安排與內在情緒逐步理順。

11月16日｜個人企圖心與行動力高漲，適合爭取機會、展現領導能力；但要防止過度自信或因急於表現而忽略他人。

11月22日｜創意、戀愛與個人興趣重新升溫，適合投入令自己有熱情的事情。

11月26日｜財務與消費決定需要更務實，留意小額支出累積成負擔。

幸運顏色： 琥珀金



11月星座運程｜獅子座代表：KAZUHA (IG@zuhazana)

11月星座運程｜處女座（23/8-22/9）

水星逆行期間，日常溝通、文件往來、短途行程，以及與兄弟姊妹、鄰居或身邊朋友的互動，可能出現誤會或延誤。一句說得不夠清楚的話，便可能令事情變得複雜。13日水星恢復順行後，資訊傳遞有望改善，之前未能完成的安排亦可重新跟進。這段時間的得著，是學會用更清晰的方式表達自己，而不是期待別人自然明白你的意思。26日火星進入處女座後，行動力逐步提升，適合把整理好的想法付諸實行。

關鍵運勢日子

11月13日｜溝通、文件、學習與交通安排逐步恢復清晰。

11月16日｜適合整理內在情緒、處理幕後工作；別為了追趕進度而透支精力。

11月22日｜家庭與居住生活成為重點，適合整理空間、處理家務或重新安排生活節奏。

11月26日｜行動力與主導欲上升，適合主動推進計劃；但要避免過度挑剔、事事親力親為。

幸運顏色： 草綠



11月星座運程｜處女座代表：JOY (IG@_imyour_joy)

專家簡介

黎永坤｜占星觀察者

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黎永坤 多年用文字記錄對占星的觀察，先後出版兩本年度星座運勢書：《12星座的2022》、《12星座的2026-2033》